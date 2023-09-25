"أعجوبة طبيعية".. هكذا يبدو جبل قوس القزح في بيرو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- للوهلة الأولى، يبدو هذا الجبل الملون، وكأنه خارج من إحدى القصص الخيالية، إلا أنه موجود على أرض الواقع، في بيرو (شاهد مقطع الفيديو أعلاه).

وعلى ارتفاع مذهل يبلغ 4700 فوق مستوى سطح البحر، يُعد جبل "Pallay Punchu" أحد جبال قوس القزح في بيرو، ويمتاز بجماله الطبيعي متعدّد الألوان.

ويقع جبل "Pallay Punchu" في منطقة كوسكو، وتحديدا في مقاطعة لايو.

واكتُشف الجبل حديثًا في منتصف عام 2020، ليصبح معلم جذب جديد في كوسكو وجبل قوس القزح الثالث بالمنطقة، وفقا لما ذكره موقع "Machu Picchu" الإلكتروني المختص بالسفر إلى ماتشو بيتشو.

وحرص مصور المناظر الطبيعية، دانيال كوردان، على تخليد هذه الأعجوبة الطبيعية بسلسلة مذهلة من الصور خلال زيارته إلى بيرو مؤخرا.

ويقول كوردان، في مقابلة مع CNN بالعربية: "كانت زيارتي لجبل قوس قزح في بيرو مدفوعة برغبتي في التقاط الجمال المذهل لألوانه النابضة بالحياة التي تسببها الرواسب المعدنية الفريدة".

ومن أجل الوصول إلى جبل قوس القزح، ينطلق المسافرون عادةً من منطقة كوسكو. ومن هناك، يمكنهم السفر بالسيارة أو على متن حافلة إلى بداية الطريق، ثم الشروع في رحلة تستغرق عدة ساعات للوصول أخيرًا إلى الجبل ذاته بعد حوالي ساعة.

ويرى كوردان أن جبل قوس القزح يُعد "أعجوبة حقيقية من عجائب الطبيعة"، تزينه خطوط ملونة ترسم منحدراته.

ويتذكر مشاهدته لأول مرة قائلًا: "منذ اللحظة التي وضعت فيها عيني على الجبل، غمرني شعور بالرهبة والعجب، إذ خلقت ألوانه الزاهية ومناظره الطبيعية الفريدة جوًا سرياليًا مذهلًا، جعلتني عاجزًا عن الكلام".

ومع ذلك لم تخل عملية توثيق الجبل من التحديات، إذ يشكل الارتفاع الشاهق للجبل خطر الإصابة بدوار المرتفعات، إلى جانب الظروف الجوية التي لا يمكن التنبؤ بها.

ويشرح كوردان أن "التنقل بين هذه العوامل أثناء محاولة التقاط الصور المثالية يتطلب تخطيطًا دقيقا ومثابرة"، لافتًا إلى أن الوقوف على ارتفاع حوالي 5 آلاف متر كان بمثابة التحدي الأكبر بالنسبة إليه، إذ أصابه بالفعل دوار المرتفعات.

ومثل العديد من الصور ومقاطع الفيديو التي يشاركها عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستغرام"، حيث يتابعه أكثر من مليون شخص، أثارت سلسلة جبل قوس القزح في بيرو ردود فعل واسعة النطاق، إذ قال كوردان:"لقد انبهروا بالألوان الساحرة والطريقة التي نقلت بها جوهر الموقع".

ويضيف: "أعرب الكثيرون عن رغبتهم في خوض التجربة بشكل مباشر، الأمر الذي أسعدني كثيرًا كمصور"، موضحًأ أن "غالبية الناس لم يتسن لهم مشاهدة أي صور من المنطقة على الإطلاق من قبل، لذلك كان جبل Pallay Punchu اكتشافًا حقيقيًا".