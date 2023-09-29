غواص يكشف خبايا البحر بتركيا ويرصد كهفًا أزرقًا ساحرًا على عمق 8 أمتار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عند الحديث عن تركيا، لا يسعنا سوى أن نذكر مواقعها الطبيعية والتاريخية الساحرة، والتي لفتت أنظار السيّاح على مدار سنوات طويلة.

ولكنها تتميز أيضًا بالعديد من الجواهر الخفيّة التي ربما لم تسمع عنها سابقًا.

وإذا كنت تحبّ الغوص كثيرًا، فسيُثير اهتمامك "الكهف الأزرق" في مدينة موغلا بشكل خاص.

ولم يتردّد الغوّاص التركي، سيلجوك أوست، لحظةً واحدة في زيارته ورصده بعدسة كاميرته (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

ولم يُطلق عليه اسم "الكهف الأزرق" عن عبث، إذ أوضح أوست أن أشعة الشمس تنفذ عبر مدخل الكهف، بحيث تعكس لونًا أزرقًا ساحرًا.

ويقع الكهف الأزرق على عمق 8 أقدام.

وبسبب ارتفاع ضغط الماء مع زيادة العمق، هناك أمر واحد يجب التنبه منه، حيث من الضروري أن تقوم بـ"مناورة فالسالفا" عندما تبدأ بالغوص. وتتمثل هذه التقنية في حبس أنفاسك، وإغلاق أنفك بأصابعك، ثم محاولة إخراج الهواء بقوة، كما في حالة نفخ البالون.

ويهدف ذلك إلى موازنة الضغط في أذنيك حتى لا تُلحق الضرر بهما.

وحازت المشاهد أعلاه على إعجاب العديد من متابعي الغواص التركي. وتشجّع كثيرون لخوض التجربة ذاتها في يومٍ من الأيام.

وقال أوست في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "منظر الكهف مذهل.. أشعر بسلام شديد عند مشاهدة مدخل الكهف الأزرق".

وهناك حوالي 3 مراكز غوص في بلدة داليان، حيث يمكن للزائر القيام بزيارات يومية منتظمة إلى الكهف الأزرق بين أبريل/ نيسان ونوفمبر/ تشرين الثاني.

وينصحك الغواص التركي بزيارته تحديدًا في شهر سبتمبر/ أيلول، موضحًا: "الكهف الأزرق مميز جدًا بحد ذاته.. عندما يزوره الناس، سيستمتعون بجمال الطبيعة المخفية تحت البحر".