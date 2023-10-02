دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تعرّضت شجرة مشهورة وقفت كحارس على جدار هادريان الروماني في بريطانيا لأكثر من 200 عام للإسقاط عمدا فيما وُصِفَ بـ "عمل تخريبي".

وأصبحت شجرة القيقب، الموجودة في حديقة نورثمبرلاند الوطنية في شمال إنجلترا، مشهورة لملايين الناس حول العالم عندما ظهرت في فيلم كيفن كوستنر الضخم لعام 1991 "روبن هود: أمير اللصوص".

وصرحت الشرطة أنها اعتقلت فتى يبلغ من العمر 16 عامًا ورجلاً في الستينيات من عمره بعد الحادثة، والتي يُعتقد أنها وقعت خلال الليلة التي تلت يوم الخميس.

في هذه اللقطة الجوية، تظهر شجرة "Sycamore Gap"على جدار هادريان بعد قطعها ولم يتبق سوى جذع في المكان الذي كانت تقف فيه بفخر، في 28 سبتمبر 2023 . Credit: Jeff J Mitchell/Getty Images

وكانت الشجرة، الموجودة في مكان يُعرف باسم "فجوة القيقب"، تقع على جدار هادريان التاريخي المدرج ضمن مواقع التراث العالمي لليونسكو، الذي بُني قبل نحو 1900 عام لحماية أقصى الحدود الشمالية الغربية للإمبراطورية الرومانية.

وتُعتبر "Sycamore Gap" واحدة من أكثر الأشجار التي وثقت في إنجلترا، وحصلت على لقب أفضل شجرة إنجليزية لهذا العام في عام 2016.

وذكرت مؤسسة التراث الخيرية الوطنية – التي تشارك في إدارة الموقع – أنها "شعرت بالصدمة والحزن" بسبب قطع الشجرة.

صورة للشجرة قبل أن تقطع. Credit: Andre Poling/ullstein bild/Getty Images

من جهته، قال أندرو بواد، مدير عام شمال شرق المؤسسة الوطنية للثقافة والتراث: "كانت الشجرة ميزة مهمة ورمزية في المناظر الطبيعية لنحو 200 عام، ولها الكثير من الأهمية للمجتمع المحلي ولأي شخص قام بزيارة الموقع".

وقالت هيئة حديقة نورثمبرلاند الوطنية إنها "تعمل الآن بالتعاون مع الجهات الحكومية والشركاء الذين لديهم اهتمام بهذا المعلم الشهير في شمال شرق إنجلترا".

وحثت حديقة نورثمبرلاند الوطنية الزوار على الابتعاد عن المكان أثناء إجراء عمليات تأمين للموقع.

وقالت الشرطة، التي أعلنت في وقت سابق أنها تحقق في ما يُعتقد أنه "عمل تخريب متعمد"، إنها اعتقلت فتى يبلغ من العمر 16 عامًا فيما يتعلق بالحادثة.

تعد إحدى الأشجار الأكثر تصويرًا في المملكة المتحدة، وتقع بجوار جدار هادريان الذي يعود إلى العصر الروماني في شمال شرق إنجلترا. Credit: Jeff J Mitchell/Getty Images

ولا يزال الفتى محتجزًا لدى الشرطة في هذا الوقت، ويساعد الضباط في تحقيقاتهم، حسبما نشرت شرطة نورثمبريا على منصة "إكس"، (تويتر سابقا) مضيفة أن "التحقيق لا يزال في مرحلة مبكرة".

وقٌبض على رجل في الستينيات من عمره في وقت لاحق.

وقالت الشرطة على منصة "إكس": "نأمل أن يُظهر هذا الاعتقال الثاني مدى جدية تعاملنا مع هذا الموقف والتزامنا المستمر بالعثور على المسؤولين وتقديمهم إلى العدالة".

وقبل الاعتقالات، وصفت قوات الشرطة الشجرة بأنها "معلم مشهور عالميًا".

وقال بيان صادر عن شرطة نورثمبريا: "لقد تسبب التخريب في صدمة وغضب مفهومين لدى جميع أفراد المجتمع المحلي وخارجه".

وأضاف المفتش كيفن وارينغ من الشرطة أن "هذا يوم حزين للغاية. كانت الشجرة رمزية لشمال شرق إنجلترا وكانت محببة للكثيرين الذين يعيشون في هذه المنطقة أو قاموا بزيارتها".

وتابع: "أي شخص يتبين أنه مسؤول عن هذا الضرر - الذي نعتقد أنه عمل تخريبي متعمد - يمكن أن يتوقع التعامل معه بسرعة وبشكل مناسب".