دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كُشف النقاب عن القائمة النهائية للمرشحين لنيل جوائز كوميديا الحياة البرية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2023، ومقرها في المملكة المتحدة.
ويقع على عاتق الجمهور المهمة االمتمثلة في مراجعة الصور التي تُظهر الحيوانات في وضعيات مثيرة للضحك والتصويت لاختيار الصورة الأكثر فكاهية وطرافة عن فئة اختيار الجمهور.
وهناك أيضًا فرصة للفوز بمبلغ 500 جنيه إسترليني (حوالي 600 دولار) في السحب على الجوائز.
ومن مشاهد لفقمة سمينة تزحف على بطنها في الساحل الإنجليزي، إلى قرد أنيق يستخدم ذيله كشارب كاذب، وسلحفاة مسرورة بمصادقة حشرة اليعسوب، كل هذه التجسيدات الكوميدية للحيوانات ليست من دون أهداف جادة.
وتهدف هذه الجوائز، التي تأسست في عام 2015 من قبل المصورين المحترفين بول جوينسون-هيكس وتوم سولام، إلى تعزيز الحفاظ على الحياة البرية. وتدعم مسابقة هذا العام صندوق ويتلي للطبيعة، وهي جمعية خيرية في المملكة المتحدة تساعد في تمويل الحفاظ على البيئة في جميع أنحاء العالم.
وتضم لجنة التحكيم خبراء ومشاهير من المملكة المتحدة مثل المذيعة التليفزيونية كيت هامبل والممثل الكوميدي هيو دينيس، بالإضافة إلى مصوري الحياة البرية ديزي جيلارديني وويل بولارد لوكاس.
وسيتم الإعلان عن الفائزين في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، حيث سيفوز مصور الصورة الأولى برحلة سفاري لمدة أسبوع إلى ماساي مارا في كينيا.