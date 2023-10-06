دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كُشف النقاب عن القائمة النهائية للمرشحين لنيل جوائز كوميديا الحياة البرية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2023، ومقرها في المملكة المتحدة.

"سيلفي" البجعة: اهتمت هذه البجعة الموجودة على شاطئ غدانسك-برزيزنو في بولندا بشدة بعدسة المصور ياروسلاف كولاتش Credit: Jaroslaw Kolacz/Courtesy Comedy Wildlife Photography Awards

ويقع على عاتق الجمهور المهمة االمتمثلة في مراجعة الصور التي تُظهر الحيوانات في وضعيات مثيرة للضحك والتصويت لاختيار الصورة الأكثر فكاهية وطرافة عن فئة اختيار الجمهور.

رصدت عدسة المصور البولندي أدريان سلازوك هذه الفقمة الرمادية المستديرة، التي تبدو وكأنها تنزلق على الرمال، على طول الساحل الشرقي لإنجلترا. تصوير: Adrian Ślązok/Courtesy Comedy Wildlife Photography Awards

وهناك أيضًا فرصة للفوز بمبلغ 500 جنيه إسترليني (حوالي 600 دولار) في السحب على الجوائز.

التقط المصور البلجيكي دلفين كازيمير صورة هذا القرد، الذي صنع من ذيله شاربًا، في غابة أوبود للقردة في بالي. Credit: Delphine Casimir/Courtesy Comedy Wildlife Photography Awards

ومن مشاهد لفقمة سمينة تزحف على بطنها في الساحل الإنجليزي، إلى قرد أنيق يستخدم ذيله كشارب كاذب، وسلحفاة مسرورة بمصادقة حشرة اليعسوب، كل هذه التجسيدات الكوميدية للحيوانات ليست من دون أهداف جادة.

"السلحفاة السعيدة": يبدو أن سلحفاة المستنقع هذه مسرورة باليعسوب في هذه الصورة التي التقطها تساحي فينكلشتاين في إسرائيل. Credit: Tzahi Finkelstein/Courtesy Comedy Wildlife Photography Awards

وتهدف هذه الجوائز، التي تأسست في عام 2015 من قبل المصورين المحترفين بول جوينسون-هيكس وتوم سولام، إلى تعزيز الحفاظ على الحياة البرية. وتدعم مسابقة هذا العام صندوق ويتلي للطبيعة، وهي جمعية خيرية في المملكة المتحدة تساعد في تمويل الحفاظ على البيئة في جميع أنحاء العالم.

كان المصور البريطاني بول جولدشتاين في ماساي مارا بكينيا عندما رأى هذا النمر، الذي بدا إحباطه واضحًا للغاية بسبب ملاحقة الفهود له مؤخرًا. Credit: Paul Goldstein/Courtesy Comedy Wildlife Photography Awards

وتضم لجنة التحكيم خبراء ومشاهير من المملكة المتحدة مثل المذيعة التليفزيونية كيت هامبل والممثل الكوميدي هيو دينيس، بالإضافة إلى مصوري الحياة البرية ديزي جيلارديني وويل بولارد لوكاس.

وسيتم الإعلان عن الفائزين في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، حيث سيفوز مصور الصورة الأولى برحلة سفاري لمدة أسبوع إلى ماساي مارا في كينيا.