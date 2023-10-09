سعودي يوثق تسابق صغار حيوانات الوبر الصخري لشرب الشاي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) --يبدو أن حيوانات الوبر الصخري في المملكة العربية السعودية، تستلّذ بمذاق الشاي مثل البشر.

وفي مقطع فيديو طريف، وثّق صانع المحتوى السعودي، رائد العريمه، مشهدا فريدًا من نوعه لمجموعة من حيوانات الوبر الصخري، التي وجدت في كوب الشاي الخاص به مذاقا لذيذا (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

وتظهر في الفيديو مجموعة من صغار حيوانات الوبر الصخري في محاولة للعق محتوى كوب الشاي الساخن الذي يحمله العريمه بيديه.

وأوضح العريمه، لموقع CNN بالعربية، أنه كان بنزهة في البر، بمركز الفوارة التابع لمنطقة القصيم، يحتسي الشاي، وأنه أحضر معه هذه المجموعة من حيوانات الوبر لترافقه.

وقال: "أحضرت هذه المجموعة من الوبر من موطنها في الجبال ثم قمت بتربيتها"، مضيفًا أنها أصبحت تألف البشر.

ووصف العريمه لحظة اندفاع حيوانات الوبر نحو كوب الشاي الذي يحمله، قالًا: "كنت بقمة سعادتي بطريقة لعب هذه الحيوانات الظريفة، وفي الوقت ذاته كنت مندهشا من مدى حبها لشرب الشاي".

وأشار العريمه، وهو مهتم بالحياة البرية، إلى أن حيوانات الوبر تحب تناول المأكولات والمشروبات المحلّاة.

ويشارك العريمه متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي لقاءاته الفريدة مع الحيوانات البرية في السعودية، مثل الأرانب البرية، والذئاب، والضباع.

ونال مقطع الفيديو الذي شاركه العريمه عبر حسابه على منصة "تيك توك"، أكثر من 3 ملايين مشاهدة، وحظي بإعجاب واسع النطاق من قبل رواد منصة التواصل الاجتماعي.

وتساءلت غالبية التعليقات عن نوع هذه الحيوانات في الفيديو، بينما استغرب البعض عدم خوفها من البشر

وحيوانات الوبر الصخري عبارة عن كائنات برية تُشبه الأرنب وليس لها ذيل، بأذنين قصيرتين، فيما يُغطى جسمها بوبر لونه بني داكن، وفقا لما ذكره الموقع الإلكتروني للحياة البرية في المملكة العربية السعودية.

وتعيش حيوانات الوبر في البيئات الجبلية، وتختار المناطق الصخرية الملساء العالية والحرات ما يوفر لها حماية ضد الحيوانات المفترسة.

وتتغذى حيوانات الوبر على النباتات، والحبوب، والثمار، وتتحمل قلة الغذاء وقت الجفاف.