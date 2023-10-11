في ألاسكا.. أنثى دب شرسة تفوز بمسابقة "أسبوع الدب السمين" لعام 2023

نشر الأربعاء ، 11 أكتوبر / تشرين الأول 2023

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انتهى التصويت في مسابقة "أسبوع الدب السمين" السنوية، التي تنظمها حديقة ومحمية "كاتماي" الوطنية في ألاسكا. وخلالها، يصوّت الجمهور عبر الإنترنت لدبّهم المفضل بين 12 دبًا كبيرًا وضخمًا.

واختيرت دبّة أم ربّت شبلين كفائزة لعام 2023.

ووصفت خدمة المتنزهات الوطنية (NPS)أنثى الدب، التي تحمل اسم "128 غريزر"، أنّها "غالبًا ما تواجه وتهاجم الدببة الأكبر حجمًا بشكلٍ استباقي، حتّى الذكّور البالغين الكبار، والمهيمنين".

صورة لأنثى الدب "128 غريزر" في 14 سبتمبر/أيلول من عام 2023. Credit: F. Jimenez/NPA Photo

وكانت أنثى الدب قد طردت منافسها الأخير، "32 تشانك"، مباشرة من المياه المليئة بالسلمون التي يحب كلاهما اصطياد الأسماك منها.

وحصلت "غريزر" على 108،321 صوتًا مقابل 23،134 صوتًا لـ"تشانك"، وفقًا لموقع "Explore.org"، الذي ينظّم المسابقة عبر الإنترنت لـ"NPS".

وتم التعرّف على "غريزر" لأول مرّة كواحدة من الدببة التي تتناول الطعام في نهر "بروكس" بمحمية "كاتماي"، عام 2005 خلال صغرها.

وأكّدت خدمة المتنزهات الوطنية أنه "منذ ذلك الحين، أصبحت (غريزر) واحدة من أفضل الصيادين في نهر بروكس"، ومن ثم أضافت أنّها "تستطيع الصيد بنجاح في العديد من المواقع".

وفي هذا العام، كانت "غريزر" تتجوّل بمفردها من دون أشبال تحتاج إلى حمايتها، لكن الدببة تذكرت الدببة مدى دفاعها الشرس عن صغارها.

ومنحتها الدببة الكثير من المجال، ما أتاح لها الوصول إلى المواقع الرئيسية، وفرصة تناول سمك السلمون بكثرة.

ويبدو أنّ الجمهور لاحظ ذلك، ما أدّى لفوزها.

من حاز على المركز الثاني؟

صورة للدب "32 تشانك" التُقِطت في 17 سبتمبر/أيلول من عام 2023. Credit: F. Jimenez/NPA Photo

وفي الجولة الأخيرة من المسابقة، كان "تشانك" مُنافس "غريزر"، وهو دب يتمتّع بتاريخٍ "غامض" مع الدببة الأخرى.

وتم التعرف عليه لأول مرة في عام 2007 كـ"دب مستقل مكتنز المظهر يبلغ من العمر عامين ونصف العام".

ولعب "تشانك" مع الدببة الأخرى أحيانًا، أو كان ينتظر بصبر للبحث عن بقايا سمك السلمون.

وفي الكثير من الأحيان، لم يكن الدب مستعدًا لتحدي الدببة الأخرى للهيمنة على أفضل مصادر الغذاء.

وأشارت "NPS" إلى أنّ "تشانك" أصبح أكثر حزمًا خلال عام 2023، وأتى الأمر ثماره بالفعل.

ووصل الأمر لدرجة أنّ "بير 747"، وهو بطل أسبوع الدب السمين لعام 2022، منحه مواقع صيد الأسماك، وسمك السلمون.

أما "بير 747" فقد تم إقصاؤه في الجولة الأولى من المسابقة هذا العام.