حصد أكثر من مليون مشاهدة.. فيديو لشابة ترقص وهي معلقة من شعرها بإسبانيا

حصد أكثر من مليون مشاهدة.. فيديو شابة ترقص وهي تتعلق من شعرها بإسبانيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نجحت الفنانة البولندية سارة كريس في إثبات أن شعرها قوي بما فيه الكفاية، حتى تتعلق منه في الهواء.

وتداول آلاف الأشخاص مقطع فيديو لكريس، وهي ترقص معلقة من شعرها أسفل قوس صخري، في جزيرة مايوركا الإسبانية (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

وعادة ما تقوم كريس، وهي فنانة سيرك، بتعليق شعرها بقطعة إكسسوار خاصة. ولكن، في كثير من الأحيان، تُسجّل مقاطع فيديو مع صديقها، وهو يمسكها من شعرها.

وقالت في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "اعتقدنا أنه سيكون من الممتع تسجيل هذه المشاهد فوق الماء.. اخترنا مكانًا مثاليًا".

ونظرًا إلى أن العديد من الأشخاص يزورون القوس الصخري للقفز في الماء، كان من الأسهل إنهاء الفيديو بالطريقة ذاتها.

ولم يكن تعلقها من شعرها الأمر الوحيد الذي فاجأ متابعي كريس، إذ تساءل كثيرون عن كيفية نزولها أسفل القوس الصخري، من دون أي شيء تستند عليه.

وبكل بساطة، يمسك صديق كريس شعرها بيدٍ ويدها بيدٍ أخرى، حتى تتسلق أسفل القوس الصخري، وتُبهر الناس بأداء استعراضي.

وتحترف الفنانة البولندية هذا المجال منذ فترة طويلة. وفي مقطع الفيديو أعلاه، اعتمدت كريس تسريحة ذيل الحصان في منتصف الرأس. وكانت مثالية بحيث استطاع صديقها أن يتحكم بحركتها جيدًا.

ولم تكن كريس بحاجة أن تقوم بأيّ تحضيرات سابقة، ولكنها تحققت من عمق المياه، وما إذا كانت تستطيع الخروج منها بأمان.

وكان شريكها مستلقيًا على منشفة تحميه من الحجارة الموجودة أسفله.

وقالت: "لدي ثقة كبيرة في شريكي، لأنني أعرف أنه سيكون قادرًا على الإمساك بي جيدًا".

وتباينت ردود فعل الناس حول مقطع الفيديو الذي نشرته كريس عبر حسابها على موقع "إنستغرام". وكانت هذه أول مرة يشاهد فيها البعض هذا النوع من الفن، الذي يُعتبر فنًا قديمًا من فنون السيرك.

ورغم أن البعض تعامل مع مقطع الفيديو كمزحة، إلّا أنه حاز على إعجاب ما يزيد عن مليون شخص عبر وسائل التواصل الاجتماعي.