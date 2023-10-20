مشهد لا يتكرر إلا مرة واحدة في العمر.. كاميرا ترصد أخطبوطا نادرا وملونا يسبح في الحاجز المرجاني العظيم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يعتبر الأسترالي تروي ماين التصوير الفوتوغرافي شغفه المطلق في الحياة، إذ برأيه ليس هناك شيء أكثر إثارة للدهشة من المحيطات، وتنوعها البيولوجي وغرابتها التي لا مثيل لها، بحسب ما ذكره في مقابلة مع موقع CNN بالعربية.

ولذا، ليس من الغريب أن يمتلك ماين في جعبته مشاهد لا نهائية تسرد جانبًا من مغامراته، والصداقات التي شكّلها تحت الماء.

وثق المصور، تروي ماين، هذا المشهد الطريف بين سمكة تُدعى "والي"، وسلحفاة تُدعى "شيلي". Credit: Troy Mayne - Oceanic Imagery

وفي عام 2006، عمل ماين على متن قارب سياحي كمصور تحت الماء في الحاجز المرجاني العظيم في كوينزلاند بأستراليا.

وقال المصور الأسترالي: "تمكنت من تكوين صداقة مع والي (سمكة)، وشيلي (سلحفاة). وكانتا تلحقان بي في كل مكان أسبح فيه".

لطالما تمتّع ماين بشغفٍ للتصوير الفوتوغرافي. Credit: Troy Mayne - Oceanic Imagery

وكان ماين يقضي معهما 4 ساعات يوميًا لـ5 أيام في الأسبوع، واستمر الحال على ذلك لـ6 أعوام، إذ أوضح: "لدي آلاف الصور لهما".

شكّل اهتمام الأسترالي بالتصوير الفوتوغرافي امتدادًا لممارسة الغوص. Credit: Troy Mayne - Oceanic Imagery

وتعرض أكثر صوره طرافةً مشهدًا للسلحفاة "شيلي" وهي تصفع السمكة "والي" بزعنفتها.

قضى المصور ساعات عديدة مع السلحفاة "شيلي"، والسمكة "والي". Credit: Troy Mayne - Oceanic Imagery

ووصف ماين "والي" بكونه متنمرًا، على عكس ما تُظهره الصورة، إذ أنّه كان يعض ويدفع السلاحف بعيدًا كلما أعارهم الأسترالي الكثير من الانتباه.

وأكّد المصور الأسترالي: "لم يزعج الأمر السلاحف قط لأنّها قوية جدًا، ولكن كان من المضحك دائمًا مشاهدة الأمر".

من المشاهد الساحرة التي وثقها الأسترالي تحت الماء. Credit: Troy Mayne - Oceanic Imagery

واستغل ماين هذه المواقف، وكمية الصور التي كانت بحوزته لتأليف كتابًا مصوّرًا للأطفال يتمحور حول كون "والي" متنمرًا.

وأكّد الأسترالي: "يتفاجأ الأشخاص عندما يدركون أنّها صور حقيقية، ولم يتم التلاعب بها رقميًا".

Credit: Troy Mayne - Oceanic Imagery

ولطالما تمتّع ماين بشغفٍ للتصوير الفوتوغرافي، حيث بدأ في ممارسته خلال مرحلة طفولته.