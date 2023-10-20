دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يعتبر الأسترالي تروي ماين التصوير الفوتوغرافي شغفه المطلق في الحياة، إذ برأيه ليس هناك شيء أكثر إثارة للدهشة من المحيطات، وتنوعها البيولوجي وغرابتها التي لا مثيل لها، بحسب ما ذكره في مقابلة مع موقع CNN بالعربية.
ولذا، ليس من الغريب أن يمتلك ماين في جعبته مشاهد لا نهائية تسرد جانبًا من مغامراته، والصداقات التي شكّلها تحت الماء.
وفي عام 2006، عمل ماين على متن قارب سياحي كمصور تحت الماء في الحاجز المرجاني العظيم في كوينزلاند بأستراليا.
وقال المصور الأسترالي: "تمكنت من تكوين صداقة مع والي (سمكة)، وشيلي (سلحفاة). وكانتا تلحقان بي في كل مكان أسبح فيه".
وكان ماين يقضي معهما 4 ساعات يوميًا لـ5 أيام في الأسبوع، واستمر الحال على ذلك لـ6 أعوام، إذ أوضح: "لدي آلاف الصور لهما".
وتعرض أكثر صوره طرافةً مشهدًا للسلحفاة "شيلي" وهي تصفع السمكة "والي" بزعنفتها.
ووصف ماين "والي" بكونه متنمرًا، على عكس ما تُظهره الصورة، إذ أنّه كان يعض ويدفع السلاحف بعيدًا كلما أعارهم الأسترالي الكثير من الانتباه.
وأكّد المصور الأسترالي: "لم يزعج الأمر السلاحف قط لأنّها قوية جدًا، ولكن كان من المضحك دائمًا مشاهدة الأمر".
واستغل ماين هذه المواقف، وكمية الصور التي كانت بحوزته لتأليف كتابًا مصوّرًا للأطفال يتمحور حول كون "والي" متنمرًا.
وأكّد الأسترالي: "يتفاجأ الأشخاص عندما يدركون أنّها صور حقيقية، ولم يتم التلاعب بها رقميًا".
ولطالما تمتّع ماين بشغفٍ للتصوير الفوتوغرافي، حيث بدأ في ممارسته خلال مرحلة طفولته.