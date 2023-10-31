مغامر يرصد "جنة سرية" ذات ألوان نابضة بالحياة في تونس

حيث تلتقي ألوان الطبيعة الخلابة..اكتشف هذه الجنة السرية في تونس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يتميز الساحل التونسي بالعديد من الشواطئ البكر الخلابة في انتظار من يكتشف زواياها السرية، التي لا يعرف عنها سوى عدد قليل من التونسيين والسياح.

وفي مشاهد جوية ساحرة ذات ألوان نابضة بالحياة، رصد مدون السفر والمغامر التونسي، حسن الغرمول، لقاء مميزًا يجمع بين صفاء مياه البحر الأبيض المتوسط وجمال طبيعة الكهوف الساحلية بمنطقة كاب زبيب (رأس زبيب) في تونس (شاهد الفيديو أعلاه)

ويقضي الغرمول غالبية وقته بين أحضان الطبيعة، باحثا عن وجهات وتجارب فريدة من نوعها في تونس، ليوثقها بعدسة كاميرا الدرون خاصته ويشاركها مع متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي.

ويوضح الغرمول لموقع CNN بالعربية أن ساحل كاب زبيب يبعد عن تونس العاصمة مسافة 67 كيلومترا، ويمكن الوصول إليه عبر الطريق السريع في اتجاه معتمديّة رأس الجبل بولاية بنزرت.

ويتميّز هذا الشاطئ الصخري بتمازج فريد بين اللونين البنّي والأبيض، وهما يزينان التشكيلات الصخرية الأشبه بالكهوف، واللون الفيروزي النقي لمياه البحر.

يرى الغرمول أن ساحل "كاب زبيب " يُعد من بين الملاذات الطبيعية التي تجذب السكان المحليين.

ويضيف أنه "يتمتّع بالصخور البيضاء، والطبيعة البكر، والشواطئ الرملية الصغيرة، بالإضافة إلى أنه يمتاز بوجود المياه الصافية والمثالية لممارسة الأنشطة المائية كالسباحة، والغوص والغطس؛ فضلاً عن تكويناته الصخرية التي تُعرف باسم الجوابي".

وتقع ولاية بنزرت في أقصى شمال تونس، ما يجعلها تحتل موقعا استراتيجيا على البحر الأبيض المتوسطـ حيث تمتد سواحلها شرقا وشمالا على طول 200 كيلومتر فضلا عن كونها بمثابة امتداد طبيعي لإقليم الشمال الغربي.