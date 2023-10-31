دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لم يتوقع مدربا غوص في المملكة العربية السعودية أنّهما على موعد مع مهمة إنقاذ عاجلة لصغير قرش علق بالأسر في قاع البحر الأحمر (شاهد الفيديو أعلاه)

وكان مدربا الغوص ياسر السروري وبشير بصدد التحضير لدورة غوص تدريبي عندما صادف الأخير صغير قرش علق داخل مصيدة أسماك، يُعرف لدى الصيادين باسم "صخوة"، حسبما ذكره السروري لموقع CNN بالعربية.

ويبدو أن صغير القرش، وهو من نوع قرش الشعاب أبيض الطرف، كان في مأزق، إذ لم يكن قادرا على التخلص من المصيدة.

ويقول السروري، وهو مصور تحت الماء يمني من مواليد السعودية: "في ذلك اليوم، كنا نستعد لإجراء دورة غوص تدريبة، حين صادف زميلي بشير هذه المصيدة في موقع الغوص، وعاد ليخبرني".

وعندما علم السروري بالأمر، حمل معه الأدوات التي تساعد في قطع أسلاك المصيدة، لمعاونة زميله في عملية الإنقاذ.

وحرص السروري على توثيق مهمة الإنقاذ في البحر الأحمر بالسعودية، بمقطع فيديو شاركه عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي "انستغرام".

ويوضح السروري مدى أهمية أسماك القرش في الحفاظ على التوازن البيئي للبحار والمحيطات، والذي ينعكس بصورة مهمة على حياتنا الطبيعية، لافتًا إلى أنه كان حذرا من ردة فعل صغير القرش العالق في مصيدة الأسماك.

ويقول: "الكائنات البحرية تتميز بطبيعتها الدفاعية، كان يهمني أن يشعر القرش بأنني موجود لمساعدته ولا أشكّل أي خطر على حياته".

وشرع مدربا الغوص في قص المصيدة لتحرير صغير القرش.

وفي النهاية، تكلّلت مهمة الإنقاذ بنجاح مع سباحة صغير القرش بعيدًا بكامل حريته، بحسب ما يظهره مقطع الفيديو الذي نشره السروري.

ويصف السروري تلك اللحظات قائلا: "قد تكون أحد أهم اللحظات التي عشتها تحت الماء وأسعدها، إذ شعرت بسعادة غامرة أن هذا القرش الصغير قد حصل على فرصة ثانية ليحيا بسلام".

ويعمل السروري كمدرب غوص لدى مركز "غواص جدة التقني"، وهو أحد مراكز الغوص التابعة لمنظمة الغوص الدولي "TDI-SDI-ERDI" المختصة في دورات الغوص التقني المتقدمة وإعداد مدربي الغوص.