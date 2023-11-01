شاهد كيف تُصدر هذه الصخرة أصواتًا موسيقية بترددات مختلفة في مصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قد تبدو لك جميع الصخور متشابهة، ولكن ستنتابك مشاعر من الدهشة والإعجاب عندما تكتشف عكس ذلك تمامًا في مصر.

وكشف مدون السفر المصري أحمد زهران عن أحد أسرار الحضارة المصرية القديمة في مقطع فيديو نشره عبر قناة "AhmedZahran76" على "يوتيوب".

ووثّق زهران صخرة من نوع الجرانيت، حيث تُصدر أصواتًا موسيقية بترددات مختلفة على حسب موقع النقر.

وتتواجد الصخرة في قرية صغيرة، تُعرف باسم "أبو صير"، وهي تابعة لمحافظة الجيزة. وتبعد حوالي بضع كيلومترات عن منطقة سقارة الأثرية، التي تُعتبر مقصدًا سياحيًا وثقافيًا مهمًا.

وتضم منطقة أبو صير الأثرية مقابر ملوك الأسرة الخامسة، ومن أهمها هرم ساحورع. وتحتضن أيضًا العديد من معابد الشمس، أبرزها معبد الشمس للملك أوسر كاف، ومعبد الشمس للملك "نى وسر رع".

وعَرِف زهران بوجود "الصخرة الموسيقية" من أحد العاملين في المنطقة الأثرية، ما دفعه لزيارتها ورصدها بعدسة كاميرته (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

وقال في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "تتألف من فراغات داخلية، والتي من المحتمل أن تكون السبب وراء صدور أصوات النغمات المختلفة".

ويعتقد زهران أن الصخرة سابقًا استُخدمت كطبول في المراسم، والمواكب الجنائزية، أو عند تقديم القرابين.

أما وجودها في ساحة تقديم القرابين، أمام هرم الملك ساحورع، فليس من قُبيل الصدفة.

وتفاجأ مدون السفر المصري، كالعديد من متابعيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بمجرد سماع صوت الصخرة الموسيقي.

وعلّق كثيرون عن مدى جمال الحضارة الفرعونية في البلاد.

وبحسب ما ذكرته الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، تمتد الحقبة الفرعونية إلى نحو ثلاثة آلاف عام، أي منذ عام 3,200 قبل الميلاد حتى دخول الإسكندر الأكبر لمصر في عام 323 قبل الميلاد .

وقد شهدت مصر خلال الحقبة الفرعونية العديد من مراحل النهضة والتقدم التى تركت إرثاً هائلاً من مظاهر وآثار الحضارة، والعمران، والعلوم، والفنون .

وأوضح أحد متابعي زهران، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن وجود صخور مماثلة في الجزائر، حيث تُستخدم كطبول في الأغاني التراثية.

ويأمل مدون السفر المصري زيارة جميع المواقع الفريدة التي تحتضنها بلاده، وتوثيقها على شكل فيديوهات بهدف عرضها للناس عبر منصة "يوتيوب".

ويبقى هدفه واحدًا، أي الترويج للأماكن السياحية الموجودة في مصر.