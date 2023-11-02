"لونلي بلانيت" تعلن أفضل الوجهات لعام 2024.. ما هي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشفت شركة "Lonely Planet" للسفر عن أفضل 50 وجهة سفر لعام 2024.

ومع احتفاء "لونلي بلانيت" بلانيت بيوبيلها الذهبي (مرور 50 عامًا على صدورها) هذا العام، يتم توسيع قائمة "الأفضل في السفر لعام 2024" حتى تشمل خمس فئات: أفضل الدول، والمناطق، والمدن، ووجهات السفر المستدامة، والمواقع ذات القيمة الأفضل.

وتصدّرت منغوليا القائمة. وكانت اختارتها "Lonely Planet" بسبب "مساحاتها الشاسعة المفتوحة، وأنشطة المغامرة التي يمكن ممارستها، وثقافة الطهي، والموسيقى المميزة". هذه هي الدولة ذات الكثافة السكانية الأكثر انخفاضًا في العالم. وأطلقت الحكومة في منغوليا هذا العام على الفترة الممتدة بين عامي 2023 و2025 عنوان "سنوات زيارة منغوليا"، ما أدى بموجب ذلك إلى تسهيل شروط الدخول للمسافرين الدوليين، وتحسين البنية التحتية، وإنشاء مطار جديد بقيمة 650 مليون دولار.

وتضم القائمة المراتب التسع الأخرى الأفضل، والتي تحظى بشعبية بين المسافرين، منها: المكسيك، وكرواتيا، وسانت لوسيا، بالإضافة إلى الأماكن الأقل زيارة مثل بنين، وأوزبكستان.

المدن الأفضل كوجهة سياحية

فوهة بركان باريكوتين في أنغاهوان، بولاية ميتشواكان، المكسيك. Credit: MARIO VAZQUEZ/AFP via Getty Images

تصدّرت العاصمة الكينية نيروبي قائمة "Lonely Planet" ، بسبب "إيقاعاتها الفريدة، واحتوائها على مروحة رائعة من المطاعم المحلية، والتناوب المستمر لصالات عرض الفنون والثقافة". وأشار القيمون على هذا التصنيف بأنهم يحبونها أيضًا من أجل حديقة نيروبي الوطنية التي تبعد مسافة قصيرة بالسيارة عن المنطقة التجارية المركزية في المدينة، حيث يمكنك رؤية أكثر من 400 نوع من الحيوانات، تتجوّل في السهول العشبية المفتوحة، فيما تتلألأ في الأفق ناطحات السحاب.

وضمت القائمة باريس، المدينة المضيفة لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية والألعاب الأولمبية للمعاقين لعام 2024، وكذلك براغ، العاصمة الأوروبية الأخرى المعتادة على حشود السياح. وأفادت "Lonely Planet" أنّ الإغلاق الذي فرضته جائحة فيروس كورونا سمح للعاصمة التشيكية "بالضغط على زر إعادة الضبط"، وتعزيز "السياحة البطيئة ومناطق الجذب السياحي بعيدًا عن وسط المدينة".

الاستدامة

تعد باتاغونيا، ضمنًا منتزه توريس ديل باين الوطني، إحدى اختيارات لونلي بلانيت لعام 2024. Credit: encrier/iStockphoto/Getty Images

انتُخبت إسبانيا أفضل وجهة سفر مستدامة لعام 2024، وذلك بسبب الجهود التي تبذلها البلاد لتوسيع الطاقة المتجددة، وتعزيز السفر في غير موسمه وجلب السياحة إلى الوجهات الناشئة، مثل مدينة فالنسيا الساحلية، وبالتالي تخفيف الضغوط على النقاط الساخنة مثل برشلونة.

كما حظي "الجمال البري" في جنوب إفريقيا بإيماءة، حيث أوصى موقع "Lonely Planet" السيّاح بزيارة النزل البيئية الملتزمة بحماية التنوع البيولوجي للأرض.

رحلات توفر المال

ستحظى فئة "القيمة الأفضل" بأهمية خاصة للكثيرين في هذه الأوقات الصعبة. فالغرب الأوسط الأمريكي الذي لم يحظ بالتقدير هو الأهم هنا. وبحسب "لونلي بلانيت"، في مدن مثل شيكاغو، وميلووكي، وديترويت، يمكن ايجاد مستودعات قديمة تحولت إلى استوديوهات فنية، وفنادق جديدة ذات تصميم صديق للبيئة، والعديد من المطاعم الحائزة على نجمة ميشلان.

الوجهات الإقليمية

مقدونيا هي إحدى الدول التي سيعبرها مسار الدراجات الجديد Trans Dinarica. Credit: Ilan Shacham/Moment RF/Getty Images

عندما يتعلق الأمر بالاختيارات الإقليمية، فإن طريق Trans Dinarica المرتقب لركوب الدراجات في غرب البلقان يمثّل الخيار الأفضل بالنسبة لـ"لونلي بلانيت". يفتتح العام المقبل، ويمر المسار الذي يبلغ طوله 3364 كيلومترًا (2090 ميلًا) في سلوفينيا، وكرواتيا، والبوسنة والهرسك، والجبل الأسود، وألبانيا، ومقدونيا الشمالية، وكوسوفو، وصربيا، عابرًا سلاسل الجبال والبحر الأدرياتيكي على امتداد الطريق.

وتتمتّع دونيغال، المقاطعة الواقعة في أقصى شمال غرب أيرلندا، بأطول خط ساحلي في البلاد وأكثر من 100 شاطئ، وهناك احتمالات جيدة أن يحصل الزائر على شاطئ واحد لنفسه. ولفتت "لونلي بلانيت" إلى أنه "هنا ستجد أعلى المنحدرات البحرية في أوروبا وأميالًا لمسارات المشي الساحلية البكر".

أفضل البلدان للسفر ضمن قائمة "لونلي بلانيت" لعام 2024

الهند: بلد كبير فيه الكثير من المعالم التي سنعشقها ومنها بحيرة جاديسار في راجاستان. Credit: Roop_Dey/iStockphoto/Getty Images

الدول

منغوليا

الهند

المغرب

شيلي

بنين

المكسيك

أوزباكستان

باكستان

كرواتيا

سانت لوسيا

المناطق

طريق الدراجات عبر ديناريكا في غرب البلقان

جزيرة الكنغر، جنوب أستراليا

دونيغال، أيرلندا

بايس فاسكو، إسبانيا

جنوب تايلاند

الساحل السواحلي، تنزانيا

مونتانا، الولايات المتحدة الأمريكية

سالفيلدين ليوغانغ، النمسا

المدن

نيروبي، كينيا

باريس، فرنسا

مونتريال، كندا

موستار، البوسنة والهرسك

فيلاديلفيا، بنسيلفينيا

ماناوس، البرازيل

جاكرتا، أندونيسيا

براغ، جمهورية التشيك

أزمير، تركيا

كانساس سيتي بولاية ميسوري

رحلات الاستدامة

إسبانيا

باتاغونيا والأرجنتين وتشيلي

الأرض الخضراء

مسارات ويلز

بالاو

هوكايدو، اليابان

الاكوادور

مسارات البلطيق في إستونيا ولاتفيا وليتوانيا

النزل البيئية في جنوب إفريقيا

القيمة المادية الأفضل

الغرب الأوسط، الولايات المتحدة الأمريكية

بولندا

نيكاراغوا

الدانوب لايمز، بلغاريا

نورماندي، فرنسا

مصر

إيكاريا، اليونان

الجزائر

البحيرات الجنوبية ووسط أوتاجو، نيوزيلندا

القطارات المسائية، أوروبا