دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل أنت مستعد لوضع نفسك أمام ملك الغابة لتوثيق مشهد دراماتيكي؟ رغم أنّ الكثير من الأشخاص قد يمتنعون عن ذلك، إلا أنّ ذلك ما قام به مصور الحياة البرية المخضرم، إيفان أوكرمان، بالتحديد.

وفي أبريل/نيسان من هذا العام، كان أوكرمان، وهو من جنوب إفريقيا، يقود مجموعة من الضيوف خلال تجربة سفاري فوتوغرافيّة في زامبيا.

وقال المصور في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "تتميّز الأشجار بكثافتها إلى درجة أنّها تشكل أدغالًا، وتحب ظباء الإمبالا الأعشاب القصيرة في الغابات"، مضيفًا: "أعلم أنّه مكان جيّد لإظهار المشاهد الجميلة لضيوفي، وتعليمهم عن الفهود، والأسود. وكوني درست تحرّكات هذه الحيوانات، فأنا أعرف كيفية العثور عليها بسرعة حتّى نتمكن من تصويرها في أفضل ضوء".

وبعد تتبّع آثار أقدام الأسدٍ لساعات، صادف أوكرمان لحظة جامحة لهذا الحيوان المفترس، حيث تتدلى جثّة هامدة لظبي من فمه.

وقال أوكرمان: " أتى العمل الشاق بنتيجة عندما وجدته… وضعت نفسي بينه وبين ضوء الصباح، وانتظرت اللحظة المناسبة لتصوير التجربة".

ورأى المصور أنّ طريقة تدلي لسان ظبي الإمبالا، والعشب الموجود على قرنيه "تجسّد الصّراع اليومي بين الحيوانات المفترسة، والفرائس"، موضحًا أنّه كان "محظوظًا" لرؤية مشهدٍ دراماتيكي كهذا.

وكان حب أوكرمان للحياة البرية السبب الرئيسي لعمله كمصور للحياة البرية، إذ لا يزال يتذكر الأيام التي كانت فيها والدته تصطحبه بالسيارة بحثًا عن الحيوانات.

ويشارك أوكرمان شغفه عبر صفحته على موقع "إنستغرام"، ومنذ نشره لفيديو الأسد المُهيب، حصد المشهد أكثر من 4.9 مليون مشاهدة.