"ناشونال جيوغرافيك" تكشف عن وجهات "القائمة الرائعة" لعام 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نشرت "National Geographic Traveller" "القائمة الرائعة" التي أعدّتها لعام 2024، وضمّنتها 30 مكانًا وتجربة.
يقع نصف عدد هذه الوجهات تقريبًا في أوروبا، بينها مناطق متنوعة مثل آثار بومبي، وجبال ألبانيا التي تُطلق عليها المجلة اسم "نجم أوروبا الصاعد".
لكن سواء كنت تفضّل استكشاف مدينة عالمية كبرى، أو السفر لمتابعة حدث رياضي، أو الهروب إلى جنة نائية، فهناك مزيج رائع ضمن القائمة يتناسب مع جميع أنواع الرحالة تقريبًا.
استراحات المدينة
إذا كنت من عشاق تذوّق الطعام اللذيذ، وزيارة المتاحف، وصخب الحياة الليلية، توجّه إلى بعض المدن المدرجة ضمن قائمة "ناشيونال جيوغرافيك" الجديدة.
تبرز بين تلك المدن التي حصلت على التقدير، مدينة شيآن في الصين التي تشتهر بمحاربي التيراكوتا المُدرجين ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، وليما في بيرو التي أصبحت واحدة من أكثر الوجهات الغذائية شهرة في العالم.
وفي الوقت عينه، تحتفل تاينان، العاصمة الأصلية لتايوان، بذكرى مرور 400 سنة على تأسيسها خلال عام 2024، ما يوفّر ذريعة جيدة لتذوّق نودلز ثعبان البحر، والأرز الرومي، وبودنغ التوفو، وغيرها من مأكولات الشارع الكلاسيكية.
ولايات حيث المغامرة
وفي العديد من الحالات، سلطت مجلة "ناشيونال جيوغرافيك" الضوء على ولايات بأكملها، اثنان منها في الولايات المتحدة وهما تكساس ونيويورك، ويعادل حجم كل منها دولة أوروبية.
ولا تنصح "ناشيونال جيوغرافيك" بزيارة مدينة نيويورك فحسب، حيث مبنى "إمباير ستيت"، بل أيضَا تكساس حيث العديد من الأماكن الرائعة للاستمتاع بالكسوف الكلي للشمس خلال عام 2024.
وفي ولاية فيكتوريا الأسترالية التي تضم مدينة ملبورن، كان لـ"مسار الاستحمام الفيكتوري العظيم" الجديد الفضل في تسليط الضوء على الينابيع الحرارية الأقل شهرة في المنطقة.
وفي الوقت عينه، أشادت مجلة "ناشيونال جيوغرافيك" أيضًا بولاية سيكيم الواقعة شمال الهند، في جبال الهيمالايا بالقرب من حدود البلاد مع بوتان ونيبال. وأبرز ما فيها كانغشينجونغا، ثالث أطول جبل في العالم.
واشتهرت مقاطعة نوفا سكوشا في كندا، بثقافتها الأكادية. تتكون هذه المجموعة الإثنية من أحفاد المستوطنين الفرنسيين الأصليين في كندا، وينعكس تراثهم الثقافي في أطباق المأكولات البحرية اللذيذة في نوفا سكوشا.
العجائب الطبيعية
تتضمن قائمة "ناشيونال جيوغرافيك" العديد من الوجهات الطبيعية الجميلة.
تشمل الأماكن التي اعتُبرت مميزة ضمن القائمة، صحراء أتاكاما في تشيلي (المكان الأكثر جفافًا في العالم)، وجزيرة دومينيكا الكاريبية الخضراء، وغابات أندريفانا الجافة في مدغشقر، المشهورة بأشجار الباوباب.
وقامت اسكتلندا بتوسيع محمية المحيط الحيوي المخصصة لها من قبل اليونسكو في غالاوي وجنوب أيرشاير، وربطها بدائرة وطنية تربط جميع مواقع اليونسكو الثلاثة عشر في اسكتلندا.
إليكم قائمة "ناشونال جيوغرافيك" الكاملة للسفر.
"القائمة الرائعة" لعام 2024
- جبال الألب الألبانية، ألبانيا
- بلفاست، أيرلندا الشمالية
- إميليا رومانيا، إيطاليا
- أوروبا بالقطار
- غالواي وجنوب أيرشاير، اسكتلندا
- نوردلاند، النرويج
- شمال يوركشاير، إنجلترا
- بومبي، إيطاليا
- سايما، فنلندا
- تارتو، إستونيا
- اليورو (بطولة أمم أوروبا 2024)، ألمانيا
- فاليتا، مالطا
- الويسكي في ويلز
- الطريق الأطلسي البري، أيرلندا
- صحراء أتاكاما، تشيلي
- ليما، بيرو
- ولاية نيويورك
- ميامي، فلوريدا
- دومينيكا
- نوفا سكوتيا، كندا
- تكساس
- شبه جزيرة يوكاتان، المكسيك
- إيبيرا ويتلاندز، الأرجنتين
- أكاجيرا، رواندا
- غابات أندريفانا الجافة، مدغشقر
- سيرا ليون
- سيكيم، الهند
- تاينان، تايوان
- شيان، الصين
- فيكتوريا، أستراليا