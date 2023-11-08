"ناشونال جيوغرافيك" تكشف عن وجهات "القائمة الرائعة" لعام 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نشرت "National Geographic Traveller" "القائمة الرائعة" التي أعدّتها لعام 2024، وضمّنتها 30 مكانًا وتجربة.

يقع نصف عدد هذه الوجهات تقريبًا في أوروبا، بينها مناطق متنوعة مثل آثار بومبي، وجبال ألبانيا التي تُطلق عليها المجلة اسم "نجم أوروبا الصاعد".

لكن سواء كنت تفضّل استكشاف مدينة عالمية كبرى، أو السفر لمتابعة حدث رياضي، أو الهروب إلى جنة نائية، فهناك مزيج رائع ضمن القائمة يتناسب مع جميع أنواع الرحالة تقريبًا.

استراحات المدينة

إذا كنت من عشاق تذوّق الطعام اللذيذ، وزيارة المتاحف، وصخب الحياة الليلية، توجّه إلى بعض المدن المدرجة ضمن قائمة "ناشيونال جيوغرافيك" الجديدة.

مدينة شيآن الصينية كانت عاصمة الصين في غابر الزمن، وتشتهر بمحاربي التيراكوتا المُدرجين على قائمة التراث العالمي لليونسكو. Credit: weiming dong/iStockphoto/Getty Images

تبرز بين تلك المدن التي حصلت على التقدير، مدينة شيآن في الصين التي تشتهر بمحاربي التيراكوتا المُدرجين ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، وليما في بيرو التي أصبحت واحدة من أكثر الوجهات الغذائية شهرة في العالم.

تحتفل تاينان، العاصمة الأصلية لتايوان، بذكرى مرور 400 سنة على تأسيسها خلال، عام 2024. Credit: Sunrise@dawn Photography/Moment RF/Getty Images

وفي الوقت عينه، تحتفل تاينان، العاصمة الأصلية لتايوان، بذكرى مرور 400 سنة على تأسيسها خلال عام 2024، ما يوفّر ذريعة جيدة لتذوّق نودلز ثعبان البحر، والأرز الرومي، وبودنغ التوفو، وغيرها من مأكولات الشارع الكلاسيكية.

ولايات حيث المغامرة

شلالات نياغرا في أمريكا Credit: Juan Camilo Bernal/Moment RF/Getty Images

وفي العديد من الحالات، سلطت مجلة "ناشيونال جيوغرافيك" الضوء على ولايات بأكملها، اثنان منها في الولايات المتحدة وهما تكساس ونيويورك، ويعادل حجم كل منها دولة أوروبية.

في أمريكا، مناطق عديدة يمكن رؤية الكسوف الكلي للشمس منها بوضوح.. ومنها ولاية تكساس. Credit: Adam Jones/Stone RF/Getty Images

ولا تنصح "ناشيونال جيوغرافيك" بزيارة مدينة نيويورك فحسب، حيث مبنى "إمباير ستيت"، بل أيضَا تكساس حيث العديد من الأماكن الرائعة للاستمتاع بالكسوف الكلي للشمس خلال عام 2024.

الصخور الجيرية على شاطئ ولاية فيكتوريا Credit: 4FR/E+/Getty Images

وفي ولاية فيكتوريا الأسترالية التي تضم مدينة ملبورن، كان لـ"مسار الاستحمام الفيكتوري العظيم" الجديد الفضل في تسليط الضوء على الينابيع الحرارية الأقل شهرة في المنطقة.

تقع منطقة سيكيم الهندية في جبال هملايا، على الحدود مع النيبال وبوتان. وتحتاج إلى تصريح خاص لزيارتها . Credit: Picture By Tilak Haria/Moment RF/Getty Images

وفي الوقت عينه، أشادت مجلة "ناشيونال جيوغرافيك" أيضًا بولاية سيكيم الواقعة شمال الهند، في جبال الهيمالايا بالقرب من حدود البلاد مع بوتان ونيبال. وأبرز ما فيها كانغشينجونغا، ثالث أطول جبل في العالم.

تشتهر مقاطعة نوفا سكوشا في كندا، بثقافتها الأكادية الخاصة بمجموعة إثنية خاصة بأحفاد المستوطنين الفرنسيين الأصليين في كندا. وتستضيف عام 2024، المؤتمر العالمي الأكادي. Credit: Joe Regan/Moment RF/Getty Images

واشتهرت مقاطعة نوفا سكوشا في كندا، بثقافتها الأكادية. تتكون هذه المجموعة الإثنية من أحفاد المستوطنين الفرنسيين الأصليين في كندا، وينعكس تراثهم الثقافي في أطباق المأكولات البحرية اللذيذة في نوفا سكوشا.

العجائب الطبيعية

تتضمن قائمة "ناشيونال جيوغرافيك" العديد من الوجهات الطبيعية الجميلة.

في المكان الأكثر جفافًا بالعالم تقع على أكثر المناظر الطبيعية سحرًا.. هنا صحراء أتاكاما التشيلية. Credit: Delpixart/iStockphoto/Getty Images

تشمل الأماكن التي اعتُبرت مميزة ضمن القائمة، صحراء أتاكاما في تشيلي (المكان الأكثر جفافًا في العالم)، وجزيرة دومينيكا الكاريبية الخضراء، وغابات أندريفانا الجافة في مدغشقر، المشهورة بأشجار الباوباب.

مدغشقر، غابات أندريفانا الجافة: تشتهر بأشجار الباوباب التي تعانق السماء. Credit: Tuul & Bruno Morandi/The Image Bank RF/Getty Images

وقامت اسكتلندا بتوسيع محمية المحيط الحيوي المخصصة لها من قبل اليونسكو في غالاوي وجنوب أيرشاير، وربطها بدائرة وطنية تربط جميع مواقع اليونسكو الثلاثة عشر في اسكتلندا.

إليكم قائمة "ناشونال جيوغرافيك" الكاملة للسفر.

"القائمة الرائعة" لعام 2024