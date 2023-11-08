في السعودية.. مشهد "ساحر" لمجموعة من الإبل تسير تحت زخّات البرد والمطر

في السعودية.. مسيرة جمال تحت زخّات البرد والمطر تُثير تفاعلًا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عند تساقط قطرات الماء من السماء، تتحوّل الأرض إلى لوحة فنيّة، حيث تعكس جمالها عبر مشاهد طبيعية ساحرة. (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

وهذا ما حصل تمامًا في المشاهد الجوّية التي صورّها فهد المسعودي، أثناء تواجده في قرية "بجدة"، وهي تابعة لمنطقة تبوك في المملكة العربية السعودية.

وقال المسعودي في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "قررت توثيق اللحظة لأنها غير عاديّة، ولا تتكرر كثيرًا".

مشهد ساحر

وواجه المصور السعودي تحديًا بارزًا يتمثل بتحليق طائرة "الدرون" تخت زخّات البرد والمطر، ما كان قد يتسبب إسقاطها وإتلافها.

ورغم ذلك، أصرّ المسعودي على توثيق مشهد لا يتكرّر، ونقله إلى العالم عبر عدسة كاميرته.

وزادت المشاهد جمالًا عند ظهور مجموعة من الإبل في الإطار ذاته.

وفي الواقع، كان المصور السعودي متجهًا نحو سحابة جميلة عندما شاهد مجموعة من الإبل تحتمي من الأمطار بالقرب من الهضاب. وانتظر خروجها إلى مكان أوسع حتى يرصدها بشكل واضح.

وحظى الفيديو بردود فعل إيجابية، إذ تم تداوله على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ويهتم المسعودي بشكل خاص في رصد الطبيعة وجمالياتها، بدءًا من الشواطئ، إلى الصحراء، والجبال.

ويسعى بشكل خاص إلى إبراز جمال الأماكن في منطقة نيوم، التي تقع شمال غرب البلاد، والذي يتميز مناخها بالاعتدال وتضاريسها بالتنوع.