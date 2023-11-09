دول مجلس التعاون الخليجي تعتمد "التأشيرة السياحية الموحدة"

الأول من نوعه في الخليج.. عد لزمن العصور الوسطى داخل مطعم محاربي "الفايكنغ" بالإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—اعتمد وزراء الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي، الأربعاء، مشروع "التأشيرة السياحية الموحدة" في الدول الـ6 الأعضاء، وذلك خلال الاجتماع الـ40 لوزراء الداخلية الخليجيين في العاصمة العُمانية، مسقط.

وأوردت وكالة الأنباء العُمانية الرسمية بتقريرها: "اعتمد أصحاب السمو والمعالي مشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة للإسهام في تسهيل وانسيابية تنقل المقيمين والسياح بين دول المجلس الست وسيكون له -بلا شك- انعكاسات إيجابية على القطاعين الاقتصادي والسياحي".

وأشار الوكالة العُمانية أيضا إلى أن الوزراء اعتمدوا أيضا "إطلاق المرحلة الأولى من مشروع ربط المخالفات المرورية إلكترونيًّا بين دول المجلس والتوجيه بإعداد استراتيجية خليجية شاملة لمكافحة المخدرات وخطرها الذي أصبح يؤرق المجتمع الخليجي والعالمي على كافة المستويات".

ويذكر أن مجلس التعاون الخليجي تأسس في الـ25 مايو 1981 بعد أن توصل قادة كل من الإمارات والبحرين والسعودية وسلطنة عمان وقطر والكويت في اجتماع عقد في ابوظبي إلى صيغة تعاونية تضم الدول الست تهدف إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دولهم في جميع الميادين.