الحياة مكلفة بميامي فانتقلت إلى كولومبيا.. هل ندمت على هذه الخطوة؟

انتقلت جولي بالزانو من ميامي في الولايات المتحدة إلى ميديلين بكولومبيا، بعدما عانت من ارتفاع تكاليف المعيشة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قطنت جولي بالزانو ميامي قرابة ثلاثة عقود، حيث بنت حياة أحبتها. لكنها تعاني حتى تواكب ارتفاع تكاليف المعيشة في "المدينة السحرية"، التي صنّفها مؤشر نمط الحياة السنوي الذي يصدره البنك السويسري الخاص جوليوس باير أخيرًا، بأنها عاشر أغلى مدينة في العالم.

ولم تتمكن بالزانو بعد بيع منزلها عام 2021 بهدف تقليص حجمه، من العثور على أي شيء ضمن النطاق السعر الذي حدّدته، فقرّرت استئجار منزل مستقل لمدة عام من أجل "السماح للسوق بالاستقرار" و"الشراء مجددًا".

غير أنّ السيّدة البالغة من العمر 60 عامًا، والمطلقة ولديها طفلين بالغين، أدركت مع مرور الوقت، أن هذا لن يحدث في وقت قريب، وأنّ عليها وضع خطة مختلفة لمستقبلها.

"المعاش لم يعد يكفي"

قبل الانتقال إلى كولومبيا، قلّصت بالزانو كل ممتلكاتها إلى صندوقين وحقيبتي سفر. Credit: Julie Balzano

وقالت بالزانو لـCNN: "كانت أسعار العقارات ترتفع باضطراد ولم يكن دخلي يواكب ذلك، حتى أنه كان لا يكفيني وعلى نحو مستمر".

ومع "الارتفاع المستمر" في إيجار المنزل، صمّمت بالزانو على خفض تكاليف المعيشة حتى تتمكن من التقاعد، أو على الأقل التفكير بالتقاعد، في المستقبل غير البعيد.

ودأبت بالزانو على زيارة كولومبيا بانتظام منذ حوالي ثماني سنوات أثناء عملها في جمعية تجارية، وقد انتقلت إحدى صديقاتها إلى هذه الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

وفيما كانت تدرس خياراتها، بدأت تفكر بإمكانية القيام بذلك بنفسها.

وعندما عرضت عليها صديقتها منزلها بمدينة ميديلين لمنحها بعض الوقت كي تجد طريقها، اتخذت قرارها.

وأمضت الأشهر الثلاثة المتبقية من إيجارها في "التخفّف" من جميع ممتلكاتها، وبيع بعضها وإهداء أخرى، والتبرع بالبعض الآخر، ووضعت 14 صندوقًا في مخزن للحفظ، وبقي لها حقيبتان وصندوقان من الأغراض الشخصية.

وقد شجعها ابنها وابنتها، في العشرينيات من العمر، على اتخاذ هذه الخطوة.

تجربة سوريالية

استقلت طائرة من ميامي كي تبدأ فصلًا جديدًا من حياتها في أعسطس/ آب، بعد ثلاثة أشهر فقط على اتخاذ قرارها بالقيام بهذه النقلة. Credit: Julie Balzano

في 2 أغسطس/ آب، كانت بالزانو على متن رحلة الطيران المتجهة من ميامي إلى ميديلين لبدء مرحلة جديدة من حياتها.

فبعد أن كانت امرأة متزوجة ولديها منزل، وربت أطفالها، واهتمت بوالديها في نهاية حياتهم، قالت لـCNN: "وجدت نفسي في هذه المرحلة من حياتي غير مسؤولي سوى عن نفسي، إنها لتجربة سريالية للغاية، ومحررة، ومخيفة في آن."

دخلت بتأشيرة سياحية مدتها 90 يومًا. لكن بالزانو التي تعمل في مجال التسويق وتطوير الأعمال، قررت التقدم بطلب للحصول على تأشيرة البدو الرقمية التي تحتاج إلى تجديدها بعد عام، والاستعانة بمحامي لإرشادها خلال عملية التقديم.

وفي الأشهر التي تلت ذلك، وجدت بالزانو التي تتقن اللغة الإسبانية، مكانها الخاص، وأطلقت مشروعًا جديدًا، وأنشأت مجموعة على فيسبوك للمغتربين في ميديلين، تضم حاليًا مئات الأعضاء.

وأكدت أنّ نوعية حياتها اختلفت جدًّا، مشيرة إلى أنها تقضي الكثير من الوقت في المشي، ما انعكس إيجابًا على صحتها.

وعلّقت: "الطقس مذهل". "إنها حقًا مدينة الربيع الأبدي."

بعد وقت قصير من وصولها إلى ميديلين، بدأت بالزانو بمراجعة خيارات التأشيرة الأخرى المتاحة التي من شأنها أن تسمح لها بالبقاء لفترة أطول، وأدركت أن تأشيرة الاستثمار، هي الخيار الأفضل لها، وعليها بالتالي كي تصبح مؤهلة لها، إمّا الإقدام على استثمار أجنبي مباشر أو الاستثمار عقاري، والحد الأدنى للأخير يعادل 350 ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور الشهرية الكولومبية.

"الحي الأروع"

في الآونة الأخيرة، اشترت بالزانو شقة في لوريليس، ميديلين، التي أدرجت بين أروع أحياء العالم، بحسب "تايم أوت". Credit: JACK GUEZ/AFP via Getty Images

أوضحت بالزانو أنّ "فرصتي كانت محدودة. فبدأت في البحث عن شقة".

ووجدت بعد فترة على شقة مكونة من ثلاث غرف نوم في لوريليس، ميديلين، الحب الذي تصدر قائمة الناشر العالمي تايم آوت لـ"أروع أحياء" العالم أخيرًا.

وقدمت بالزانو عرضًا لشراء الشقة "الجديدة تمامًا" في أكتوبر/ تشرين الأول ورسا عليها الشراء في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني. وهي حاليًا بصدد التقدم بطلب للحصول على تأشيرة الاستثمار.

وفيما اختارت عدم الكشف عن المبلغ الذي دفعته مقابل منزلها الجديد، تؤكد بالزانو أنها "لا تستطيع أبدًا تحمل تكلفة شقة مماثلة" في حي شبيه بميامي.

على الصعيد الاجتماعي، تشهد حياة بالزانو نشاطًا أكبر في كولومبيا، ومردّ ذلك جزئيًا إلى المناخ، لكن أيضًا لأنها لا تضطر إلى التفكير كثيرًا بالمال.

وبما أنّ الثقافة الكولومبية "تتمحور حول الأسرة"، تعمدت بالزانو توجيه مجموعتها للمغتربين على فيسبوك إلى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا حتى تتمكن من مقابلة نساء أكبر سناً وعازبات و/أو أولئك اللواتي يفهمن أكثر "الاستقلال الذي يترافق مع كونهنّ عازبات في هذا العمر."

وسهّل إتقان بالزانو اللغة الاسبانية التي تعلمتها خلال تطوعها في وكالة فيلق السلام المستقلة والتابعة للحكومة الأمريكية، التواصل مع السكان المحليين. واعترفت بـ"أنّها تحدث فرقًا لأن الإنجليزية غير معتمدة على نطاق واسع هنا. وثمة الكثير من المغتربين هنا الذين لا يتحدثون الإسبانية/ وهم في طور التعلم، لذا ما برحت خبرتهم هنا محدودة".

"الثقافة اللطيفة"

تقول بالزانو إنها أكثر سعادة في كولومبيا وتتمتع بنوعية حياة أفضل بكثير. Credit: Julie Balzano

وتمكنت بالزانو من تكوين شبكة قوية من الأصدقاء تتألّف من مغتربين وسكان محليين، الأمر الذي يشعرها بالسلام. ولفتت إلى أنّ "الناس هنا ودودون للغاية وجذابون وأصيلون. إنها ثقافة لطيفة للغاية". وتابعت: ""إنها حياة أقل عدوانية من ميامي العدوانية للغاية."

كما أثنت على نظام الرعاية الصحية "المذهل" في كولومبياـ الذي صنّفته منظمة الصحة العالمية في المرتبة 22 في إطار تحليل شمل 191 دولة، والذي استخدمته بالفعل خلال زياراتها السابقة.

وأشارت إلى أنها تعتقد "أن ثمة فكرة خاطئة لدى الكثير من الأميركيين قوامها أنّ الرعاية الصحية في الولايات المتحدة الأفضل في العالم. وأنا لا أخالف هذا الرأي".

فقد دفعت بالزانو تكاليف الرعاية الصحية "التي يمكنها التحكم بواسطتها" في البلاد، الأمر الذي دفعها إلى إطلاق شركتها الاستشارية الخاصة، Global Connect Marketing Services، في يونيو/حزيران، محققة بذلك حلمًا راودها منذ سنوات عديدة.

وأوضحت أنها لم تتمكّن "من القيام بذلك في الولايات المتحدة بسبب وضع الرعاية الصحية. فالحصول على تأمين صحي عندما تعمل بمفردك مكلف للغاية."

السلامة والأمن

تعترف بالزانو أن موضوع السلامة غالباً ما يُطرح عندما تُسأل عن حياتها في ميديلين التي كانت تعتبر ذات يوم، أخطر مدينة في العالم.

لكن في حين ارتبطت كولومبيا منذ فترة طويلة بالمخدرات والعصابات، سجل معدل جرائم القتل في البلاد تراجعًا بنسبة 82% بين عامي 1993 و2018، وانخفضت معدلات الجريمة في ميديلين بشكل كبير على مر السنين.

ورغم اعتراف بالزانو بأن الجريمة لا تزال تمثل مشكلة، إلا أنها تشعر أن هذا يمكن مقارنته "بأي مدينة كبيرة في الولايات المتحدة". وأضافت: "هناك جرائم في معظم الأماكن".

وكيف تصف كولومبيا؟ "إنها دافئة، وجذابة، وحيوية. إنها مكان جميل. لقد دفع الناس هنا ثمن الحياة التي يعيشونها راهنًا".

وتنصح بالزانو أي شخص يفكر بالانتقال إلى كولومبيا، إجراء الكثير من الأبحاث مسبقًا، وأن يأتي مدركًا ما ينتظره. هذه ليست أوروبا. إنها أمريكا اللاتينية. وأميركا اللاتينية أكثر حزناً مما ستكون عليه الحياة في إسبانيا".

لا ندم

في حين تؤكد بالزانو أنها لا تزال تتأقلم مع حياتها الجديدة، وأن كل شيء لم يكن سلسًا، إلا أنها "لا تشعر بأي ندم" وتحرص دومًا على التركيز على إيجابيات التجربة.

وأوضحت: "اتخذت قرار المجيء إلى هنا بقناعة، لذا اخترت أن أواصل التركيز على كل الإيجابيات التي تفوق السلبيات هنا. وطالما الحال كذلك، أعتقد أن هذا المكان مناسب لي."