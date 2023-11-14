بالسعودية..هكذا يبدو أطول برج في الرياض بعدسة طائرة "درون"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بارتفاع 385 مترًا، يبرز برج صندوق الإستثمارات العامة بتصميم معماري فريد من نوعه كأطول برج في العاصمة الرياض، بالمملكة العربية السعودية.

وبطريقة مبتكرة، تمكنّ مصور الدرون السعودي، محمد غازي، من توثيق الصرح الذي يتوسط مركز الملك عبد الله المالي (شاهد الفيديو أعلاه)

ويستوحي برج صندوق الاستثمارات العامة، تصميمه من "البلّورات الكريستالية التي يمكن إيجادها في الوديان الصحراوية للمملكة العربية السعودية"، وفقا لما ذكره الموقع الإلكتروني لمركز الملك عبدالله المالي.

وقد صُمم البرج بأسلوب يسمح للضوء الطبيعي بالتدفق داخل مساحات العمل المفتوحة. كما أنه يتضمن نظامًا عالي الأداء للتحكم بألواح الطاقة الشمسية، وتخفيف حدة الضوء والحرارة، بالإضافة إلى تزويده بطبقات خارجية من الأعمدة، والدعامات، والصفائح المثقوبة، التي توفّر ظلالاً تعزز الكفاءة الحرارية لنظام العزل الموحّد والمكونّ من ثلاث طبقات زجاجية، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لمركز الملك عبدالله المالي.

وسعى غازي إلى تقديم منظورا جديدا لهذا البرج، إذ قال: "أرغب في أن أظهر للعالم لمحة سريعة عن الهياكل الاستثنائية التي تنهض فوق أرض المملكة"، مضيفًا: "أنا فخور بأنني قمت بتوثيق غالبية ناطحات السحاب في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. وسأستمر في التدريب يوميًا لأن عيوني موجهة نحو جميع المشاريع الضخمة القادمة التي ستكتمل خلال السنوات القليلة القادمة".

وفي المستقبل القريب، يهدف غازي أن يوثق بعدسته العديد من المشاريع، وعلى رأسها مشاريع "أمالا"، و"تروجينا"، و"ذا لاين".

وأوضح مصور الدرون السعودي: "هذه مجرد بعض المشاريع المستقبلية في السعودية، التي أود أن أكون جزءًا منها على طريقتي، ولكن حاليا، لم أتمكن بعد من التحليق بطائرة الدرون الخاصة بي حول برج الساعة في مكة، سيكون ذلك بمثابة شرف حقيقي بالنسبة لي".

ولقي مقطع الفيديو الذي وثقه غازي انتشارًا واسع النطاق على منصة "انستغرام"، بسبب القدرة على رؤية البرج من منظور جديد كليًا.