حصان مذعور يهرب على متن رحلة جوية..ماذا حصل للطائرة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- اضطرت طائرة "بوينغ 747" في طريقها من مطار جون إف كينيدي الدولي في مدينة نيويورك الأمريكية إلى مدينة لييج ببلجيكا، أن تعود أدراجها بتاريخ 9 نوفمبر/تشرين الأول، بعد أن هرب حصان من عنبر الشحن.

وقال شخصان على اطلاع بالحادثة إنه كان لا بد من قتل الحصان، الذي تحرّر جزئيًا من اسطبله أثناء الطيران، نظرًا لإصابته.

عندما بلغ ارتفاع رحلة الشحن التي تديرها شركة الطيران المستأجرة "Air Atlanta" الآيسلندية حوالي 31 ألف قدم، اتصل الطاقم بمراقبة الحركة الجوية في مدينة بوسطن الأمريكية، للإبلاغ عن هروب الحصان.

وقال أحد الطيارين عبر قناة "You Can See ATC" على موقع "يوتيوب" إنه "ليس لدينا مشكلة في الطيران، لكن لا يمكننا ضمانة إعادة الحصان على نحو آمن".

وأشار ممثل شركة طيران أتلانتا الآيسلندية لـCNN إلى أنّ المعلومات الواردة في فيديو "You Can See ATC" صحيحة.

اضطرابات في الجو

وأفاد جون كوتيشيلي، رئيس الشركة المسؤولة عن تشغيل الحجر الصحي للحيوانات وتصديرها في مطار جون إف كينيدي الدولي، أنّ الحصان واحد من 15 حصانًا تم نقلها إلى لييج، مركز الاستيراد لأوروبا، عندما حدثت اضطرابات بعد وقت قصير من الإقلاع.

أُصيب الحصان بالذعر، فقفز في منتصف الطريق فوق الحاجز الأمامي المرتفع للمربط وبات معلقًا، وبقيت ساقاه الأماميتان على جانب واحد من الحاجز، فيما انحصرت رجلاه الخلفيتان داخل المربط.

وأضاف كوتيشيلي: "قفز الحصان وتمكن من وضع رجليه الأماميتين فوق الحاجز (الأمامي) ثم علق". وتابع: "هذه المرة الثانية فقط خلال سنوات خدمتي التي أشهد خلالها على حادث مماثل. فنحن نرسل آلاف الخيول سنويًا. لقد كان حدثًا مؤسفًا للغاية، لكن ذلك الحصان كان مذعورًا".

في التسجيلات، يمكن سماع موافقة مراقبة الحركة الجوية على طلب الطيارين العودة إلى مطار جون كنيدي.

كما طلب الطيار من طبيب بيطري أن يقابل الطائرة عند الهبوط، لأن "لدينا حصانا في حالة صعبة".

وروى كوتشيلي أنه "في تلك المرحلة قمنا بتوزيع الرعاية البيطرية، ومربي الحيوانات، والمعدات الطبية، وسيارة إسعاف الخيول، وكل ما هو ضروري لاستيعاب ذلك الحصان".

وأضاف: "كان علينا إخراج الخيول الأخرى لإدخال المعدات اللازمة لإخراج الحصان"، موضحًا أنه "ما أن أصبح الحيوان على الأرض، تقرّر أن إصاباته كانت خطيرة للغاية بحيث لا يمكنه البقاء على قيد الحياة، وقُتل بطريقة رحيمة".

ولم تتمكّن CNN من التأكد من طبيعة إصابات الحصان. ورفض ممثل شركة الشحن التي نقلت الحصان التعليق على الحادثة.

مهمة شبه مستحيلة

يتم نقل خيول الأداء والتربية، ضمنًا خيول السباق والعرض، بشكل روتيني وآمن حول العالم من دون وقوع أي حوادث. لكن يصعب التنبؤ بأداء الخيول، إذ أنها حيوانات يمكن أن تؤذي نفسها بشكل غير متوقع عندما تشعر بالخوف.

يتم تحميل الخيول على الأرض في حاويات شحن ضخمة مثبتة بمسامير مع ثلاثة اسطبلات ضيقة لكل حاوية. يتم بعد ذلك تكديس هذه الحاويات مقابل بعضها داخل الطائرة.

ويُظهر سجل الرحلة على موقع التتبع "FlightRadar24.com" أنه بعد التحويل، تمكّنت الطائرة من الإقلاع مجدّدًا، وتأخرت حوالي ثلاث ساعات عن الموعد المحدد. وهبطت في لييج عند الساعة 6:49 صباحًا بالتوقيت المحلي بتاريخ 10 نوفمبر/ تشرين الثاني.

تُعتبر هذه الحادثة واحدة من أكبر الحوادث المتّصلة بهروب الحيوانات على متن الطائرات، لكن مشاكل الحيوانات في الهواء شائعة.