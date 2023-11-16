داخل أنحف فندق في العالم بإندونيسيا..عرضه أقل من 3 أمتار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يسعى فندق جديد في إندونيسيا للفوز بلقب "الفندق الأنحف في العالم". لكنّ، يقول مؤسسه إنّ المشروع لا يقتصر فقط على محاولة تسجيل رقم قياسي عالمي، بل يتعلق أيضًا بجذب الاهتمام الدولي للبلدة الصغيرة التي يعتبرها موطنه.

نشأ آري إندرا في سالاتيغا، جاوة الوسطى. وبعد تدرّبه كمهندس معماري وبدء مسيرته المهنية في جاكرتا وسنغافورة، شعر بأن ثمة ما يحثّه للعودة إلى موطنه سالاتيغا، واستخدام مهاراته هناك.

وعثر في موطنه على قطعة أرض غير مرغوب فيها، ولا يريد أحد تطويرها بسبب حجمها الغريب. وها هي اليوم أصبحت موطئ فندق "PituRooms"، المكوًّن من سبع غرف (Pitu كلمة جاوية تعني "سبعة")، ويبلغ عرضه 2.8 متر (9 أقدام) فقط.

بالإضافة إلى غرفه السبع، يتمتع الفندق بحانة ومطعم على السطح. Credit: Courtesy PituRooms

يتكونّ المبنى من خمس طبقات، وتتّسع كل غرفة فيه لما يكفي لسرير مزدوج وحمام صغير مع دش ومرحاض. وتتميّز كل غرفة بأجواء مختلفة بفضل الأعمال الفنية والديكورات الداخلية المحلية.

يسعى إندرا، المعماري، ومالك الفندق الأنحف بالعالم ربما، إلى أن يكون لـPituRooms دور أكبر يستقبل فيه عروضًا فنية وأحداثًا. Credit: Courtesy PituRooms

وقال إندرا لـCNN: "أريد أن يختبر الناس سالاتيغا بطريقة جديدة. أنا أملك وأصمم وأدير PituRooms مع فريقي الخاص. لقد أصبح منصّتي الجديدة لتوليد نوع جديد من السياحة تشمل المجتمعات المحلية".

وتبعد سالاتيغا 300 ميل جنوب شرق جاكرتا، وهي مجهولة تقريبًا للأجانب الذين يتوجهون إلى يوجياكارتا، أو سورابايا، أو جزيرة بالي القريبة لقضاء عطلاتهم.

وأوضح إندرا لـCNN أنّ "PituRooms" الذي افتتحه في ديسمبر/ كانون الأول 2022، استقبل فقط "5%" من الضيوف غير الإندونسيين، لافتًا إلى أن سالاتيغا معروفة في إندونيسيا بأنها مدينة متسامحة، وتتميّز بمطبخها اللذيذ، وبنيتها التحتية الجيدة، ونوعية الحياة المريحة. وأنها خلال الحقبة الاستعمارية، كانت وجهة شهيرة للهولنديين في عطلة نهاية الأسبوع.

وأشار إندرا إلى أنّ غالبية الإندونيسيين يعتقدون أن سالاتيغا مكان جميل للتقاعد، لكن أمله بأن يكون "PituRooms" هو الأول بين العديد من المشاريع التي ستساعد الغرباء على رؤية أن سالاتيجا هي أكثر بكثير من مجرد بلدة تتيح العيش ببطء.

Credit: Courtesy PituRooms

وفي مقابلة لإندرا مع مدونة تُعنى بالهندسة المعمارية "Dezeen"، قال إنه "بصرف النظر عن الصعوبات التقنية، فإن التحدي الأكبر يتمثل بالعقلية النموذجية المحيطة بصناعة الضيافة التي تفضل استخدام كلمات التفضيل: الأكبر، والأطول، والأفخم.. في حالتنا نستخدم الأنحف".

وتابع: "لقد حاولنا جاهدين تحويل هذا القيد ليصبح أقوى نقطة بيع لدينا، انطلاقًا من دراسة قائمة على الفضاء الصغير، حيث يمكن للضيوف تجربة إمكانية العيش وتصميم حركاتهم في مساحة كافية".

المطعم. Credit: Courtesy PituRooms

وتقع المدينة عند سفح جبل Merbabu ، حيث يمكن لضيوف "PituRooms" رؤيته من غرفهم بالفندق.

كما يتضمن مطعمًا على السطح يمكن للسكان المحليين الاستمتاع به، وتخطط إدارة "PituRooms" لاستضافة الفندق للأحداث والمعارض الفنية.