فقاعة كبيرة تطفو على الماء وسط اللامكان في النرويج.. ما سرّها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- "رأيت فقاعة كبيرة تطفو على وجه الماء، محاطة بالجبال، ووسط اللامكان.. وقلت: رائع، سأتناول الطعام هناك"، هذا ما أوضحه مُحبّ الطعام، ألكسندر فارجا، وهو من المجر، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية.

وبعد أن أخبره أحد الأصدقاء عن افتتاح مركز "Salmon Eye" في النرويج، عَزِمَ فارجا على زيارته.

وبالفعل، تواجد هناك خلال 3 أيام فقط.

ويُعتبر "Salmon Eye" مركزًا للإلهام، كما أنّه ينشر الوعي حول كيفية تزويد العالم بالمزيد من الأطعمة البحرية.

وأوضح موقع "Salmon Eye" الإلكتروني أنه يسلّط الضوء على الفرص والتحديات التي تواجه صناعة تربية الأحياء المائية.

ويقع المبنى على شكل عين السمكة في قلب مضيق هاردانجر، وهو أكبر تركيب فني عائم في العالم، بحسب ما أوضحه موقع "Visit Norway" الإلكتروني. (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

مطعم "Iris"

ولفت انتباه فارجا مطعم "Iris"، كونه يتخصص في مجال الطعام، إذ أوضح: "المكان عبارة عن مسرح حرفيًا.. موظفو المطبخ بمثابة الممثلين الرئيسيين، وتحديدًا الطاهية أنيكا مادسن.. لقد أذهلني كل طبق صنعته، حيث تستخدم نكهات ومكونات مُكثّفة وعميقة للغاية".

ويقدم المطعم قائمة تذوق فريدة من نوعها، وتتألف من 18 طبقًا، بحسب ما ذكره موقع "Visit Norway" الإلكتروني.

وقال فارجا: "ما أن دخلنا إلى المطعم، بدأت عروض الموسيقى والأضواء ومقاطع الفيديو.. إنها تجربة سمعية وبصرية كاملة".

ويبتكر الطعام وكرم الضيافة والموقع معًا مثلثًا مقدّسًا لتجربة تناول الطعام المثالية.

وشعر فارجا بسعادة غامرة كونه شكّل جزءًا من عرض هذه الأعجوبة الفنيّة.

كيف تصل إلى هناك؟

هبطت طائرة فارجا في مدينة بيرغن النرويجية، واستقّل العبّارة السريعة إلى بلدة روزيندال.

وفي الواقع، يمكن زيارة "Salmon Eye" في أي وقت، إذ زار فارجا المركز في شهر يونيو/ حزيران، ويعتقد أن الوقت كان مثاليًا.

وكان فارجا يزور المطاعم الحاصلة على نجمة ميشلان منذ سنوات، ولكنه أدرك أن الكثير من الأماكن الرائعة لم تحصل على التقدير الذي تستحقه. وقرر بدوره تسليط الضوء عليها من خلال قناته عبر "يوتيوب"، والتي تُعرف باسم "Alexander The Guest".

وقال: "أنا معجب بكل أشكال الدقة، والتفاني، والشغف، وأعتقد أن تناول الطعام الفاخر هو مجال استثنائي".