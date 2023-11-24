كنغر "يعزف" على الغيتار..هل هذه أكثر صورة مضحكة؟

فاز المصور جايسون مور بجائزة صور الحياة البرية الكوميدية الإجمالية، عندما التقط في أحد الصباحات الباكرة صورة لأنثى الكنغر الرمادي الغربي تعزف على الغيتار.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لمحبي صور الحيوانات المضحكة، لا تفوّتوا لحظات الضحك والقهقهة.

وقام حكام جوائز صور الحياة البرية الكوميدية التي تتّخذ من المملكة المتحدة مقرًا لها، بمراجعة أكثر من 1800 صورة مقدمة من 85 دولة، وقاموا بتقييم ما إذا كانت تبعث على الابتسامة، أو الضحك، أو القهقهة.

وفازت صورة الكنغر الذي يعزف على الغيتار الهوائي بالجائزة الاجمالية لعام 2023.

والتقط المصور جيسون مور صورة لأنثى الكنغر الرمادي الغربي في وقت مبكر من صباح أحد الأيام، وسط حقل زهور برية في ضواحي مدينة بيرث بأستراليا. وفاز بكأس مصنوعة يدويًا، وحقيبة تصوير، ورحلة سفاري لمدة أسبوع إلى ماساي مارا في كينيا.

فاز الشاب البولندي المبتدئ جاسيك ستانكيفيتش بجائزتي المصور المبتدئ واختيار الجمهور عن صورته التي وثقت نقاشًا ساخنًا بين حسون أخضر وطيور أكبر منه. Credit: Jacek Stankiewicz

وتوزعت الجوائز لهذا العام على ست فئات، بينهم المصور الشاب البولندي جاسيك ستانكيفيتش الذي حصل على جائزة المصور المبتدئ لتوثيقه بعض طيور الحسون خضراء اللون المشاكسة، وحملت الصورة عنوان "النزاع". أما الصورة التي فازت عن فئة "تحت الماء" فكانت لقضاعة راقصة الباليه، التقطتها المصوّرة السنغافورية أوتر كويك.

فازت المصورة السنغافورية أوتر كويك عن فئة تحت الماء لتوثيقها قضاعة في حالة أداء لرقصة باليه. Credit: Otter Kwek

الحفاظ على الحياة البرية

قرد أوبود الأنيق يستخدم ذيله كشارب مزيف فاز بجائزة "الثناء العالي". Credit: Delphine Casimir

إلى ذلك، حصلت 10 صور إضافية على جائزة "الثناء العالي". وهي تشمل قرد أوبود الأنيق الذي يستخدم ذيله كشارب مزيف، وسلحفاة مبهجة تصادق اليعسوب.

صورة لسلحفاة سعيدة تلعب مع يعسوب فازت بجائزة الثناء العالي. Credit: Tzahi Finkelstein/Courtesy Comedy Wildlife Photography Awards

ولكن كل هذه الأنسنة الكوميدية لهذه الحيوانات لا تخلُ من الناحية الجدية.

والجوائز التي أسّسها المصوران المحترفان بول جوينسون هيكس وتوم سولام في عام 2015، تهدف لتعزيز الحفاظ على الحياة البرية. وتدعم مسابقة هذا العام صندوق وايتلي للطبيعة، وهي مؤسسة خيرية بريطانية تساعد على تمويل دعاة الحفاظ على البيئة في جميع أنحاء العالم.

وسيتم إطلاق أول رحلة سفاري إفريقية موجهة للحياة البرية بتنزانيا في أكتوبر/ تشرين الأول 2024، بتوجيه من مؤسسي الجوائز هيكس وسلام وخبيرة الحياة البرية كيت هامبل.

تبلغ كلفة الرحلة التي تستغرق ثماني ليالٍ 11.425 جنيهًا إسترلينيًا (حوالي 13.900 دولار) للشخص الواحد في الإقامة المزدوجة.