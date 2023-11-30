دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل ستعكس صورة مصور الحياة البرية لعام 2023 الجمال البكر للعالم الطبيعي، أو تُظهر التأثير المدمر المحتمل للبشر على ما يُحيط بهم؟
الخيار يعود إليك، إذ يتم حث محبي التصوير الفوتوغرافي للحياة البرية في جميع أنحاء العالم على التصويت للفائز في فئة "جائزة اختيار الجمهور" ضمن مسابقة مصور الحياة البرية لهذا العام.
كما هو الحال دائمًا، تشمل المسابقة المرموقة قسمًا مخصصًا للجمهور يمنحهم فرصة للتصويت لصورة من بين مجموعة مختارة تتكون من 25 صورة رائعة.
واختيرت المجموعة من قِبَل متحف التاريخ الطبيعي في لندن، والذي يستضيف المعرض العام، إضافةً للجنة تحكيم دولية.
وتم تضييق نطاق المشاركات من مجموعة ضخمة شملت 49،957 مشاركة أُرسِلت من 95 دولة مختلفة.
ويمكن للجمهور الآن التصويت لمشاهدهم المفضلة عبر الإنترنت، والاختيار من بين مجموعة تتضمن أرنبين بريين يبدوان وكأنهما يقبّلان بعضهما البعض، ودبًا قطبيًا نائمًا على كتلة جليدية، ودبًا أشيبًا في بحيرة متلألئة.
وتتضمن الصور بطريق "آديلي" يقترب من بطريق إمبراطوري وفرخه، وصورة لافتة للنظر لمجموعة من الملابس المصنوعة باستخدام أنواع من القطط الكبيرة الأكثر عرضة للانقراض في العالم.
وتشمل اللقطات التي تسلّط الضوء على التأثير السلبي للإنسان على محيطه ثعلبًا صغيرًا يتناول الطعام من سلة مهملات مليئة في العاصمة البريطانية لندن، إضافةً لفيل يمشي عبر كومة من القمامة.
وتستمر عملية التصويت عبر الإنترنت حتى 31 يناير/كانون الثاني.
وسيتم الإعلان عن الفائز، وأفضل أربع صور، في فبراير/شباط، وعرضها عبر الإنترنت، وبالمعرض الفعلي في متحف التاريخ الطبيعي.