لن تصدق حجمه.. شاهد سلطات الحياة البرية تلقي القبض على دب بوزن 226 كيلوغرامًا يتجول حول حرم جامعي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل ستعكس صورة مصور الحياة البرية لعام 2023 الجمال البكر للعالم الطبيعي، أو تُظهر التأثير المدمر المحتمل للبشر على ما يُحيط بهم؟

الخيار يعود إليك، إذ يتم حث محبي التصوير الفوتوغرافي للحياة البرية في جميع أنحاء العالم على التصويت للفائز في فئة "جائزة اختيار الجمهور" ضمن مسابقة مصور الحياة البرية لهذا العام.

فيل بين القمامة في سريلانكا. Credit: Brent Stirton/Wildlife Photographer of the Year

كما هو الحال دائمًا، تشمل المسابقة المرموقة قسمًا مخصصًا للجمهور يمنحهم فرصة للتصويت لصورة من بين مجموعة مختارة تتكون من 25 صورة رائعة.

مشهد لشبلٍ مدلل في كينيا. Credit: Mark Boyd/Wildlife Photographer of the Year

واختيرت المجموعة من قِبَل متحف التاريخ الطبيعي في لندن، والذي يستضيف المعرض العام، إضافةً للجنة تحكيم دولية.

ثعلب يلتهم الطعام من حاوية نفايات قبل جمعها في لندن. Credit: Matt Maran/Wildlife Photographer of the Year

وتم تضييق نطاق المشاركات من مجموعة ضخمة شملت 49،957 مشاركة أُرسِلت من 95 دولة مختلفة.

بطاريق اجتماعية في خليج "أتكا" بالقارة القطبية الجنوبية. Credit: Stefan Christmann/Wildlife Photographer of the Year

ويمكن للجمهور الآن التصويت لمشاهدهم المفضلة عبر الإنترنت، والاختيار من بين مجموعة تتضمن أرنبين بريين يبدوان وكأنهما يقبّلان بعضهما البعض، ودبًا قطبيًا نائمًا على كتلة جليدية، ودبًا أشيبًا في بحيرة متلألئة.

يبدو هذا المشهد المُلتَقط في جبال "سييرا دي الباراسين" بإسبانيا كلوحة بديعة. Credit: Uge Fuertes Sanz/Wildlife Photographer of the Year

وتتضمن الصور بطريق "آديلي" يقترب من بطريق إمبراطوري وفرخه، وصورة لافتة للنظر لمجموعة من الملابس المصنوعة باستخدام أنواع من القطط الكبيرة الأكثر عرضة للانقراض في العالم.

دب قطبي نائم على الجليد في أرخبيل "سفالبارد". Credit: Nima Sarikhani/Wildlife Photographer of the Year

وتشمل اللقطات التي تسلّط الضوء على التأثير السلبي للإنسان على محيطه ثعلبًا صغيرًا يتناول الطعام من سلة مهملات مليئة في العاصمة البريطانية لندن، إضافةً لفيل يمشي عبر كومة من القمامة.

صورة لأرنبين ظريفين بين مرتفعات اسكتلندا. Credit: Andy Parkinson/Wildlife Photographer of the Year

وتستمر عملية التصويت عبر الإنترنت حتى 31 يناير/كانون الثاني.

وسيتم الإعلان عن الفائز، وأفضل أربع صور، في فبراير/شباط، وعرضها عبر الإنترنت، وبالمعرض الفعلي في متحف التاريخ الطبيعي.