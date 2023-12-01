"بيض مدحرج"..شاهد ملذات فطور "عربة فول وحيد" بشوارع مصر

نشر الجمعة ، 01 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يزخر المطبخ المصري بالعديد من المأكولات الشهية التي تعكس تراث مصر وتاريخها العريق الذي يعود لآلاف السنين. ولعل أطباق الفطور المصري، مثل الفول والطعميّة، تُعد من أشهر المأكولات الشعبية التي تجذب السياح من أنحاء العالم لتجربتها على عربات الفول المتواضعة المنتشرة في شوارع "المحروسة".

وإذا كنت تبحث عن تجربة فطور مصري أصيلة، تقدّم عربة فول في العاصمة المصرية القاهرة أشهى أطباق مائدة (سُفرة) الفطور المصرية، من بينها أطباق ربما لم تسمع بها من قبل (شاهد الفيديو أعلاه)

وشارك مدون الطعام المصري عبدالرحمن شكري تجربة تناول فطور مصري أصيل على عربة "فول وحيد"، التي تُعد واحدة من أشهر عربات الفول في القاهرة،

وأوضح شكري لموقع CNN بالعربية أن وجبة الفطور في مصر تُعد أساسية بالنسبة للمصريين، لما تشمله من أصناف ترمز إلى تاريخ مصري أصيل، وتمدّهم بالصلابة لبدء يوم عمل بكامل طاقتهم.

وتشتهر عربة "فول وحيد" بتقديمها أطباق مثل "بطاطس الجمبري"، وهو عبارة عن بطاطس مقلية مغطاة بصلصلة تُستخدم عادة لأطباق الجمبري، ويستقطب هذا الطبق المصريين من جميع أنحاء مصر، إضافة إلى طبق الفول بشتّى أنواعه من الفول مع الزيت الحار، والفول الاسكندراني، والفول مع الطحينة، والفول مع الليّة أي دهن الخروف.

وتشمل قائمة الفطور على عربة "فول وحيد" البيض بجميع أنواعه ومن أبرزها "البيض المدحرج"، وهو عبارة عن بيض مسلوق يتم تحميره في السمن البلدي حتى يتخذ لونا ذهبيا تُضاف إليه التوابل.

وإلى جانب الأطباق الرئيسية، تبرز الأطباق الجانبية، التي تُعرف بالسلطات، مثل السلطة البلدي التي تتكونّ من البندورة، والخيار، والبصل، المقطعة إلى مكعبات صغيرة، وطبق الباذنجان المقلي المخلل، والخيار والجزر المخلل المعروف بـ"الطرشي"، وبالطبع أرغفة من الخبز البلدي المصري أو كما يُعرف بـ"العيش أبو ردة" الطازج الذي يقدّم مباشرة من الفرن.

وتتمثل أبرز طريقة لتناول الفطور المصري في صنع شطيرة تضم جميع هذه الأصناف معا، وعادة ما تُعرف هذه الشطائر باسم "الصاروخ".

وقد نال مقطع الفيديو الذي شاركه شكري إعجابا لافتًا من قبل متابعيه، إذ ينصح بزيارة عربة "فول وحيد" خلال الساعات المبكرة من الصباح، لتفادي الازدحام الكبير خلال الأوقات الأخرى من اليوم.