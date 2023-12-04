مشهد "وحشي" لدب قطبي يفترس شبلاً من فصيلته.. مصور يوثق اللحظة

نشر الاثنين ، 04 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تُلطّخ الدماء أحيانًا طبقة الثلوج في أعماق الدائرة القطبية الشمالية. وعند نهاية أثر الدماء، قد يشكّل مشهد دب قطبي بالغ أمام جثّة شبل من الدببة أمرًا متكررًا بشكلٍ زائد بظل الاحتباس الحراري.

وللوهلة الأولى، قد تشعر بالحزن لاعتقادك أنّ الدب القطبي البالغ قد فقد أحد صغاره، أو فردًا من قطيعه، ولكن يجسد هذا المشهد في الواقع سلوكًا قاسيًا بين هذه الثدييات وثّقه المصور الإسباني، خوان زاس إسبينوسا، عند زيارته أرخبيل "سفالبارد" الواقع بين النرويج والقطب الشمالي في عام 2022.

يعتبر المصور الإسباني خوان زاس إسبينوسا نفسه مصورًا هاويًا. Credit: Juan Zas Espinosa

وفي مقابلةٍ مع موقع CNN بالعربية، شرح إسبينوسا أنّ المشهد يُظهر "ذكر دب قطبي يتناول شبلاً من الدببة عند جرف. في صورة قاسية تمثّل لحظة قوية بالطبيعة".

وقد يستغرب العديد من الأشخاص من هذا السلوك، إذ تقوم هذه الدببة باصطياد حيوانات أخرى مثل الفقمات، كغذاء رئيسي لها.

زار إسبينوسا أرخبيل "سفالبارد" في عام 2022. Credit: Juan Zas Espinosa

ولكن، وفقًا لما ذكره المصور، ينشأ هذا السلوك لسببين.

وأحيانًا، كما هو الحال مع الأسود في إفريقيا، يقوم الذكر بقتل صغار الإناث لإجبارها على التزاوج معه.

ولكن يلعب تغير المناخ دورًا في ذلك أيضًا.

يتميز الأرخبيل بالجبال المتعرجة والأنهار الجليدية. Credit: Juan Zas Espinosa

ويؤدي تغير المناخ الناجم عن الأنشطة البشرية إلى تسريع فقدان الجليد البحري، ما يمنح الدببة القطبية وقتًا أقل للتغذية، وجمع احتياطياتها من الدهون.

وتزداد الأيام الذي تضطر فيها هذه الثدييات إلى البقاء من دون طعام.

Juan Zas Espinosa Credit: Juan Zas Espinosa

وشرح المصور أنه "إذا لم يتوفر الغذاء، تبدأ ظاهرة الافتراس بين الفصيلة ذاتها بالظهور بين مجموعات الدببة القطبية، ويشكّل الأشبال الضعفاء أهدافًا".

وتُقابَل هذه المشاهد المؤلمة بمشاعر الألم تجاه الشبل الصغير، بحسب ما ذكره المصور الإسباني، الذي أوضح قائلاً: "يمكننا رؤية العديد من صور الافتراس في إفريقيا التي يصطاد فيها قط كبير فريسة، ولكن هنا (في الصورة)، الفريسة عبارة عن شبل من الفصيلة ذاتها".

تُعتَبَر الدببة القطبية مهددة بالانقراض. Credit: Juan Zas Espinosa

وأشار المصور إلى أن الدببة القطبية معرضة لخطر الانقراض بالفعل.

وتوصلت دراسة في عام 2020 إلى أن الدببة القطبية في غالبية مناطق القطب الشمالي قد تكافح من أجل البقاء بعد عام 2100 إذا لم يقلل البشر من انبعاثات الغازات الدفيئة.