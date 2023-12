هذه قصة ثنائي أمريكي يجوبان البلاد في "كارافان" برفقة عنزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في سجل العنزة "فرانكي"، زيارة 25 ولاية، وقطع 50 ألف ميل.. وهي ربما من أكثر الماعز سفرًا في الولايات المتحدة.

تقضي هذه العنزة الأليفة عدة أشهر سنويًا في الترحال حول الولايات المتحدة على متن كارافان من نوع "Airstream"، برفقة مالكيه المخلصين كيت باتلز وزوجها تشاد، اللذين تزوجا منذ حوالي عقد من الزمن.

وقالت كيت لـCNN: "لم نكن نعرف مدى قابليتها للسفر. بيد أنها تأقلمت على الفور.. فرانكي تُعد صديقة سفر عظيمة".

على مرّ السنين، سافر الثلاثة معًا إلى أماكن مثل صحاري الجنوب الغربي، والغرب الأوسط، ومونتانا، ووايومنغ، وأيداهو، وجمعوا أكثر من 20 ألف متابع على موقع "إنستغرام" في هذه العملية.

طفل على متن كارافان

تقضي العنزة الأليفة فرانكي شهور عدة من العام في السفر حول الولايات المتحدة في كارافان من نوع Airstream برفقة كيت وتشاد باتلز. Credit: Cate Battles/Argosy Odyssey

وقالت كيت إنّ "فرانكي لديها جمهور في جميع القارات باستثناء قارة واحدة"، مضيفة: "يجب أن أجد شخصًا من القارة القطبية الجنوبية يكون مهتمًا بمتابعة فرانكي".

لكن كيف انتهى الأمر بالزوجين مع رفيقة سفر عنزة، لا سيّما أنهما كانا يديران حانة معًا؟

روت كيت عن حبها للماعز وكيف اصطحبها أحد الأصدقاء إلى مزرعة في ولاية تينيسي الأمريكية وأهداها "فرانكي"، معربة عن سعادتها الغامرة حينها.

اصطحبت كيت العنزة إلى منزلهما في آشفيل بولاية نورث كارولينا الأمريكية، حيث كانا يعيشان مع أولاد تشاد، وسرعان ما أصبحت "فرانكي" جزءًا من العائلة. لكن في العام التالي، باعت عائلة باتلز الحانة الخاصة بها، وانتقل أفرادها إلى أماكن أخرى بحثًا عن مستقبلهم.

ولفتت كيت إلى "أنّنا كنّا نفكر في الشكل الذي سيبدو عليه الفصل التالي من حياتنا، بعد رحيل الأولاد". وتابعت: "لذا قرّرنا أن نختار مدينة وولاية جديدة ونقوم ببعض الرحلات".

واشترى الثنائي في عام 2016، سيارة "Airstream Argosy" موديل عام 1976 مستعملة، وشرعا بتجديدها.

أوضحت كيت: "لقد كانت قوقعة في الأساس.. أكمل تشاد جميع أعمال التجديد بنفسه، بينما أنا قمت بمهمة الطلاء".

رفاق السفر

تتمحور رحلات الثنائي باتلز حول فرانكي وما يلائمها. Credit: Cate Battles/Argosy Odyssey

استند التصميم الملون إلى أغنية "This Land is Your Land" للمغني الشعبي الأمريكي وودي غوثري، ويعرض مواقع مثل "Redwoods"، الواردة في الأغنية.

لكنهما لم يتأكدا من كيفية تأقلم "فرانكي" على الطريق، فقررا تركها مع صديق خلال تلك الرحلة الأولى، وانطلقا مدة ستة أشهر بهدف اختيار مكان سيكون قاعدتهما. وأضافت كيت: "لقد قمنا بتضييق النطاق إلى ست ولايات ثم ثلاث مدن، وقررنا في النهاية اختيار مسار غرانت في جنوب ولاية أوريغون".

في العام التالي، باعا منزلهما وقررا القيادة من الشرق إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة، واصطحبا "فرانكي" معهما في الرحلة هذه المرة. ورغم أنهما اصطحباها في رحلات تخييم قصيرة حول ولاية كارولينا الشمالية الغربية سابقًا، إلا أنها لم تقم برحلة برية طويلة من قبل، ولم يتأكدا ممّا يمكن توقعه.

ومع ذلك، شعر الثنائي باتلز بسعادة غامرة عندما اكتشفا كم تستمع فرانكي بالتجربة. وأكدت كيت أن "العنزة فرانكي قضت وقتًا رائعًا. كنا نخرج كل يوم للتنزه".

في السنوات التي تلت تلك الرحلة الأولى، رافقت "فرانكي" الزوجين في رحلات تتراوح بين ستة أشهر وأسبوعين.

يحب الثنائي باتلز زيارة الصحراء تحديدًا، لأنها "صديقة جدًا للحيوانات الأليفة" نظرًا لمساحة الأراضي العامة.

ومع ذلك، فإن السفر مع حيوان أليف، لا سيما عنزة أليفة، يترافق مع صعوبات، إذ عليهما قضاء الكثير من الوقت في البحث عن الأماكن المناسبة للحيوانات الأليفة، خصوصًا المطاعم، والحانات، ومسارات المشي لمسافات طويلة، لضمان أنها تستقبل "فرانكي".

واعترفت كيت بأنك "لا تتمتع بالحرية التي تتمتع بها عند السفر من دون حيوانات أليفة"، قبل أن تصف كيف ينفصلان أحيانًا ويتناوبان على زيارة المناطق التي لا تسمح بالماعز. وأوضحت أنّ "المتنزهات الوطنية في الولايات المتحدة عادة لا تكون صديقة للحيوانات الأليفة عندما يتعلق الأمر بمسارات المشي لمسافات طويلة. لذلك نقوم برحلة قصيرة، ونرى كل النقاط البارزة بمفردنا".

التجوال المجاني

.تعشق فرانكي تسلق الصخور Credit: Cate Battles/Argosy Odyssey

وقالت كيت إن مرافقة "فرانكي" تعني أيضًا الميل للتوقف أكثر أثناء القيادة بين المدن والولايات، مضيفة: "عادةً ما تأكل الماعز طوال اليوم. لذا، نقود السيارة لبضع ساعات ثم نخرج لاستخدام الحمام، تأكل بعض القش، أو العشب، ثم تستمر في السير".

وبينما تميل "فرانكي" إلى تناول "طعام الماعز العادي"، تعترف كيت بأنها "مدللة بشكل لا يصدق"، وغالبًا ما تتلقى هدايا خاصة. إذ أوضحت: "نحن نقدم لها موزة كي تتناول فطورها كل صباح. إنها تحب ذلك".

ورغم أن حسابهما على وسائل التواصل الاجتماعي كان نشطًا منذ عام 2006، إلا أن شعبية "فرانكي" زادت عقب ظهور عائلة باتلز في مسلسل "The Bond" على "ديسكوفري"، الذي ركز على العلاقة بين البشر والحيوانات، العام الماضي.

حياة الكارافان

تعترف كيت بأن فرانكي "مدللة جدًا"، وتتناول صباح كل يوم على الفطور شرائح الموز المقطعة خصيصًا لها. Credit: Cate Battles/Argosy Odyssey

رغم أن "فرانكي" تقضي غالبية وقتها برفقة أولياء أمرها، إلا أن لديها "الكثير من الأصدقاء الماعز" أيضًا.

وخلال رحلتهما الأخيرة، سافر الثنائي عبر البلاد من ولاية أوريغون إلى كاليفورنيا، ونيفادا، وأريزونا، ومن هناك، توجها إلى تينيسي، ثم عبرا نورث كارولينا، وكنتاكي، وأوهايو، وإنديانا، وإلينوي، وأيوا، وداكوتا الجنوبية، ووايومنغ، قبل العودة إلى جنوب أوريغون.