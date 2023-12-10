ولادة تمساح أبيض نادر ولطيف للغاية في منتزه بأمريكا

نشر الأحد ، 10 ديسمبر / كانون الأول 2023

لا يوجد سوى 300 منها في العالم.. حديقة حيوانات أمريكية تحتفل بولادة توأم من نمور آمور ليوبارد المهددة بالانقراض

شاهد.. ولادة هذا الحيوان اللطيف لأول مرة في أمريكا بحديقة حيوانات في ناشفيل.. ما هو؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن منتزه "جاتورلاند" في مدينة أورلاندو الأمريكية، في بيان صحفي، عن ولادة تمساح أبيض نادر ولطيف للغاية، يوم الخميس.

ما مدى نُدرة حدوث ذلك؟

أوضح المنتزه أنه أول تمساح أبيض يولد في رعاية إنسان. ويعتبر واحدًا من بين ثمانية في العالم.

وقال مارك ماكهيو، الرئيس والمدير التنفيذي لـ"جاتورلاند": "لأول مرة منذ اكتشاف عشّ التماسيح اللوسية في مستنقعات لويزيانا قبل 36 عامًا، نُسجّل ولادة أول تمساح أبيض على الإطلاق من تلك التماسيح الأصلية".

والمولود الجديد هو أنثى تزن 96 غرامًا، ويبلغ طولها 49 سنتيمترًا.

وهي تشبه سحلية بقدر ما تشبه تمساحًا.

ويُدعى والداها جيان وآشلي، وقد وُلدت مع أخ عادي اللون من الحجم نفسه.

ما هي التماسيح اللوسية البيضاء؟

في البداية، قد تظن أن هذا الصغير يشبه تمساح الألبينو. ورغم أن المظاهر متشابهة، إلّا أنها ليست الشيء نفسه.

وأوضح البيان الصحفي أن "التماسيح اللوسية هي أندر الاختلافات الجينية في التمساح الأمريكي. وتختلف عن تماسيح الألبينو، التي لديها فقدان كامل للصباغ".

وتابع: "تُسبب اللوسية في التماسيح إلى التلوّن بالأبيض، ولكن غالبًا ما يكون لديها بقع ذات لون طبيعي على جلدها. وبدون تصبغ الجلد الداكن، لا يمكنهم التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة من الزمن لأنهم يتعرضون لحروق بسهولة".

وقال منتزه "جاتورلاند" ومعهد "أودوبون" للطبيعة إنّ التماسيح اللوسية والألبينو تتمتع بعيونٍ ذات ألوانٍ مختلفة.

وتتميز التماسيح اللوسية بعيون زرقاء رائعة، بينما يتمتع الألبينو بعيون وردية.

ولقد أعطاهم الطبيب البيطري في منتزه "غاتورلاند" علامة "A+" فيما يتعلق بصحتهم.

ويتناول صغار التماسيح قطعًا صغيرة من الدجاج النيئ وكريات "كروك تشاو".

متى يستطيع الناس رؤيتهم؟

وتأمل الحديقة عرض الأفراد الجدد في أوائل العام المقبل.

وقال ماكهيو: "في الوقت الحالي، سنواصل في الحفاظ على سلامتهم، حيث يمكننا مراقبة صحتهم ونُموّهم عن كثب".

ورغم أن التمساح الصغير الأبيض نادر جدًا، إلا أنّ أعداد التماسيح الأمريكية بشكل عام في حالة جيّدة للغاية.

وبعد أن كانت مهددة بالانقراض، يبلغ عددها اليوم حوالي 5 ملايين، مع وجود أكبر عدد منها في ولايتي فلوريدا ولويزيانا الأمريكيتين.