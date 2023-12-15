طيران الإمارات تصنع أمتعة فاخرة بقطع مُعاد تدويرها من طائراتها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إذا كنت ترغب في امتلاك قطعة من طائرة A380 العملاقة، فهذه هي فرصتك، إذ تستعد شركة طيران الإمارات لإطلاق مجموعة محدودة من الأمتعة والإكسسوارات المصنوعة من أجزاء مُعاد تدويرها مصدرها طائرات "إيرباص A380" و"بوينغ 777" التابعة لها.

وتشمل المجموعة حقائب السفر، والظهر، واليد، وحاملات البطاقات، وحقائب أدوات الزينة، والأحزمة، وحتّى الأحذية.

وصُنعت جميعها يدويًا من قِبَل فريق من الخياطين في منشأة طيران الإمارات الهندسية بدبي.

طيران الإمارات تطلق مجموعة منتجات مصنوعة باستخدام مواد معاد تدويرها. Credit: Emirates

ومن المقرّر بيع المجموعة في عام 2024، وستكون مصنوعة بحسب الطلب بشكلٍ كامل، ما يعني أنّ العملاء سيتمكنون من طلب العناصر وفقًا للمواصفات الشخصية، أو جعلها تتضمن نقوش الأحرف الأولى من أسمائهم.

وسيتم التبرع بجميع العائدات للأطفال المحتاجين عبر مؤسسة طيران الإمارات.

وتُعد هذه المبادرة جزءًا من مشروع تحديثي كبير يشمل 120 طائرة حصلت على تصميمات داخلية جديدة تمامًا.

ويُعاد تدوير مكونات المقصورات القديمة عادةً، ولكن أشارت طيران الإمارات إلى إنّها تقوم بإعادة تدوير مواد من الدرجة الأولى ودرجة الأعمال من أجل هذه المجموعة.

وحتّى الآن، أفادت شركة الطيران أنّها استردّت أكثر من 30 ألف رطل (13،600 ألف كيلوجرام تقريبًا) من المواد من 16 طائرة حتى الآن، مع خطط للحصول على ما يصل إلى 595 رطلاً (270 كيلوجرامًا تقريبًا) من الجلود، و1،382 رطلاً (260 كيلوجرامًا تقريبًا) من أقمشة المقاعد لكل طائرة يتم تجديدها.

قطعة من التاريخ

وعُرِضت مجموعة مختارة بمعرض دبي للطيران في نوفمبر/تشرين الثاني، كانت قد صُنِعت من جلود استُخدمت في الدرجة الأولى، ودرجة رواد الأعمال، والأرائك، بالإضافة إلى الألمنيوم من مساند الرأس.

وقال أحمد صفا، نائب رئيس أول طيران الإمارات للخدمات الهندسية: "أنتجنا حقائب يد وظهر حظيت بالكثير من الاهتمام بالفعل"، مضيفًا: "يُغسل الجلد في منشأة شريكة لنا، ومن ثم يُنظَّف يدويًا بشكلٍ عميق، ثم يتم تنعيم الجلد، وتطهيره تمامًا قبل تحويله إلى أمتعة وحقائب".

سبق أن قامت شركة طيران الإمارات ببيع قطع من إحدى طائراتها التي تم إيقاف تشغيلها من طراز A380، بما في ذلك هذه الحانة التي بيعت في مزاد مقابل 50 ألف دولار. Credit: David Copeman/Emirates

وعند وصول الطائرات إلى نهاية عمرها الافتراضي، يتم إعادة تدويرها عادةً من قبل شركات متخصصة يمكنها استرداد ما يصل إلى 90% من المواد لمنحها حياة ثانية. وكانت طيران الإمارات قد باعت في السابق مئات القطع من إحدى طائراتها من طراز A380 التي خرجت من الخدمة عبر مزادٍ خيري.

ولكن المواد المستخدمة في المجموعة الجديدة تأتي من طائرات لا تزال في الخدمة، وتقوم شركة الطيران بتحديث مقصوراتها بمساحات مُعاد تصميمها.

وتشمل عملية التحديث، التي بدأت في عام 2022، ومن المتوقع أن تستغرق فترة عامين، 67 طائرة من طراز "A380"، و53 طائرة من طراز "777".

وستشهد العملية تركيب حوالي 4 آلاف مقعد جديد، وتجديد الآلاف من مقصورات الدرجة الأولى ودرجة الأعمال، وتحديثها إلى تصميمات جديدة.

وأكّد صفا: "لم تقم طيران الإمارات بمبادرة ضخمة لتحديث الطائرات كهذه من قبل، لذا لم تتوفر لدينا هذه المواد من قبل بأي كمية"، موضحًا: "بمجرد اكتمال عملية التحديث، لن يكون لدينا المزيد من الأقمشة للعمل عليها. هذه فرصة تأتي مرة واحدة لامتلاك قطعة من تاريخ الطيران".

ووفقًا لما ذكرته نينا جبور، وهي خبيرة في مجال الموضة المستدامة، يمكن أحيانًا اعتبار المنتجات المُعاد تدويرها أقل جودة، ولكن يبدو أنّ شركة طيران الإمارات تقوم بعملٍ جيد في توضيح أنّ النواتج النهائية يمكن أن تكون أنيقة وذات نوعية جيدة أيضًا.

وقالت جبور: "من الذكي أيضًا أن نرى كيفية احتفاظها (الشركة) بعناصر الطائرة، ودمجها، مثل أحزمة الأمان، بشكلها الأصلي، واستخدامها كأشرطة للحقائب على سبيل المثال".