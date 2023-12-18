نشر الاثنين ، 18 ديسمبر / كانون الأول 2023

شاهد.. اكتشاف أنقاض حصن من سور الصين العظيم في المنطقة الشمالية الغربية من البلاد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كل يوم، يخطط آلاف السياح من جميع أنحاء العالم لرحلاتهم إلى سور الصين العظيم.

ورُغم معالم الجدار الممتدة لحوالي 5،500 ميل (8850 كيلومترا) من الشرق إلى الغرب عبر البلاد، إلا أنّ معظم المسافرين يجدون أنفسهم إمّا في قسم بادالينغ أو موتيانيو، وهما المنطقتان الأقرب إلى بكين.

بدلاً من أن يكون فندقًا واحدًا كبيرًا، Commune by the Great Wall عبارة عن مجموعة من المباني التي يمكن تأجيرها بشكل منفصل. Credit: Courtesy Hyatt

ويستيقظ هؤلاء الزوار مبكرًا من فنادقهم وسط المدينة، ويتزاحمون في شاحنات صغيرة، وينتظرون في طوابير لعدة ساعات لرؤية الهياكل الرائعة التي يتألف منها سور الصين العظيم، ويتنقلون حول مجموعات من السياح الذين يحملون الكاميرات، على أمل التقاط صورهم الخاصة التي تستحق النشر على منصة التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

ولكن ماذا لو كانت هناك طريقة أخرى؟

وعلى بُعد ساعة بالسيارة شمال العاصمة المزدحمة يقع فندق Commune by the Great Wall، وهو ملاذ شهير لعطلات نهاية الأسبوع لسكان بكين، حيث تشكل سلسلة من المباني الحديثة فندقًا فخمًا، مع تصميم حائز على حوائز، وسط أشجار الجنكة ذات الأوراق الصفراء.

وإلى جانب وسائل الراحة المعيارية، من "بوفيه" إفطار شامل، وأسرّة مريحة، يوفر فندق Commune by the Great Wall فرصة نادرة للمشي إلى السور وببساطة.

وعلى بُعد 20 دقيقة فقط سيرًا على الأقدام من مكتب الاستقبال، يتواجد قسم Shuiguan من الجدار.

تم تصميم بعض العقارات من قبل مهندسين آسيويين مثل كينغو كوما، وتشين هسوه-يي (الذي يظهر منزل الطائرة الخاص به هنا)، وغاري تشانغ Credit: Courtesy Hyatt

هنا، لا توجد طوابير طويلة، ولا يوجد مرشدون سياحيون يصرخون عبر الميكروفونات، ولا يوجد بحر من الحافلات في مواقف السيارات.

والمكان يقع وسط الجبال، وتخطف المناظر من أعلى أبراج الجدار الأنفاس.

فندق يمثل وجهة بحد ذاتها

كان المطوران الزوجان بان شيي وتشانغ شين يعتزمان في الأصل بناء سلسلة من المنازل الريفية لسكان بكين الأثرياء Credit: Courtesy Hyatt

وليست المناطق الريفية المحيطة ما يجذب المسافرين إلى مدينة يانغتشينغ فحسب.

ويُعد Commune by the Great Wall فندقا منتشرًا، إذ يقيم الضيوف في مجموعة من المباني بدلاً من مبنى مركزي واحد.

يقع الفندق على بعد 20 دقيقة فقط سيرًا على الأقدام من قسم شويجوان من السور العظيم Credit: Courtesy Hyatt

وقد يكون هذا مربكًا لسائقي سيارة الأجرة، أو الزائر لأول مرة، فهم يشعرون أنّهم انتقلوا من الريف الصيني إلى أحد الأحياء الفاخرة مباشرةً.

ومع ذلك، يُوجد مبنى مركزي واحد يُستخدم كمنطقة استقبال بالإضافة إلى كونه حاضنًا لمطاعم الفندق.

وسيقوم الموظفون بنقل الضيوف من مكان تسجيل الوصول إلى أماكن إقامتهم عبر عربات الغولف في هذا المكان مترامي الأطراف.

وكان الفندق من بنات أفكار الزوجين بان شيي وزانغ شين، اللذين شاركا في تأسيس شركة العقارات الصينية Soho.

وكان الهدف في الأصل استخدام العقار كمجموعة من المنازل الريفية الراقية لنخبة بكين، ولكن تطور المشروع إلى فندق.

يعد Commune by the Great Wall جزءًا من مجموعة Unbound Collection by Hyatt. Credit: Courtesy Hyatt

واستأجر الثنائي أفضل مجموعة من المهندسين المعماريين والمصممين لترك بصمتهم في يانغتشينغ، مع إحضار عشرات الأسماء البارزة من جميع أنحاء آسيا لتصميم أماكن الإقامة.

وحث الثنائي المهندسين المعماريين على استخدام المواد المحلية وجعل الفِلل تمتزج مع البيئة قدر الإمكان.

وصمم شيجيرو بان، الحائز على جائزة "بريتزكر"، Furniture House، حيث تم دمج الكراسي والطاولات في هيكل المنزل، كأول مشروع له على الإطلاق في الصين.

واسُتوحي المنزل ممّا شهده بان في موطنه اليابان في أعقاب زلزال.

وابتكر غاري تشانغ من هونغ كونغ Suitcase House المستوحى من الشقق الصغيرة في مسقط رأسه.

وحاز فندق Commune by the Great Wall على إشادة خاصة في بينالي البندقية للهندسة المعمارية في عام 2002، وهو العام الذي تم فيه الانتهاء من المباني الأساسية الـ12.

وتمت إضافة هياكل إضافية خلال الأعوام التي تلت ذلك.

ونُسِخ منزل كينجو كوما الشهير المصنوع من الخيزران.

هناك أيضًا مباني مشتركة بها غرف فردية للمسافرين الأفراد الذين لا يستطيعون استئجار فيلا بأكملها.

ويمكن للضيوف أن يطلبوا رؤية أي مبنى غير مأهول، مع توفر موظف يتحدث الإنجليزية لتقديم جولات الهندسة المعمارية في الموقع.

وأصبح فندق Commune by the Great Wall جزءًا من مجموعة Hyatt's Unbound Collection في عام 2021.

وفي عام 2024، ستبدأ أعمال التطوير والتجديد في المباني الـ12 الأصلية.

وعانت بعض المساكن ببساطة بسبب الضيوف وأمتعتهم ذات العجلات على مدار الأعوام.

وتعرضت مساكن أخرى لأضرار أثناء الفيضانات التي اجتاحت منطقة بكين في صيف عام 2023، وهي غير صالحة للسكن حاليًا.