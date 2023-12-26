نشر الثلاثاء ، 26 ديسمبر / كانون الأول 2023

في إيطاليا.. اكتشف التواريخ التي ستبدأ فيها مدينة البندقية فرض رسوم الدخول إليها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يمكن عنونة هذا العام كالتالي: "التعويض عن الوقت الضائع". فمع إلغاء تدابير جائحة كورونا، تدفّق الزوار إلى أكبر مدن أوروبا والمنتزهات الوطنية في أمريكا كأحد أشكال "السفر الانتقامي".

ومع ذلك، تغير العالم كثيرًا منذ ظهور الجائحة.

فالعديد من الشركات أقفلت أبوابها مع تحوّل الأشخاص إلى العمل عن بُعد، ولم تنجُ جميع مناطق الجذب السياحي من تداعيات تلك الفترة.

إليك قائمة بالأماكن التي لا يمكنك زيارتها في عام 2024، سواءً كان ذلك بسبب إغلاقها بشكلٍ دائم أو مؤقت.

متحف "بومبيدو"، باريس

تصوير: Frédéric Soltan/Corbis/Getty Images

مع أنّه يبدو حديثًا بشكلٍ مثير للصدمة، إلا أنّ متحف "بومبيدو" بلغ عقده السادس.

عقب انتهاء دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي ستُقام في العاصمة الفرنسية صيفًا، سيأخذ مركز "بومبيدو" فترة راحة للخضوع لبرنامج تحديث بقيمة 282 مليون دولار.

وسيتم إغلاق المتحف الملقب بـ"سيدة الأنابيب" حتّى عام 2030.

وفي الوقت عينه، يخضع المتحف الشقيق لـ"بومبيدو" في بروكسل للأعمال، ويتوقع افتتاحه في عام 2025.

"نوما"، كوبنهاغن

Credit: Thibault Savary/AFP/Getty Images

سيخدم مطعم "نوما" الذي روّج لمطبخ الدول الاسكندنافية الحديث، زبائنه لآخر مرة عام 2024، لكنه لن يختفي تمامًا. إذ يفتح أبوابه مجددًا في عام 2025، باعتباره "مطبخًا تجريبيًا رائدًا مخصصًا لأعمال الابتكار الغذائي، وتطوير نكهات جديدة"، وفق ما أفاد بيان نشر على موقعه الإلكتروني.

متحف "بيرغامون"، برلين

Credit: Sebastian Christoph Gollnow/picture alliance/dpa/Getty Images

يُعتبر متحف "بيرغامون" موطنًا لبوابة عشتار الشهيرة عالميًا، وهو جزء من مجمّع جزيرة المتاحف المُدرج على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو في برلين.

سيُغلِق المتحف أبوابه حتى عام 2027 كجزء من مشروع ترقية طموح، بموجبه يتم إنشاء منطقة مركزية جديدة للمشاة، وتوسيع قاعات العرض، وسواها.

صخرة خرطوم الفيل، تايوان

Credit: CNN/Ruifang District Office (NTPC)

سقطت صخرة خرطوم الفيل (Elephant Trunk Rock) في البحر بتاريخ 15 ديسمبر/كانون الأول.

وحصل هذا التكوين الصخري على اسمه لأنّه يشبه خرطوم فيل.

وكان المعلم عرضة للخطر منذ فترةٍ طويلة بسبب التآكل، وجرى تطويقه أمام الزوار منذ عام 2010.

فندق "بارك حياة"، طوكيو

Credit: Masato Kawano/Courtesy Hyatt

يُعتبر فندق "بارك حياة" على نطاق واسع أول فندق فخم على الطراز الغربي في العاصمة اليابانية عندما افتُتِح في عام 1994.

لكن بمناسبة عيد ميلاده الثلاثين، سيُغلَق الفندق في مايو/أيار من عام 2024 للخضوع لـ"تجديد على مستوى الفندق"، بحسب ما أفادته سلسلة الفنادق.

سيتم إغلاق "حانة نيويورك" الموجودة على السطح في وقتٍ مبكر، وسيبدأ تجديده في يناير/كانون الثاني.

وسيتعرّف عشاق السينما على الحانة من فيلم Lost in Translation،

وسيُعاد افتتاحه في عام 2025.

كاتدرائية نوتردام، باريس

Credit: Ludovic Marin/AFP/Getty Images

في عام 2019، شهد العالم على احتراق كاتدرائية نوتردام في باريس، وسرعان ما تدفقت التبرعات لترميم الأيقونة الشهيرة.

كان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يدعم فكرة إعادة بناء الكنيسة الشهيرة بشكلٍ أكثر حداثة، لكن التقليديين فازوا، وسيتم استعادة المعلم شكله الأصلي، الذي يعود تاريخ إنشائه إلى 850 عامًا .

من المقرّر إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام في ديسمبر/كانون الأول من عام 2024.

قلعة "سميثسونيان"، العاصمة الأمريكية واشنطن

سيأخذ أول مبنى حمل اسم "سميثسونيان" فترة راحة للخضوع للتجديدات.

وأُغلِق المبنى الرئيسي لمجمع المتحف الذي يُطلق عليه غالبًا اسم "قلعة سميثسونيان"، في فبراير/شباط من عام 2023.

وسيتم إغلاقه لـ5 أعوام تقريبًا لاستكمال الإصلاحات والتحديثات للهيكل الذي افتُتِح في عام 1855.

مزارع كروم ليوناردو دافنشي، ميلان

Credit: Bluered/REDA&CO/Universal Images Group/Getty Images

كانت هذه المنطقة وجهة سياحية لنصف قرن، لكن مليارديرًا حوّل بقايا مزرعة الكروم الإيطالية لليوناردو دافنشي إلى ملكية خاصة.

واشترى الملياردير الفرنسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة LVMH الفاخرة، برنارد أرنو، هذا العقار في ديسمبر/كانون الأول من عام 2022، ولم يدلِ بأي تصريحات حول متى سيتمكن السيّاح من زيارته مجدّدًا، أو إذا كان الأمر سيكون ممكنًا في المقام الأول.