دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- من أحواض استحمام على شكل قلب محاطة ببتلات الورود، وأسرّة دائرية ذات أسقف تحاكي سماء الليل المرصعة بالنجوم، إلى أحواض دوامة ضخمة بارتفاع 7 أقدام على شكل كأس شامبانيا، تتسع لشخصين.

هذا ما ستجده في منتجعات "Cove Pocono" في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، التي كانت تُعرف سابقًا باسم "عاصمة شهر العسل في العالم" بفضل مجموعة الفنادق المخصصة للبالغين فقط، وميزات غرفها غير التقليدية.

ومنذ اللحظة التي نزل فيها الزوجان مارغريت وكوري بينيرت، وكلاهما مصوران، من السيارة ودخلا إلى فندق قصر "Cove Pocono"، وهو أحد الفنادق الثلاثة التابعة لمنتجعات "Cove Pocono"، أصابهما الذهول.

وقالت مارغريت لـCNN: "رأيت مكان أكثر من رائع، ومرح وممتع، وفي الوقت ذاته موجه للبالغين أيضا - شعرت وكأنني في الجنة بقدر ما شعرت بالحرية المطلقة".

وأضافت: "لقد كانت عطلة نهاية أسبوع ساحرة للغاية. لم أستطع التوقف عن التقاط الصور. وبمجرد أن غادرنا، سألت: متى سنعود؟"

سرير على شكل قلب في فندق ميامي برينسيس في ميامي بولاية فلوريدا. Credit: Margaret and Corey Bienert/Courtesy Artisan Books

ولم تكن الغرف الغريبة فقط هي التي أثارت انتباه مارغريت وكوري، بل أجواء الستينيات التي تمتع بها الفندق، مثل الألعاب المنظمة التي تختبر معرفتك بشريكك، ومسابقات البولينغ، بالإضافة إلى الحانات المبهرة التي تقدم مشروبات الكوكتيل بـ"أسماء مضحكة "، على حد تعبير مارغريت.

وبدلاً من أن تبدو قديمة الطراز، كانت أجواء منتجعات "Cove Pocono" جذابة بالنسبة للثنائي بينيرت، وكلاهما في الثلاثينيات من العمر.

ولم يكن الأمر مجرد اشتياق للعودة، بل وجد الزوجان نفسيهما يبحثان في الإنترنت للعثور على أماكن أخرى مماثلة في جميع أنحاء البلاد.

صُمم الحوض الذي يتخذ شكل كأس الشمبانيا في منتجعات "Cove Poconos" في عام 1984. Credit: Margaret and Corey Bienert/Courtesy Artisan Books

وهكذا استوحى الثنائي مشروع صور، أطلقا عليه اسم "A Pretty Cool Hotel Tour" وشاركاه على منصة "انستغرام"، وتزايدت شعبيته على منصة "تيك توك"، وهو متاح الآن للاطلاع عليه في شكل كتاب: "Hotel Kitsch: A Pretty Cool Tour of America's Fantasy Getaways".

وعُرضت منتجعات "Cove Pocono" حوض الاستحمام الساخن على شكل قلب لأول مرة في عام 1963. وأصبح حوض الاستحمام على شكل قلب، الملون باللون الأحمر النابض بالحياة والمحاط بجدران من المرايا، رمزًا لعصر جديد أكثر جرأة مع مرور العقد.

وسرعان ما بدأت الفنادق في جميع أنحاء البلاد بتقليد التصميم، الذي فشل مالك فندق "Cove Pocono" ومصمم حوض الاستحمام موريس ويلكنز في الحصول على براءة اختراعه.

وبدلاً من الشعور بالإحباط، شرع ويلكنز في تحسين تصميمه. وفي عام 1984، أطلق لأول مرة حوضا ضخما صُمم على هيئة كأس شمبانيا. وقد تأكد من تسجيل براءة اختراعه، وسرعان ما كان هناك قائمة انتظار تستمر طوال العالم لحجز الأجنحة التي تقدم حوض استحمام ساخن على شكل كأس شمبانيا.

وعندما حضر الزوجان مارغريت وكوري إلى منتجعات "Cove Pocono" بعد نحو أربعة عقود، قوبلا ببعض المساحات الحديثة والمجددة، لكن السمات الرئيسية التي جعلت المنتجعات مشهورة بقيت على حالها.

وتقول مارغريت إنها اعتقدت في البداية أن حوض الشمبانيا كان "مضحكًا" لكنها بعد ذلك التقطت صورة ذاتية مع كوري حيث كانا يجلسان في الحوض ويتعانقان، ما نتج عنه صورة رومانسية.

وبالنسبة لمارغريت وكوري، أصبحت هذه الصور لحوض الشمبانيا بمثابة أساس مشروع التصوير الخاص بهما.

وشرعا في البحث عن وجهات مشابهة "مليئة بالمرح والرومانسية ومخصصة للبالغين فقط"، على حد تعبير مارغريت.

وكان الهدف هو العثور على مواقع "لا تأخذ نفسها على محمل الجد وتتفانى بشكل كامل فيما تقدمه".

تستحضر غرفة "Northern Lights" في فندق Don Q Inn في ولاية ويسكونسن المناظر الطبيعية في القطب الشمالي. Credit: Margaret and Corey Bienert/Courtesy Artisan Books

في فندق "Gallery Holiday Motel" الذي بُني بالثمانينيات في جنوب أمبوي بولاية نيوجيرسي الأمريكية، كان في استقبال الثنائي أسقف ذات مرايا كثيرة، وتنجيد مخملي، وأحواض استحمام على شكل قلب، وكذلك غرفة على طراز الغابة، وجناح على الشاطئ.

وفي فندق "California Victorian Inn"، اكتشفا سرير على هيئة سيارة عتيقة الطراز، أما في فندق "Anniversary Inn" الذي بُني في التسعينيات، ويقع في ولايتي أيداهو ويوتا الأمريكيتين، فيتواجد حوض استحمام مع طائر الفينيق المهيب الذي يرتفع من الرماد في الأعلى.

وسرعان ما أدركا أن الأسرّة على شكل قلب يصعب النوم عليها، بينما الكراسي غير التقليدية ليست دائمًا مريحة بشكل خاص.

وليست كل الفنادق التي يتردد عليها الثنائي تُعتبر أثرية من القرن العشرين. وفي فندق "ديزاينر إن آند سويتس" في مدينة توليدو بولاية أيوا الأمريكية، الذي أعيد تصميمه في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، اكتشف الزوجان غرفة "Heart’s Delight"، التي تتميز بسرير منقوش على شكل كيوبيد مخملي مع مرايا على شكل قلب وردي على السقف.

الزوجان مارغريت وكوري في جناح Sea Cave في فندق Black Swan Inn في ولاية أيداهو. Credit: Margaret and Corey Bienert/Courtesy Artisan Books

وقد استمتعا أيضًا باستكشاف الجنة الوردية في فندق "Trixie Motel"، التي ظهرت لأول مرة في عام 2022.

وكانت الغرف ذات الطابع البحري المكتملة بأسرّة من صدف البطلينوس في فندق "Best Western" في جالينا بولاية إلينوي الأمريكية من المعالم البارزة الأخرى.

وبالنسبة للعديد من الفنادق التي يوثقونها، رغم كونها مثيرة بشكل بارز على "إنستغرام"، إلا أن وجودها كان قبل انتشار الهواتف المحمولة في كل مكان، لذا لا يتم الإعلان عنها بشكل جيد في كثير من الأحيان.

وبهدف العثور على أماكن محتملة للزيارة، تعتمد مارغريت وكوري على تعقب المصممين وسؤالهم عن قوائم الفنادق التي ابتكروا أعمالهم فيها.

كما يحصل الزوجان على توصيات شفهية من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، وتسألهم مارغريت عن الموقع المحدد، وم ثم تحدد مع شريكها كوري الوجهات على الخرائط ويشرعان في رحلات برية شاسعة في الولايات المتحدة.

صورة داخل غرفة Rain Forest في فندق Designer Inn في ميدينة توليدو بولاية آيوا. Credit: Margaret and Corey Bienert/Courtesy Artisan Books

ويحرص الزوجان على إحضار كاميراتهما، وقد كان الحب المشترك للتصوير الفوتوغرافي هو ما جمعهما عندما التقيا لأول مرة في الكلية، وبينما تتباين أساليبهما عادةً، في هذا المشروع، يتشارك الاثنان في رؤية إبداعية ثابتة.

وتقع غالبية الفنادق التي أبرزها الثنائي مارغريت وكوري في الولايات المتحدة، ولكن يسلط الكتاب الضوء أيضًا على عدد قليل منها في أماكن أخرى من العالم.

وفي إيبيزا بإسبانيا، افتتح فندق "Romeo's Motel & Diner" مؤخرًا، وهو مستوحى من فنادق المدرسة الأمريكية القديمة. وتقول مارغريت وكوري إن المصمم دييغو كالفو تواصل معهما عبر منصات التواصل الاجتماعي لإعلامهما بأن العديد من صورهما كانت حاضرة في الفندق.

وعندما ذهب الزوجان لزيارة الفندق الإسباني وشاهدا أحواض الاستحمام على شكل قلب والديكور النابض بالحياة، وقعا في حب المساحة. وقد دفعتهما هذه التجربة أيضًا إلى التفكير في مستقبل الفنادق ذات الطابع الفني الهابط، حيث كانت تبدو ذات يوم مبتذلة أو عفا عليها الزمن، إلا أن العديد من الشباب اليوم يجدون بريقها الباهت جذابًا ومثيرًا للاهتمام.

ومن المفيد ظهور صورها على منصات التواصل الاجتماعي، ولكنها أيضًا، كما تقترح مارغريت، تدور حول إدراك الأشخاص لمدى المتعة التي يمكن أن تكون عليها هذه المساحات غير المتوقعة.