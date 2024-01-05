دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بكائناته البحرية الفريدة، يُعد البحر الأحمر في مصر بمثابة جنة تحت الماء تجذب عشاق الغوص من أصقاع الأرض.

وفي مقطع فيديو نادر (شاهده أعلاه)، تمكن مدرب الغوص المصري بيتر بشرى، من رصد تجمع هائل عائم لبيض الحبار الماسي، الذي شكلّ ما يشبه لفائف متصلة بعضها ببعض بشكل مذهل.

وأوضح بشرى لموقع CNN بالعربية أنه "مشهد لم ير له مثيل من قبل".

وخلال مصادفته لهذا المشهد "الغريب والخلاب" على حد تعبيره، كان بشرى يبحث عن قضاء بعض الوقت الممتع في استكشاف الكائنات البحرية بمدينة الغردقة في مصر، وتحديدًا في منطقة سهل حشيش، التي تتميز بالشعاب المرجانية البكر ذات الألوان الزاهية والكائنات البحرية المتنوعة.

ويشرح بشرى أن اللافت بالنسة إليه هو حجم هذه الكتلة التي تتكونّ من آلاف بيوض الحبار الماسي.

وبالطبع، لم يكن بشرى ليفوّت توثيق مثل هذا التشكيل الذي أثار إعجابه وفضوله في آن واحد، إلى جانب اللون الجذاب للبيض الأشبه باللؤلؤ الوردي.

ومن وجهة نظره، يصف بشرى هذا التجمع الهائل لبيض المحار الماسي بأنه أشبه بأنبوب أسطواني حلزوني مترابط ومفرغ من الداخل.

وتأخذ كتل بيض الحبار الماسي، أو ما يُعرف باسم "Thysanoteuthis rhombus" شكل أسطواني كبير وهلامي عائم في سطح البحر والمحيطات الاستوائية وشبه الاستوائية، حيث يتراوح طولها بين 0.6 و1.8 متر مع أقطار تتراوح بين 110 و300 مليمترًا.

وتحتوي هذه الكتل على ما بين 35 و75 ألف بيضة، رُتبت في صفين بشكل حلزوني بطرفين غير حادين.