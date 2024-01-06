لمحة عن بعض أبرز القطارات والمسارات الجديدة الأكثر إثارة لعام 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تستعيد القطارات مجدها في أنحاء العالم مع تزايد طلب المسافرين عليها.. من القطارات عالية السرعة، و"الرحلات البرية" الفاخرة، وقطارات المسافات الطويلة النهارية والليلية. وقد تجاوزت رحلات السكك الحديدية مستويات عام 2019، في العديد من الدول، وهذا الأمر تخطى توقعات الخبراء بكثير.

لكن، إلام يعود سبب نهضة السكك الحديدية هذه؟

يزيد عدد سكان العالم المتحضرين وتزيد متطلباتهم للتنعّم بتنقل جيد داخل المدن وفيما بينها. ويبحث الكثير منا أيضًا عن بديل سريع وموثوق ومستدام لتفادي بؤس الطرق السريعة المزدحمة، أو السفر الجوي لمسافات قصيرة. وتستثمر دول العالم بمليارات الدولارات في البنية التحتية الجديدة التي ستساعدنا على الانتقال إلى النصف الثاني من القرن الحادي والعشرين.

لكن القطارات لا تقتصر على مجرد التنقل اليومي. فبالنسبة للعديد من المسافرين، تعد أفضل رحلات القطارات وجهة بحدّ ذاتها، وهي تجربة لا تُنسى قد تتراوح من عربة تقدم بانوراما بزاوية 360 درجة لجبال الألب السويسرية، إلى تجربة فاخرة للغاية على متن"فندق على السكة" مثل قطار البندقية سيمبلون-أورينت-إكسبريس الشهير.

فيما يلي بعض من أفضل القطارات الجديدة التي يمكنك اختبارها، في عام 2024.

باريس إلى برلين ليلاً أو نهارًا

ستصبح خدمة Nightjet الجديدة ليلاً في أواخر عام 2024. Credit: Laurie Dieffembacq/Belga/AFP/Getty Images

كانت الروابط بين العاصمتين الأكثر زيارة في أوروبا سيئة للغاية، بسبب غياب خطوط قطارات مباشرة منذ تسعينيات القرن المنصرم. لكنّ هذا الأمر تغيّر للتو مع دخول قطار ليلي مباشر تديره شركة ÖBB (السكك الحديدية الفيدرالية النمساوية).

سيتم تشغيل خط "Nightjet" بداية ثلاث مرات أسبوعيًا، عبر ستراسبورغ وفرانكفورت، وسيصير ليلًا في خريف عام 2024، ما يوفر خدمة مباشرة عالية الجودة للمسافرين من رجال الأعمال والسيّاح.

كما هي الحال مع مسارات Nightjet الأخرى، يتوقّع أن يكون الطلب عليه مرتفعًا. تبدأ المقاعد من 33 دولارًا فقط، ومقصورات النوم من 105 دولارات للشخص الواحد.

ويرجح أن يحصل خط باريس-برلين على اتصال نهاري، إذ تعمل SNCF (شركة السكك الحديدية الحكومية الفرنسية) مع نظيرتها الألمانية لتقديم قطار مباشر عالي السرعة TGV في عام 2024، تستغرق الرحلة على متنه حوالي سبع ساعات.

قطار إيطاليا الجديد الفخم

جانب من قطار الشرق السريع La Dolce Vita. Credit: Dimorestudio

بعد تأجيل غير متوقع لمدة عام، سيستقبل القطار الإيطالي الجديد الفائق الفخامة "Orient Express - La Dolce Vita" أولى ركّابه في وقت ما، في عام 2024.

تم إنشاء القطار من قبل مجموعة الفنادق الفرنسية أكور، ويستهدف المسافرين المهتمين بالتصميم، متخليًا عن طراز Belle Epoque التقليدي لقطار البندقية Simplon-Orient-Express، الذي كان يتّسم بالهندسات الداخلية التي تحتفي بالديكور الإيطالي والفن والهندسة المعمارية في ستينيات القرن الماضي. ويتميّز أيضًا بمظهره الخارجي المستوحى من القوارب البخارية الفاخرة مثل Riva Aquarma الأسطورية.

وسوف يعبر إيطاليا من الشمال إلى الجنوب في ستة مسارات منتظمة تعرض الكنوز التاريخية التي لا تعد ولا تحصى في البلاد، من جبال الألب الإيطالية والبندقية وروما، إلى ماتيرا وباليرمو في الجنوب. ستتضمن الرحلات إلى صقلية قفزة لا تُنسى عبر مضيق ميسينا على متن آخر عبارة قطار ركاب في أوروبا.

سينطلق القطار بستة مسارات لليلة واحدة أو اثنتين من روما. وتبلغ الكلفة الأدنى للشخص الواحد حوالي 2000 دولار، وستتم إضافة الطرق الدولية إلى باريس وإسطنبول وسبليت على ساحل البحر الأدرياتيكي في كرواتيا لاحقًا. إنها تجربة رائعة لـ62 شخصًا محظوظين سيحصلون على مكان في كل رحلة.

بروكسل إلى براغ في مقصورة للنوم

يزداد الطلب بالفعل على مقصورات European Sleeper. Credit: Jeroen Berends

فاق الطلب على القطارات الليلية في أوروبا العرض بالفعل، ما دفع بالعديد من الشركات الناشئة الطموحة للكشف عن خطط لإدخال طرق جديدة ومثيرة.

انطلقت التعاونية البلجيكية الهولندية European Sleeper في عام 2023، وستقوم بتمديد قطار بروكسل-برلين إلى دريسدن وبراغ في مايو/ أيار 2024، ما يوفر رابطًا مباشرًا تشتد الحاجة إليه بين المدن في غرب ووسط أوروبا.

تتميّز العربات التي خضعت للتجديد إذ استحالت مقصورات للنوم ذات أسرّة صغيرة، أو مقاعد قابلة للاستلقاء، وتستهدف المسافرين بميزانيات مختلفة، إلى جانب الميزات الحديثة مثل نقاط الشحن والواي فاي.

سرعة عالية إلى بومبي

سيتم تشغيل قطارات Frecciarossa عالية السرعة بين روما وبومبي، حاليًا. Credit: Gabriel Bouys/AFP/Getty Images

يزور أكثر من أربعة ملايين شخص سنويًا مدينة بومبي الرومانية في جنوب إيطاليا، التي دمّرها ثوران بركاني عام 79 بعد الميلاد.

بالنسبة لمن يستخدمون وسائل النقل العام، لم تكن الرحلة الأسهل دومًا، حيث تتطلب عملية التبديل في نابولي، من قطارات الشبكة الوطنية إلى وسائل النقل المحلية المتهالكة التي عفا عليها الزمن، قطارات شيركومفيسوفيانا سيئة السمعة.

لكن هذا الواقع سيتغير خلال عام 2024، مع مسار أسبوعي مباشر عالي السرعة من روما يستغرق ساعتين فقط. قامت شركة السكك الحديدية الوطنية ترينيتاليا بتوسيع الرابط بعد تجربة في عام 2023، وذلك باستخدام قطاراتها الرائعة عالية السرعة Frecciarossa.

وعوض تشغيلها يومًا واحدًا شهريًا، كما حدث في عام 2023، سيصبح المسار الآن أكثر قابلية للتطبيق مرة واحدة أسبوعيًا. وعند مغادرة روما قبل الساعة 9 صباحًا، تتيح الرحلة للزوار ثماني ساعات لاستكشاف بومبي والعودة إلى روما بحلول الساعة 9 مساءً، لتناول عشاء متأخر.

لتوفير الوقت، تتوفر تذاكر الدخول والمعلومات في القطار، كما تعمل الحافلات المكوكية المخصصة لنقل الركاب من المحطة إلى الآثار.

الأخبار السيئة؟ يتم تشغيله فقط في أيام الآحاد والعطل الرسمية المحددة.

مدريد إلى باريس بأسلوب (سريع)

سيرتبط خط مدريد وباريس الجديد عالي السرعة بعملية إيريو الإسبانية. Credit: Jesus Hellin/Europa Press/Getty Images

رغم استثمار مليارات الدولارات في اتصالات جديدة عالية السرعة تحت جبال البيرينيه، فإن خدمات السكك الحديدية العابرة للحدود بين إسبانيا وفرنسا سيئة حاليًا حيث لا يوجد سوى قطارين يوميًا.

ومن المقرر أن يتحسن هذا في عام 2024، حيث ستكثف شركات القطارات الإسبانية والإيطالية منافستها مع مركبات TGV الفرنسية، التي تشغل المسار حاليًا.

قدمت شركة السكك الحديدية الوطنية الإسبانية Renfe مسارات جديدة من مدريد وبرشلونة إلى ليون/مارسيليا في عام 2023، كما أعلنت ترينيتاليا عن خطط لربط باريس-برشلونة-مدريد في عام 2024، باستخدام قطارات فريتشياروسا التي تبلغ سرعتها 249 ميلًا في الساعة.

حول العالم في 80 يومًا

ستشمل رحلة Railbookers التي تستغرق 80 يومًا حول العالم، رحلة أخرى على متن قطار Rocky Mountaineer الكندي. Credit: Ian Clarke/Alamy Stock Photo

أربع قارات، و13 دولة، وسبعة قطارات فاخرة على مدار 80 يومًا، من المقرر أن تغادر التجربة النهائية الخاصة بخبراء السفر في أواخر عام 2024.

قامت شركة السفر المتخصصة Railbookers بتجميع خط سير جديد ضخم يشمل سبعة من أكثر القطارات شهرة في العالم: روكي ماونتينير في كندا، وبيلموند رويال سكوتسمان، وفينيسيا سيمبلون-أورينت إكسبريس، وغولدن إيغل دانوب إكسبريس عبر أوروبا الوسطى، وقطار المهراجا إكسبريس في الهند، وقطار روفوس في جنوب أفريقيا وأفخم قطار في جنوب شرق آسيا، القطار الشرقي والشرقي السريع الذي أعيد إلى التشغيل حديثًا.

وأفاد فرانك ماريني، الرئيس التنفيذي ورئيس شركة Railbookers، في بيان صادر لوسائل الإعلام: "يستمر الطلب على السكك الحديدية الفاخرة في النمو، واستجابة لذلك أنشأنا قائمة الرحلات النهائية". وتابع: "نظرًا لأننا رأينا اتجاهًا لدمج مسارات الرحلة حتى تشمل العديد من القطارات الفاخرة، فقد قمنا بتصميم خط سير الرحلة هذا بالتوازي مع مسارات أصغر وقابلة للتخصيص تضم هذه القطارات الشهيرة".

سينطلق المسافرون الذين يقومون برحلة مدتها 80 يومًا، بسعر يبدأ من 119.599 دولارًا أمريكيًا للشخص الواحد، من فانكوفر في 28 أغسطس/ آب، ويعبرون أكثر من 20 مدينة في أوروبا والهند وجنوب إفريقيا وماليزيا إلى وجهتهم النهائية في سنغافورة. يتم التعامل مع الفنادق ونقل الأمتعة ورحلات الطيران ومعظم الوجبات والجولات خارج القطار من قبل متخصصين في السفر، ما يتيح لك الحرية في الاسترخاء والاستمتاع برحلة العمر حول العالم.