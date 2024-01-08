مشهد ساحر لا يتكرّر..عشرات الطيور تعترض طريق مرشد سياحي إلى شرم الشيخ

مشهد ساحر لا يتكرر..سرب من الطيور تعترض الطريق إلى "مدينة السلام" بمصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- على مشارف الوصول إلى "مدينة السلام"، أي شرم الشيخ، الواقعة على خليج العقبة بالجنوب الشرقي لشبه جزيرة سيناء في مصر، صادف مرشد سياحي مصري مشهدا مثيرا لا يتكرر كثيرا.

وفي مقطع فيديو (شاهد أعلاه) حصل على أكثر من نصف مليون مشاهدة حتى الآن، وثق سعيد المصري سربا هائلا من طيور اللقلق بشكل غير متوقع أثناء سفره براً إلى شرم الشيخ.

وأوضح المرشد السياحي لموقع CNN بالعربية، أنه كان في رحلة إلى محمية رأس محمد برفقة سياح إيطاليين.

وتُعد رأس محمد محمية طبيعية مصرية تقع في جنوب سيناء، تحديدًا على بعد 12 كيلومترًا من شرم الشيخ

وتتميز منطقة رأس محمد بالشواطئ المرجانية، والأسماك الملونة، والسلاحف البحرية المهددة بالانقراض، والأحياء المائية النادرة. وتحيط الشعاب المرجانية برأس محمد من كافة جوانبها البحرية.

وتفاجأ المصري والأشخاص الذين يرافقونه في السيارة من المشهد الساحر الذي شكلته طيور اللقلق التي كانت تعبر الطريق إلى الجهة الأخرى، ما اضطره إلى استخدام بوق السيارة حتى يتمكن من العبور.

وتتراءى في الخلفية من بعيد مياه خليج العقبة.

وتلقى مقطع الفيديو ردود فعل واسعة النطاق عبر تطبيق "تيك توك"، ورغم اتفاق الجميع على المشهد الساحر الذي صادفه المصري، إلا أن هناك من استاء من نفاذ صبر المرشد السياحي وعدم الانتظار لمرور جميع الطيور.

وتتمتع مدينة شرم الشيخ بإمكانيات بيئية وطبيعية فريدة ومتنوعة ما يجعلها أحد أهم المراكز الرئيسية لجذب السياحة في مصر.