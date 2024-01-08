"دي جي" سعودي يسلط الضوء على كنوز بلاده الطبيعية بالموسيقى

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قد يكون المكان المتوقع لمنسقي الموسيقى داخل النوادي الليلية والحفلات الموسيقية، لكن اختار "دي جي" سعودي مواقع قد لا تخطر على البال لاستعراض مهاراته في تنسيق الأغاني ببلاده (شاهد الفيديو أعلاه).

وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، أوضح خالد البرق أن فكرة أداء الموسيقى بالمناطق الطبيعية في السعودية خطرت له نتيجة شغفه بالموسيقى، وحبه للطبيعة.

وقال البرق: "فكرت بجمع جمالية الموسيقى وجمال الطبيعة في بلادي، وأحببت أن أشارك هذه التجربة الموسيقية الفريدة مع الآخرين".

ورأى البرق، وهو من العاصمة السعودية الرياض، أن المملكة تزخر بطبيعة خلابة، وتحتضن مناظر طبيعية مذهلة تتفرد بها، لذلك أراد "توظيف هذه المناظر الطبيعية الجميلة كخلفية لأداء الموسيقى وإضفاء جو ساحر واستثنائي على هذه الأماكن".

وتشكلّ الصحارى الشاسعة، والجبال الشاهقة، والشواطئ الرملية البكر، جميعها وجهات مثالية لخلق تجربة موسيقية فريدة، حسبما ذكره البرق.

ويتمثل الهدف من هذه الفكرة في "خلق تجربة موسيقية فريدة تعرض للجمهور جمال الموسيقى وتنقلهم إلى عالم من التشويق والاسترخاء. وكذلك تسلط الضوء على جمال الطبيعة في المملكة العربية السعودية وتعزز الوعي بقيمتها وأهميتها البيئية، إلى جانب دعم وتعزيز السياحة الداخلية في المملكة.

ويسعى البرق من خلال أداء الموسيقى في المناطق الطبيعية بالسعودية، لإلهام الناس وإحياء روح الإبداع والجمال في بيئة طبيعية خلابة.

واعتبر البرق أن المزج بين الموسيقى والطبيعة الخلابة معا لديهما القدرة على "جذب السياح والمسافرين لاستكشاف وتجربة الجمال الطبيعي والثقافة المحلية في المناطق المختلفة".

وقد قام بأداء تنسيق الموسيقى الخاصة به بعدة مناطق في السعودية حتى الآن، بما في ذلك أبها، والسودة، وتنومة، والنماص، والقصيم.

ولفت البرق إلى أن اختيار هذه المناطق جاء بناءً على عدة عوامل، مثل تمتع هذه المناطق بجمال طبيعي استثنائي، واحتوائها على مناظر جبلية، وخلابة، ومدهشة، وتوفر خلفية رائعة، وجو مميز لأداء الموسيقى في الهواء الطلق.

وتتمتع هذه المناطق كذلك بثقافة محلية غنية وتراث فريد، حيث تتسنى فرصة دمج موسيقى "الهاوس" مع عناصر الثقافة المحلية لإضفاء لمسة فريدة ومحلية على الأداء الموسيقي.

وحاليا، يقوم البرق برحلة شمال المملكة لتصوير أداء تنسيق الموسيقى بعدة مناطق أخرى من بينها، العلا، ووادي الديسة، وتبوك، وبجدة، ونيوم، جدة.

وشرح البرق الذي صقل شغفه بدراسة مستقلة، أن العمل كمنسق موسيقى يتطلب إدراكًا عميقًا للموسيقى، والترتيبات الموسيقية، والقدرة على فهم الرؤية الفنية، والتواصل مع الفنانين، والفرق الموسيقية.

وأضاف: "أنا مستمتع بتطوير هذه المهارات، والعمل على تقديم تجربة موسيقية استثنائية ومؤثرة للجمهور".

ومن وجهة نظر البرق، يواجه المنسقون الموسيقيون العرب في المنطقة عددًا من التحديات من بينها قلة الدعم المؤسسي اللازم لتنظيم الفعاليات الموسيقية. وكذلك نقص الوعي والاهتمام بالموسيقى في المجتمع العربي، إلى جانب بعض القيود الثقافية والاجتماعية في تنظيم الفعاليات الموسيقية.

ومع ذلك، يوجد حاليًا عدة مبادرات وجهود تهدف إلى تعزيز صناعة الموسيقى، وتوفير فرص أفضل للمواهب الموسيقية العربية.

وقد لاقت مقاطع الفيديو التي يشاركها البرق عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي عددًا كبيرًا من المشاهدات من مختلف مناطق العالم، ما يُعد مؤشرا إيجابيا على إعجاب الجمهور بموسيقاه وقدرته على لفت انتباههم.

وأكدّ البرق: "من الرائع الوصول إلى جمهور عالمي من مختلف المناطق، هذا يعني أن الموسيقى قد استطاعت أن تتجاوز الحدود الجغرافية وتلامس قلوب الناس في جميع أنحاء العالم".