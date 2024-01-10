في فندق بكينيا.. اشرب القهوة وتناول فطورك بصحبة زرافات مهددة بالانقراض

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل توّد خوض مغامرة شيّقة تجمع بين عالم الحيوانات ووجبات الفطور؟ (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

يسافر العديد من الأشخاص من حول العالم لزيارة فندق "Giraffe Manor"، في مدينة نيروبي بكينيا، حيث تستطيع مشاركة فطورك مع زرافات "روتشيلد" المهددة بالانقراض، والتي تتجول بحرّية في مكان إقامتك.

وأدى هذا التفاعل إلى لحظات غير منسيّة لمدونة السفر كارول-آن لوي، وهي من جوهانسبرغ، في جنوب إفريقيا.

وقالت في مقابلة مع موقع CNN بالعربية إن التجربة "لا مثيل لها".

وتبدأ التجربة عادةً بإجراء حجزٍ مسبق، حيث يتم الترحيب بالضيوف وسط المساحات الخضراء المحيطة بالفندق، الذي يقدم غرفًا أنيقة بإطلالات مختلفة.

وبعيدًا عن تجربة تناول الفطور مع الزرافات، تستطيع زيارة مركز "Giraffe Centre"، حيث تتعرف على كيفية الاهتمام بالزرافة، فضلًا عن استكشاف منتزه نيروبي الوطني القريب، ومناطق الجذب الأخرى.

ويوفر الفندق أجواء هادئة وسلمية، ما يجعله مكانًا ممتازًا للاسترخاء، والقراءة، والاستمتاع بالحدائق الجميلة.

وحازت المشاهد التي صوّرتها مدونة السفر على إعجاب العديد من متابعيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

واعتبرها كثيرون تجربة فريدة ولا تتكرر سوى مرة واحدة في العمر.

وأوضحت لوي أن: "التفاعل مع تلك الكائنات العملاقة اللطيفة عن قرب يُكسبك المزيد من الاحترام تجاهها".

وتنصح بدورها بزيارة الفندق خلال موسم الجفاف، والذي عادة ما يكون بين يونيو/ حزيران وسبتمبر/ أيلول.

ويمكن أن يوفر ذلك تجربة أكثر راحة ومتعة للضيوف، حيث تكون الأراضي غالبًا في حالٍ أفضل لممارسة الأنشطة الخارجية ولقاءات الحياة البرّية.