الحانة الأكثر حصرية في لندن تختبىء داخل حصن عمره 900 عام

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هكذا تدق كل ساعة.. CNN داخل برج "بيغ بن" أحد أبرز معالم لندن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يُعد "برج لندن" البالغ عمره 900 عام من المعالم التاريخية الأكثر شعبية في المملكة المتحدة، حيث يدخل إليه أكثر من 3 ملايين زائر لاستكشاف ممراته القديمة، ومشاهدة جواهر التاج الملكي، ولقاء طيور الغربان الأسطورية.

وهناك سر واحد لا يمكنهم رؤيته، أي الحانة الأكثر حصرية في العاصمة البريطانية، لندن.

وللوهلة الأولى، تبدو "The Keys" كأي حانة أخرى مشهورة في المملكة المتحدة، لكن يتميز تصميمها بسمات ملكية فريدة من نوعها، بما في ذلك فأس احتفالي من القرن الـ16، وخزائن تعرض أزياء الحراس.

يُدير حرّاس برج لندن حانة The Keys. Credit: Alasdair Skene/CNN

ويُدير الحانة 35 شخصًا، يقومون بالخدمة بصفتهم من حَرَس "يومان واردر" في البرج، والذين حصلوا على لقب "آكلي اللحم" من حصة اللحوم اليومية، التي أُعطيت لهم تقليديًا.

ويُسمح لهم ولضيوفهم المدعوين فقط بالدخول.

فأس احتفالي من القرن الـ16 معروض على جدار الحانة. Credit: Alasdair Skene/CNN

ومع وجود مساكن للحَرَس المقيمين وعائلاتهم، ومكتب طبيب، وكنيسة صغيرة، قد يبدو البرج كقرية لأولئك الذين يعيشون هناك.

وتُعد الحانة جزءًا مهمًا من المجتمع، إذ أنها مكان يمكنهم الذهاب إليه للاحتفال بالمناسبات الخاصة، أو الاسترخاء بعد يومٍ حافل.

من ضابط إلى سجّان

الحانة مفتوحة للحراس، وعائلاتهم، وضيوفهم. Credit: Alasdair Skene/CNN

وقال رئيس هيئة حرس "يومان"، روبن فولر إنّها "الحانة موجودة كمركز مجتمعي، لكننا نستخدمها أيضًا كوسيلة لجمع الأموال للجمعيات الخيرية من خلال استضافة مجموعات من الزملاء والأصدقاء".

وانضم فولر إلى حرس "يومان" في عام 2011 بعد أن خدم في البحرية الملكية لـ34 عامًا.

وقال فولر إنه "بعد إرسال سيرته الذاتية، وإجراء مقابلة ثانية مع شرطي البرج، تم اختياري لأصبح حارس يومان رقم 393 منذ عام 1827".

وعلى مدار 13 عامًا، تسلّق فولر السلم الوظيفي ليتحول من حارس "يومان واردر"، إلى رقيب، وسجّان، ويتبوأ منصب الرئيس مؤخرًا.

دور الحَرَس في القرن الـ21

الحارس كلايف تاول. Credit: Alasdair Skene/CNN

كما هو الحال مع أي منصب قديم، تغيّر دور حراس "يومان" أيضًا على مرّ القرون.

وبينما كان الحَرَس في السابق لديهم مسؤولية عن حراسة البرج وكل ما بداخله، بما في ذلك جواهر التاج، والإشراف على السجناء، يقضي حَرَس اليوم غالبية وقتهم في التعامل مع السياح المتحمسين الذين يلتقطون الصور لهم.

وقال الحارس والسجان كلايف تاول: "أدوارنا الحديثة تشمل الترحيب بالزوار إلى البرج، وقيادة جولات يومان واردر الشهيرة، ومشاركة الأساطير والحقائق من تاريخ هذه القلعة الشهيرة مع كل من يختار الدخول".

الحانة جزء مهم من مجتمع البرج. Credit: Alasdair Skene/CNN

ورأى فولر أنّ مقابلة الأشخاص في جميع مناحي الحياة من الجوانب المفضلة لديه في وظيفته، قائلًا: "من الرائع أن توسّع آفاقك".

ولكن لم يتم تحديث جميع تقاليدهم.

ولا يزال الحَرَس يحضرون العديد من الاحتفالات الملكية، بما في ذلك تتويج الملك أو الملكة، وعرض اللورد مايور السنوي (Lord Mayor’s Show) في لندن، وغيرها من المناسبات الحكومية، والخيرية.

وتنص عادات "تيودور" التاريخية على أنّه في المناسبات الرسمية، يجب على الحَرَس ارتداء زيهم الاحتفالي، المعروف أيضًا باسم "ريدس"، والذي يتكون من سترة قرمزية وذهبية، مع جوارب حمراء، وطوق "تيودور" أبيض، وحذاء أسود.

لعنة الغربان

اعتنى سيّد الغربان، كريس سكايف، بالطيور لعِقدين تقريبًا. Credit: Alasdair Skene/CNN

وفي كل ليلة، يرتدي فولر معطفه الأحمر التقليدي وغطاء رأس "تيودور" لأداء طقوس ألهمت اسم الحانة، وهي مراسم المفاتيح.

وفي الظلام الدامس بتمام الساعة 9:53 مساءً، تحدث المراسم وسط أسوار برج لندن، وتشكّل جزءًا من عملية "إغلاق" البرج التقليدية، وهي ممارسة استمرت لأكثر من 740 عامًا.

وأكّد فولر أنّ مراسم المفاتيح "أمر لا بدّ منه، ولا يمكنك نسيانه"، موضحًا: : "قمت بضبط المنبهات في جميع أنحاء المنزل للتأكد من أنني مستيقظ، ومستعد، وجاهز. وعندما أنتهي من هذه المراسم، أذهب دائمًا إلى الحانة، وأتحدث مع المتواجدين هناك فقط للتأكد من أن كل شيء على ما يرام".

وبصرف النظر عن الاحتفالات التقليدية، تؤدي الخرافات القديمة أيضًا دورًا كبيرًا في كيفية الحفاظ على القلعة اليوم.

وبموجب مرسومٍ ملكي يُعتقد أنّ الملك تشارلز الثاني بدأه في القرن الـ17، تم الاحتفاظ بـ6 طيور غربان داخل أراضي البرج، رُغم وجود سبعة حاليًا.

ووفقًا لسيّد الغربان، كريس سكايف، تقول الأسطورة: "إذا غادرت الغربان برج لندن، فسوف ينهار، ويتحول إلى غبار، وسيلحق ضرر كبير بمملكتنا".

واعتنى سكايف بهذه الطيور، المعروفة باسم حراس البرج، منذ 17 عامًا.

ويتضمن دوره جميع الواجبات المعتادة لحرس "يومان واردر"، إلى جانب مسؤوليات إضافية مثل تنظيف أقفاص الغربان، وإطعامهم أفضل اللحوم التي يمكن أن تأكلها الطيور، بما في ذلك لحم البقر، والفئران، والصوص.