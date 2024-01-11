دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شهد التصنيف ربع السنوي لأقوى جوازات السفر في العالم تغيرًا كبيرًا، إذ تعادلت 6 دول في المركز الأول ضمن قائمة عام 2024.

ويمكن لمواطني فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، وسنغافورة، وإسبانيا الاستمتاع بإمكانية الوصول من دون تأشيرة، أو أخذ تأشيرة عند الوصول إلى 194 وجهة حول العالم، وهو أعلى رقم تم تسجيله منذ أن بدأ مؤشر "Henley Passport Index" بتتبّع حريات السفر العالمية منذ 19 عامًا.

وبالنسبة لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، احتلت الدول الخليجية الصدارة، مع كون دولة الإمارات العربية المتحدة الأولى في المجموعة (مع احتلالها المرتبة الـ11 في المؤشر بشكلٍ عام)، وتبعتها قطر، والكويت، (في المرتبتين الـ53 والـ55)، ومن ثم البحرين، وسلطنة عُمان (في المرتبتين الـ59 والـ60)، والمملكة العربية السعودية (المرتبة الـ61).

وشملت البلدان أسفل القائمة الأراضي الفلسطينية، والصومال (في المرتبتين الـ98 والـ99)، ومن ثم اليمن، والعراق (في المرتبتين الـ100 والـ102).

وحازت سوريا على المرتبة الأخيرة بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (المرتبة الـ103 في المؤشر بشكلٍ عام).

وأنشأت شركة استشارات الجنسية والإقامة العالمية "Henley & Partners"، ومقرّها العاصمة البريطانية لندن، المؤشر باستخدام بيانات حصرية من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA).

وهيمنت الدولتان الآسيويتان، اليابان، وسنغافورة، على المركز الأول على مدى الأعوام الخمسة الماضية، لكن شكلت الدول الخمسة الأولى الجديدة انتصارًا لأوروبا.

وتعادلت فنلندا والسويد مع كوريا الجنوبية في المركز الثاني، مع سهولة الوصول إلى 193 وجهة، بينما أتت النمسا، والدنمارك، وأيرلندا، وهولندا في المركز الثالث، مع سهولة الوصول إلى 192 وجهة.

فجوة متزايدة

ولا تزال دولة الإمارات أكبر متسلِّق على المؤشر خلال العِقد الماضي، إذ أضافت الدولة 106 وجهة إلى رصيدها في مجال السفر من دون تأشيرة منذ عام 2014، وحصلت على المركز الـ11 هذا العام.

ورغم أنّ الاتجاه العام على مدى العِقدين الماضيين كان يميل نحو قدر أكبر من حرية السفر، إلا أن فجوة التنقل العالمية بين الوجهات في أعلى وأسفل المؤشر أصبحت أكبر من أي وقتٍ مضى، وفقًا لما قاله رئيس شركة "Henley & Partners"، ومبتكر مؤشر جوازات السفر، كريستيان كايلين، في بيان.

وقال كايلين: "متوسط ​​عدد الوجهات التي يستطيع المسافرون الوصول إليها من دون تأشيرة تضاعف تقريبًا من 58 في عام 2006 إلى 111 في عام 2024".

وأضاف: "رغم ذلك، إلا أنّ البلدان الأعلى تصنيفًا أصبحت الآن قادرة على السفر إلى 166 وجهة من دون تأشيرة مقارنةً بأفغانستان، التي تقع في أسفل القائمة، مع تمكنها من الوصول إلى 28 دولة فقط من دون تأشيرة".

مؤشرات متعددة

ويأخذ مؤشر جوازات السفر الخاص بشركة "Arton Capital" في الاعتبار جوازات سفر الدول الأعضاء الـ 193 في الأمم المتحدة، و6 أقاليم، وهي تايوان، وماكاو، وهونغ كونغ، وكوسوفو، والأراضي الفلسطينية، والفاتيكان.

واستُبعِدت الأراضي التي تم ضمّها إلى دول أخرى.

ويتم أيضًا تحديث المؤشر في الوقت الفعلي على مدار العام، ولكن يتم جمع بياناته من خلال المراقبة الدقيقة لبوابات الحكومات الفردية.

وأوضح مؤسس "Arton Capital"، أرماند أرتون، لـCNN في عام 2022، أنّها "أداة للأشخاص الذين يسافرون، لتوفير معلومات دقيقة وسهلة الوصول إليها لتلبية احتياجات سفرهم".

ويضع تصنيف "Arton's Global Passport Power Rank" لعام 2024 دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى، حيث حصلت على درجة 180 في مجال الإعفاء من التأشيرة/الحصول على التأشيرة عند الوصول.

وتحتل المركز الثاني 5 دول أوروبية، وهي ألمانيا، وإسبانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وهولندا.

وأشار تقرير "Arton Capital" لعام 2023 إلى ارتفاع مكاسب السفر العالمية العام الماضي من قِبَل مراكز القوى الإقليمية مثل هونغ كونغ، وماكاو، وموناكو، لكنّه اعتبَرت ألبانيا "نجمة صاعدة".

وأفادت الشركة في بيان: "زاد الطلب على مواطنيها المشهورين بالعمل الدؤوب بشكلٍ كبير، مع عمل الحكومات لتسهيل عيش وعمل الألبان في بلدانهم".