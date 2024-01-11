دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عدّلت المملكة العربية السعودية نظام الإقامة المميزة في المملكة، بهدف "جذب أفضل العقول والاستثمارات وتمكين الاقتصاد الوطني من خلال خلق الوظائف ونقل المعرفة".

وأعلن مركز الإقامة المميزة في السعودية، الأربعاء، إطلاق 5 منتجات جديدة للإقامة المميزة، تشمل "إقامة كفاءة استثنائية، إقامة موهبة، إقامة مستثمر أعمال، إقامة رائد أعمال، إقامة مالك عقار".

وأتاح مركز الإقامة المميزة إمكانية التقديم للاستفادة من مزايا المنتجات الجديدة عبر موقعه على شبكة الإنترنت.

وقال وزير التجارة، ماجد القصبي، في حسابه على موقع إكس (تويتر سابقًا)، الأربعاء، إن مجلس الوزراء السعودي وافق على تعديل نظام الإقامة المميزة لتكون "مرحلة جديدة نحو تحفيز الاقتصاد واستحداث الوظائف".

وأوضح الرئيس التنفيذي لمركز الإقامة المميزة، محمد السلطان، تفاصيل المنتجات الـ 5 الجديدة، في تصريحاته لقناة الإخبارية السعودية الرسمية.

وقال إن الفارق بين نظامي الإقامة المميزة والإقامة التقليدية هو أن الأولى تمنح بعض المزايا للاستقرار في السعودية، منها: حرية الدخول والخروج من المملكة، والسماح بتملك العقار وإعفاء الوافدين وأسرهم من حاملي الإقامة المميزة، من المقابل الماضي. إلى جانب رفع الحد الأعلى للتابعين من أبناء الأسرة إلى 25 عامًا.

وأشار إلى أن شروط نظام الإقامة المميزة تتضمن التأكد من سد الاحتياجات الوظيفية وتحقيق المستثمرين الأجانب حدًا أدنى من توظيف الكفاءات السعودية في أعمالهم. وقال مزايا الإقامة المميزة متاحة لجميع الجنسيات.