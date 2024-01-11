شاهد..سعودي يرصد لقطات ساحرة لشلالات تنومة في عسير

نشر الخميس ، 11 يناير / كانون الثاني 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- "الصمت في حرم الجمال، جمال".. بهذه الأبيات الشهيرة عبّر المصور السعودي، رشود الحارثي، عن روعة المشاهد التي صورّها مؤخرًا في شمال منطقة عسير بالمملكة العربية السعودية.

ويهتم المصور السعودي بشكل خاص في متابعة أحوال الطقس، والبيئة، والطبيعة.

وكانت شلالات تنومة من بين المناظر التي لفتت انتباهه، ولم يسعه سوى أن يوثقها بعدسة كاميرته (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

وقال الحارثي في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "مياهها صافية جدًا، ما يخلق مشاهد ساحرة ومثيرة للإعجاب".

وهذه المشاهد لم تُلتقط بمحض الصدفة، بل على العكس تمامًا.

راقب المصور السعودي أحوال الطقس بشكل يومي، حتى قرر أخيراً أن تكسر كاميرته الصمت، لرصد هذا المنظر النادر.

وأوضح أن المنطقة كانت مهيئة لتساقط الأمطار، ما دفعه لحزم أمتعته، ورصد انهمار شلالات تنومة.

وواجه الحارثي تحديات كثيرة خلال التصوير. لكنه سرعان ما نسي تعبه بمجرد مشاهدة هذا المنظر الساحر.

تنومة

تقع تنومة على أكتاف جبال السروات، وهي محاطة بقمم جبلية متباينة الارتفاع، حيث تفيض جمالًا بلونها الأخضر الساطع الممتد على غاباتها ومنحدراتها التي تحولت غالبيتها إلى مدرجات زراعية في غاية الإتقان.

وأوضح الموقع الرسمي لـ"روح السعودية" أن أشجار كثيفة ومتنوعة تنتشر في تنومة، ومن بينها أشجار العرعر ذات الرائحة الجميلة.

وتحفل تنومة بطقس معتدل في غالبية أوقات السنة، ما يجعلها وجهة سياحية مميزة طوال العام، فضلًا عن تعدد متنزهاتها الثرية بالتنوع البيئي والفطري.