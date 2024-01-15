دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يخاف الكثيرون من أسماك القرش بمجرد مشاهدتها في مقاطع الفيديو والأفلام، ولكن يشعر المغامر السعودي، يزيد الدريني، بحبٍّ غريب تجاهها.

ودرس الدريني سلوك أسماك القرش عن طريق القيام بعدة دورات في جامعات عالمية.

وتشجّع بدوره للبحث عنها في المحيط الأطلسي بولاية فلوريدا الأمريكية (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

وقال المغامر السعودي في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "حضّرت نفسي جيّدًا.. درست أنواع أسماك القرش وتصرّفاتها.. وهذا أمرٌ مهم.. هناك حدود لكلّ شيء.. وهذا ينطبق على السباحة مع كائنات مفترسة".

وغاص الدريني مع أنواعٍ مختلفة من أسماك القرش، وتشمل أسماك القرش الثور، والقرش الحريري، والقرش المرجاني.

ومن المعروف أن أسماك القرش لا تتغذّى على لحوم البشر. ولكن هذا لا يمنع من وجود أي مخاطر عند السباحة معها.

وتُعتبر أسماك القرش فضولية وحساسة جدًا.

وكان المغامر السعودي حريصًا على عدم الوقوع في أي خطأ غير مقصود، بحيث تعتبره أسماك القرش تهديدًا لمساحتها الشخصية.

وحازت هذه المشاهد على إعجاب العديد من متابعي الدريني عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتبقى هذه من بين أجمل التجارب التي خاضها المغامر السعودي في حياته، قائلًا: "هذه الكائنات المفضّلة لدي على الاطلاق".

ويأمل الدريني أن تتغير وجهة نظر الناس تجاه أسماك القرش، إذ تُعتبر هذه الكائنات البحرية عنصرًا أساسيًا في حياتنا كونها تحمي البحار من التلوث، وتتغذّى على الأسماك المريضة، التي تخلّ بالنظام البيئي. وفي المقابل، يتسبب الإنسان في مقتل أكثر من 100 مليون من أسماك القرش سنويًا.

وأكدّ الدريني على ضرورة زيادة الوعي حول هذا "الكائن العظيم".