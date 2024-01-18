لماذا احتُجز أرنولد شوارزنيغر بمطار ميونيخ لمدة ساعتين؟

تم احتجاز أرنولد شوارزنيyر في مطار ميونيخ لعدم تصريحه عن حيازته ساعة باهظة الثمن. قام المصدر بحجب أجزاء من هذه الصورة قبل أن تحصل عليها CNN.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سيواجه أرنولد شوارزنيغر إجراءات ضريبية جنائية لعدم تصريحه عن حيازة قطعة ثمينة لدى وصوله إلى ألمانيا، وفق ما صرّح مسؤول صحفي في جمارك ميونيخ لـCNN، الأربعاء.

وقال المسؤول الإعلامي توماس مايستر: "لم يصرّح عن منتج تم استيراده من دول خارج الاتحاد الأوروبي كي يبقى في الاتحاد الأوروبي. وهذا الإجراء الذي اتخذ بحقه يسري على الجميع".

وتابع مايستر أنه تم الإفراج عن حاكم ولاية كاليفورنيا السابق والنجم السينمائي، الذي سافر بعد احتجازه لأكثر من ساعتين.

وقال مصدر مقرّب من الممثل لـCNN: "تم احتجاز أرنولد لمدة ثلاث ساعات اليوم في مطار ميونيخ بسبب سفره مع ساعة يد يملكها، وقد يبيعها بمزاد خيري غدًا في كيتزبوهيل (في النمسا)".

وقال المصدر إنّ القطعة المعنية كانت ساعة من ماركة أوديمار بيجيه السويسرية الفاخرة.

وأردف المصدر أنّ شوارزنيغر لم يُطلب منه مطلقًا ملء استمارة تصريح عن الممتلكات، وأجاب "على كل سؤال طرح عليه من قبل موظفي الجمارك بأمانة".

وأضاف المصدر: "لقد تعاون في كل خطوة رغم أنها كانت عملية تفتيش غير كفوءة، أشبه بسيناريو كوميدي مليء بالأخطاء لفيلم بوليسي مضحك جدًا".

وافق الممثل على دفع الضرائب المحتملة مسبقًا عن الساعة، وفشل الضباط باستخدام ماكينة بطاقة الائتمان لمدة ساعة، إلى أن استسلموا ورافقوه إلى أحد المصارف حيث طلبوا منه سحب النقود من ماكينة الصراف الآلي للدفع، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ثم تبيّن أن سقف السحب في ماكينة الصرّاف الآلي هذه متدني للغاية، وكان المصرف مغلقًا.

وأضاف المصدر المقرب من شوارزنيغر أنه عندما عاد، أحضر ضابط جديد آلة بطاقة ائتمان جديدة تعمل.