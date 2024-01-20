مسار القطار هذا يعود للحياة بعد أكثر من 100 عام.. ما قصته؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- غالبًا ما يبدو القيام برحلة طويلة بالقطار أشبه بخوض تجربة العودة بالزمن إلى الوراء. وراهنًا، سيفتتح مسار جديد عالي السرعة ومباشرًا بين دولتين أوروبيتين، ليعيد الركاب بالزمن إلى أكثر من قرن، إلى حقبة زمن إمبراطورية هابسبورغ.

بات مسار جديد عالي السرعة بين إيطاليا وسلوفينيا مطروحًا على الطاولة، وذلك بفضل الاتفاقية الموقعة حديثًا بين المشغلين الحكوميين Trenitalia وSŽ Passenger Transport، أو السكك الحديدية السلوفينية.

سينطلق القطار من محطة ميلانو المركزية. Credit: Francesca Volpi/Bloomberg/Getty Images

وسينطلق قطار Frecciarossa شرقًا من ميلانو إلى ليوبليانا، عاصمة سلوفينيا، في مسار يستغرق سبع ساعات. وسيعبر المدن الإيطالية الشهيرة مثل البندقية، وتريستي، بالإضافة إلى التوقف في بعض مناطق الجذب الطبيعية الشهيرة في سلوفينيا، ضمنًا كهوف بوستوينا، وكهوف سكوكجان، بالإضافة إلى مزرعة ليبيكا، حيث يتم تربية خيول ليبيزانر الشهيرة، منذ عام 1580.

واليوم، تشتهر الخيول بعروضها بمدرسة ركوب الخيل الإسبانية في فيينا، وهو أمر منطقي، لأن هذا الجزء من العالم، الواقع على الحدود الحديثة بين سلوفينيا وإيطاليا، كان جزءًا من الإمبراطورية النمساوية المجرية، أو إمبراطورية هابسبورغ، قبل عام 1867.

في الواقع، القطار بذاته، سيجعلك تشعر بالعودة إلى تلك الفترة السابقة. ويعتقد أن هذا هو أول قطار من ميلانو إلى ليوبليانا منذ تفكّك الإمبراطورية في عام 1918.

يصل القطار إلى ليوبليانا بعد سبع ساعات. Credit: LEDPIX/Alamy Stock Photo

وقطارات Frecciarossa (السهم الأحمر) قادرة على الوصول إلى سرعات تصل إلى 300 كيلومتر في الساعة على الشبكة الإيطالية، رغم أنه من غير المرجح أن يسير بهذه السرعة على هذا المسار، بداية على الأقل، نظرًا لأن سرعات شرق البندقية تميل إلى التباطؤ .

وفي مارس/ آذار 2023، تعهدت الحكومة الإيطالية بمبلغ 1.8 مليار يورو (حوالي 2 مليار دولار) لترقية خط البندقية-تريستي إلى السرعة العالية بالكامل. وسيتم الآن اختبار الخطوط السلوفينية لمعرفة ما إذا كان من الممكن ترقيتها أيضًا.

يقول الصحفي جيوفاني فالي، مؤسس مشروع البلدان المنقرضة، الذي ينشر كتيبات إرشادية للبلدان التي لم تعد موجودة، ويعمل حاليًا على إعداد كتيب إرشادي لإمبراطورية هابسبورغ: "لقد حان الوقت لاستعادة خط السكك الحديدية بين تريستي وليوبليانا. يبدو الأمر وكأنه مزحة، لكن في الغالب كانت خطوط السكك الحديدية في المنطقة أفضل قبل قرن مضى مما هي عليه اليوم".

يمكن لقطارات Frecciarossa عالية السرعة في إيطاليا أن تصل سرعتها إلى حوالي300 كيلومتر في الساعة. Credit: Markus Mainka/dpa/picture alliance/SIPA USA

وتم ربط تريستي وليوبليانا لأول مرة بالقطار في عام 1857، عندما كانت المدينتان جزءًا من إمبراطورية هابسبورغ. وكانت شركة السكك الحديدية الجنوبية (Südbahn-Gesellschaft)، التي كانت تمتد من فيينا إلى تريستي عبر ليوبليانا، إحدى الشركات الرائدة في البنية التحتية للإمبراطورية. وكانت تريستي في ذلك الوقت واحدة من أهم الموانئ في العالم وكان ارتباطها بفيينا مهمًا جدًا للإمبراطورية.

ويضيف:"مع نهاية الحرب العالمية الأولى، أصبحت مدينة تريستي في أقصى شمال شرق إيطاليا، في موقع محيطي تقريبًا، وكانت خطوط السكك الحديدية إلى الشرق مع ليوبليانا، أو زغرب، أو بلغراد، أو بودابست غير موجودة في كثير من الأحيان".

ويتابع: "دعونا نأمل أن تكون هذه بداية عهد جديد لخطوط السكك الحديدية بين تريستي ومنطقة البلقان".