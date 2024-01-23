مساحات شاسعة من اللون الأبيض الناصع.. أين تقع "أرض العجائب" باليمن؟

في اليمن.. مصور يوثق مشهدًا ساحرًا لقريته التي تجاور السُّحُب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بموقعها الاستثنائي وطبيعتها الفريدة من نوعها، تُعد جزيرة سقطرى اليمنية بمثابة وجهة حالمة لعشّاق المغامرة وهواة التصوير.

وزارت مدونة السفر، كريستينا ماكيفا، وهي تعيش حاليًا في العاصمة البريطانية لندن، سقطرى في ربيع عام 2021 للمرة الثانية. ووثّقت بعدستها الجمال الساحر الذي تنعم به هذه الجزيرة اليمنية. (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

أرخبيل سقطرى

يقع في شمال غرب المحيط الهندي، أي بالقرب من خليج عدن، ويمتد على مساحة 250 كيلومترًا.

ويُعتبر موقعًا استثنائيًا من حيث التنوع الكبير في نباتاته ونسبة الأنواع المستوطنة فيه، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لمنظمة "اليونسكو".

وأوضح الموقع أن 73% من أنواع النباتات، و90% من أنواع الزواحف، و59% من أنواع الحلزونيات البرّية في جزيرة سقطرى غير موجودة في أي منطقة أخرى بالعالم.

وتتميز الحياة البحرية في سقطرى بتنوع كبير، مع تواجد 352 نوعاً من الشعاب المرجانية، و730 نوعاً من الأسماك الساحلية، و300 نوع من سرطانات البحر، والكركند، والروبيان.

شجرة دم الأخوين

وتُعد شجرة دم الأخوين من أندر الأشجار والنباتات المستوطنة في جزيرة سقطرى، إذ اقترن اسم الشجرة باسم الجزيرة لشهرتها وأهميتها منذ أقدم العصور.

وتتميز شجرة دم الأخوين بشكلها الفريد من نوعه، والذي يشبه المظلة، وتوجد بالمقام الأول في المرتفعات الجبلية على جزيرة سقطرى، إذ يبلغ ارتفاع هذه الأشجار الفريدة بين 6 و9 أمتار، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للمركز الوطني للمعلومات في اليمن.

وقد نسجت حول شجرة دم الأخوين العديد من الحكايات الأسطورية، ومن أبرزها أنها نبتت من دم الأخوين هابيل وقابيل، عندما وقعت أول جريمة قتل عرفها التاريخ، فسال الدم الذي نبتت منه هذه الشجرة، وهناك حكاية أخرى عن أن الشجرة نمت من دم متخثر سال من تنين وفيل أثناء صراعهما حتى الموت.

مساحات شاسعة من اللون الأبيض الناصع

ولفتت انتباه ماكيفا الكثبان الرملية البيضاء اللون في جزيرة سقطرى، والتي يصل ارتفاعها إلى عدة كيلومترات، إذ قالت في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "تهبّ رياح عاتية على الجزيرة بين مايو/ أيّار وأكتوبر/ تشرين الأول، حيث تحمل الرمال من إفريقيا، وتُفجّر هذه العجائب في الجزيرة".

وبالفعل، تتمتع الجزيرة بمنظر ساحر من السماء، مع وجود تباين مذهل بين رمالها ناصعة البياض وشاطئها التركوازي اللون.

وإذا كنت لا تعرف كيفية زيارة الجزيرة، فتستطيع التواصل مع إحدى وكالات السفر المحلية الموجودة في سقطرى.

وحازت المشاهد أعلاه على إعجاب العديد من متابعي مدونة السفر، والذين يزيد عددهم عن مليون شخص عبر منصة "إنستغرام" وحدها.

وشبهّت الجزيرة بفيلم مغامرات وخيال علمي أمريكي يُدعى "الحديقة الجوراسية".

ويُفضّل زيارتها بين مايو/ أيّار وأكتوبر/ تشرين الأول.