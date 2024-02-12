"مشية رعاة البقر"..مصور يرصد مشهد مهيب لأنثى نسر أصلع في أمريكا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تُعد مشاهدة النسور الصلعاء بمثابة متعة بصرية يصعب توثيقها.

وفي مقطع فيديو نادر تجاوز الـ30 مليون مشاهدة على منصة "انستغرام"، رصد المصور اللبناني الأرمني مارك بولدوكيان مشية مهيبة لنسر أصلع في ولاية ألاسكا الأمريكية، شبهها البعض بـ"مشية رعاة البقر". (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

وفي مقابلة لموقع CNN بالعربية، يروي بولدوكيان، وهو مصور فوتوغرافي محترف وصانع محتوى مختص بالمناظر الطبيعية والحياة البرية، كواليس هذا المشهد النادر للطائر الوطني في الولايات المتحدة، حيث انتشر الفيديو بشكل واسع عبر منصة التواصل الاجتماعي "انستغرام".

وتُعد النسور الصلعاء الطيور المفضلة لدى المصور اللبناني الأرمني منذ الصغر.

وقبل انتقاله من لبنان إلى الولايات المتحدة قبل 10 سنوات، كان بولدوكيان متابعا نهما للأفلام الوثائقية عن النسر الأصلع على قناة "ناشيونال جيوغرافيك".

وقال بولدوكيان: "ألهمتني روعة وجمال هذه النسور التي تحلّق شامخة حتى في خضم شتاء ألاسكا البارد".

وقبل خمس سنوات، خاض بولدوكيان رحلته الأولى إلى ألاسكا، وكانت مشاهدة هذه النسور شخصيًا وتوثيقها بالصور ومقاطع فيديو في بيئتها الطبيعية بمثابة حلم تحقق بالنسبة للمصور اللبناني الأرمني.

وأوضح بولدوكيان أن الموقع الذي وثق فيه هذا المشهد يُعد معقلا للنسور الصلعاء، حيث تجتمع خلال حدث "سباق السلمون" السنوي، وتحديدا في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، لهجرة الأسماك.

وتهبط غالبية النسور الصلعاء بالقرب من ضفاف الأنهار لتتغذى على أسماك السلمون النافقة.

وأشار المصور اللبناني الأرمني، إلى أن مقطع الفيديو الذي وثّقه لمشية أنثى النسر الأصلع يُعد مميزًا، إذ أنها كانت تتجه نحوه. وأعاق الثلج العميق حركتها، ما جعلها تبدو وكأنها تتبختر مثل رعاة البقر، معتبرًا أن إناث النسور الصلعاء أكبر حجمًا ولها منقار معقوف أكبر من ذكور النسور الصلعاء.

وبشكل عام، عندما يتعلق الأمر بغذاء النسور الصلعاء ليس من الصعب إرضاء شهيتها. ورغم أنها تتغذى في المقام الأول على الأسماك، إلا أنها انتهازية أيضًا، ما يعني أنها إذا أتيحت لها فرصة للإنقضاض عل أي فريسة سهله، فسوف تفعل، حسبما ذكره بولدوكيان.

ولأنها آكلة للحوم، فإن قائمة الطعام للنسور الصلعاء تشمل الثدييات، مثل الأرانب والسناجب؛ والطيور الأصغر مثل البط، والإوز، وطيور الماء.، وكذلك الزواحف، مثل السلاحف والبرمائيات.

وتتغذى النسور الصلعاء أيضًا على الجيف، أي بقايا الحيوانات الميتة.

ومنذ ذلك الحين، يقوم بولدوكيان باستضافة جولات تصوير تضم مجموعات صغيرة من الأشخاص في ورشة عمل خاصة بتصوير النسر الأصلع.