شاهد..إماراتي يقوم بعملية إنقاذ عاجلة لسلحفاة بحرية علقت بخيوط صيد

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لم يتوقع الفارس الإماراتي تمان البريكي أن يكون على موعد مع عملية إنقاذ عاجلة عندما كان يبحث عن قضاء وقت ممتع على شاطئ جزيرة السعديات في العاصمة الإماراتية أبوظبي (شاهد الفيديو أعلاه)

وقبل ثلاثة أسابيع، كان البريكي يخوض رحلة صيد على "الجيت سكي"، حين لاحظ جسمًا غريبا يطفو فوق سطح المياه، حسبما ذكره لموقع CNN بالعربية

وعندما اقترب البريكي، لاحظ أنها كانت سلحفاة بحرية عالقة بين قطعتين من الفلين ومقيّدة بخيوط الصيد، ويسبح إلى جانبها صغيرها.

ولم يفكر البريكي مرتين قبل التوقف ومحاولة حمل السلحفاة البحرية الأم، كي ينقذها من الخطر الذي تواجهه.

ويقول البريكي: "السلحفاة البحرية كانت عالقة بخيوط صيد نايلون وقطعتين من الفلين، ما جعلها غير قادرة على السباحة".

وتمثل التحدي خلال إنقاذ السلحفاة البحرية في كبر حجمها وثقل وزنها، إذ لوهلة ظن البريكي أنّه لن يستطيع حملها ووضعها على متن الـ"جيت سكي" لنزع خيوط الصيد التي تقيّدها.

وفي مقطع فيديو مؤثر شاركه عبر حسابه على "انستغرام"، وثق البريكي مدى معاناة السلحفاة البحرية الأم، التي كانت تئن من الألم، بسبب خيوط الصيد التي تلتف حول رقبتها وذراعيها، حيث يمكن سماعه يقول:"من نصيبك.. الله أرسلني إليكِ لتحريرك".

وعلّق على مقطع الفيديو الذي شاركه موضحًا: "لا تستهن بتأثير رمي خيط الصيد الخاص بك في البحر. لقد رأيت مشهدًا مؤلمًا اليوم، حيث أصيبت سلحفاة بحرية وصغيرها بأذى. حمدا لله تمكنت من إنقاذ كليهما".

ولحسن الحظ، كان البريكي يحمل معه سكين صيد، استخدمه لقطع خيوط الصيد وتخليص السلحفاة.

وودّع البريكي السلحفاة البحرية، وأطلقها لتعود إلى السباحة في البحر.

وأكدّ: "كنت سعيدا للغاية لأنني تمكنت من إنقاذها ورؤيتها تسبح بكل حرية".

بدورها، أعادت هيئة البيئة بأبوظبي نشر مقطع الفيديو عبر حسابها الرسمي على "انستغرام"، إذ قامت بشكر البريكي على جهوده في إنقاذ هذه السلحفاة البحرية العالقة.

وأضافت: "يلعب كل فرد دورًا مهمًا في حماية بيئتنا والمساهمة في الحفاظ عليها".

ودعت البيئة بأبوظبي إلى الإبلاغ في حال مشاهدة "انتهاكًا بيئيًا أو حيوانًا يحتاج إلى مساعدة"، مؤكدة على أن "كل فعل يحدث فرقاً".

وتُعد جزيرة السعديات في أبوظبي، التي تتضمن محمية متنزه السعديات البحري الوطني، موطناً لنظام بيئي متنوع من الأنواع البحرية التي تتمتع بالحماية، وتربط السكان والزوار بالطبيعة النقية وتفرد البيئة في أبوظبي، بحسب ما ذكره موقع هيئة البيئة بأبوظبي.