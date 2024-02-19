أشبه بالحلم.. مدون سفر "يحلّق" على مكنسة مثل "هاري بوتر" في ماليزيا

مدون سفر يحلّق على مكنسة كأنه "هاري بوتر" في ماليزيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- إذا كنت من عشاق سلسلة أفلام "هاري بوتر"، وتتمنى أن تعيش يوما تجربة السحر، فحتما سيثير إعجابك ما فعله مدون سفر ماليزي بتجربة الانزلاق الحر هذه في ماليزيا (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

وفي مقطع فيديو أثار حيرة رواد منصة "إنستغرام"، يظهر مدون السفر الماليزي زولهيلمي عبدالله، بزي الصبي الساحر هاري بوتر، وكأنّه يحلّق على مكنسة، على طريقة الشخصية الخيالية الشهيرة.

وتمكّن عبدالله من إضافة لمسة من السحر على تجربة الانزلاق الحر هذه في ماليزيا.

وأوضح عبدالله لموقع CNN بالعربية أنه أراد جعل نشاط الانزلاق الحر من تنظيم "Rentas Adventures" في مدينة كوالا كوبو بهارو في ماليزيا، أكثر إثارة.

أما عن كيفية استلهام فكرته، فقال: "بالنسبة لي، وجدت أن الجميع شاهد أفلام هاري بوتر في مرحلة الطفولة، ولطالما كنت أتخيل المنظور من وجهة نظر هاري بوتر أثناء رحلته على مكنسته السحرية من طراز Nimbus 2000 أثناء مباريات الكويدتش، رغم أن كل هذه المشاهد السينمائية تمت باستخدام شاشة خضراء".

وأضاف: "لذلك، حتى أتمكن من جعل لقطاتي أكثر واقعية، أحضرت معي مكنسة مصنوعة يدويًا وزي شخصية هاري بوتر الكامل أثناء تجربة الانزلاق الحر".

واستخدم عبدالله طائرة بدون طيار احترافية لتوثيق التجربة وجعل اللقطات تبدو أكثر واقعية مثل سلسلة أفلام الخيال العلمي الشهيرة.

ووصف عبدالله التجربة بأنها "أشبه بالحلم الذي أصبح حقيقة"، لافتًا إلى أن مقطع الفيديو الأصلي لتجربة الانزلاق الحر على طريقة هاري بوتر انتشر على نطاق واسع في ماليزيا.

بعد ذلك، قام عبدالله بمشاركة مقطع فيديو ثانٍ، يظهر توثيق كاميرا الدرون الخاصة به، وهي تتبعه أثناء خوضه تجربة الانزلاق الحر، والذي حظي بانتشار هائل تجاوز عتبة الـ50 مليون مشاهدة.

وتواصل مع عبدالله أحد متابعيه، وهو محرر أفلام من مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وتعاونا معًا لتحرير اللقطات الخاصة بعبدالله بطريقة أكثر واقعية بعد إزالة معدات الانزلاق الحر، ما أدى إلى مشهد سينمائي دراماتيكي.