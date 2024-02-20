تجربة العمر.. مصرية تحلّق فوق بحيرة "قارون" في الفيوم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بجمال طبيعتها ومناخها المعتدل طول العام، تُعد محافظة الفيوم من بين أهم المزارت السياحية فى مصر، إذ أنها أكبر واحة طبيعية في البلاد.

ولكن مشاهدة طبيعة الفيوم يختلف كليا من السماء.

وخاضت صانعة محتوى السفر المصرية هنا الفيقي، البالغة من العمر 24 عاما، تجربة الطيران الشراعي الباراموتور فوق بحيرة قارون، التي تُعتبر من أقدم البحيرات الطبيعية في العالم.

وتسعى الفيقي إلى إلهام متابعيها لاستكشاف وجهات فريدة من نوعها في بلادها مصر.

وتوضح الفيقي لموقع CNN بالعربية أن تجربة التحليق بواسطة الباراموتور فوق بحيرة قارون كانت في الواقع دعوة من وزارة السياحة للترويج للسياحة في مصر بطريقة ممتعة وغير تقليدية ولإظهار جمال الفيوم.

وترى الفيقي أن هذه طريقة فريدة من نوعها ومثيرة للإنغماس بجمال المناظر الطبيعية الخلابة في المنطقة.

وتقول: "تسمح هذه التجربة لأي شخص بمشاهدة جمال بحيرة قارون الهادئ من منظور علوي، ما يترك ذكرى خالدة وشعورًا لا يوصف".

ممارسة الأنشطة غير التقليدية

وقد وجدت في التحليق بالباراموتور نشاطا فريدا ومثيرا، ويمكن القيام به بسهولة ليس فقط في الفيوم، بل كذلك فوق الأهرامات.

وتقول: "أحاول أن أدمج في روتيني تجاربا تدفعني خارج منطقة الراحة الخاصة بي، من حين لآخر".

وفي الصحراء الغربية بالجنوب الغربي من محافظة القاهرة، تقع محافظة الفيوم، وهي إحدى محافظات شمال صعيد مصر وعاصمتها مدينة الفيوم.

وتُعد بحيرة قارون الأثر المتبقي لبحيرة موريس القديمة، التي كانت من أغنى مراكز الصيد القديمة، ما يجعلها من أقدم البحيرات الطبيعية فى العالم، بحسب وزارة البيئة المصرية.