دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هل سبق أن تخيلت شعور القفز بالمظلة على ارتفاع آلاف الأقدام فوق إحدى عجائب الدنيا السبع القديمة؟

وتحوّل هذا الحلم إلى حقيقة بالنسبة لمدون السفر المصري محمود شلبي، الذي خاض مؤخرًا تجربة القفز بالمظلة لأول مرة فوق أهرامات الجيزة في مصر (شاهد مقطع الفيديو أعلاه).

وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، يروي شلبي تفاصيل هذه التجربة التي "تعجز عن وصفها الكلمات"، حسبما ذكره.

ولا يُعتبر القفز المظلي بالنسبة إلى شلبي تجربة عادية، إذ أنها تكسر حاجز الخوف الداخلي، ولطالما طمح لخوضها منذ الصغر، ولكنه لم يكن يتخيل أن يحقق هذه الأمنية فوق الأهرامات.

ورأى شلبي أن هذه التجربة تنفرد بموقعها فوق إحدى عجائب الدنيا السبع القديمة، أي الهرم الأكبر، الذي يتمنى كثيرون رؤيته من الأرض، ناهيك من السماء.

ومثل تجارب القفز المظلي حول العالم، تلقى شلبي تعليمات أساسية قبل التجربة.

وبعد استيفاء جميع إجراءات السلامة، قابل شلبي مدرب القفز وتوجها معًا للصعود على متن طائرة من طراز C130 التي غالبًا ما تُستخدم في حمل قوات العمليات الخاصة للقفز بالمظلات.

ومن ارتفاع 15 ألف قدم فوق الأهرامات، يتذكر شلبي المشاعر التي انتابته قائلا: "شعور يفوق الوصف اختبرته لأول مرة في حياتي، إذ تشعر بحرية تامة خلال اللحظات الأولى من القفز، ويغمرك كم هائل من الأدرينالين".

مع ذلك، رغم رهبة تجربة القفز بالمظلة لأول مرة، صب شلبي تركيزه على المشهد التاريخي لأهرامات الجيزة من السماء.

ووصف شلبي مشهد الأهرامات من فوق بالمشهد المذهل، مؤكدا على اختلافه كليا عن المنظور من الأرض، وأضاف أن "السقوط باتجاه إحدى عجائب الدنيا السبع ورؤيته من هذا المنظور يُشبه الأوهام".

وينصح شلبي الأشخاص القادرين على خوض هذه التجربة بعدم التردد، إذ أنها بمثابة تجربة يجب خوضها مرة في العمر.