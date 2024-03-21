دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- صدر تقرير السعادة العالمي، ومرة أخرى تصدّرت دول الشمال الأوروبي المراتب الأولى، مع احتفاظ فنلندا بمركز التصنيف الأول للسنة السابعة على التوالي.

ويتضمّن تقرير هذا العام للمرة الأولى، تصنيفات بحسب الفئة العمرية، ويكشف عن تراجع الرضا بين الشباب في بعض أنحاء العالم.

واحتلت الكويت المرتبة الأولى عربيًا والـ13 عالميًا، بينما حلت دولة الإمارات في المركز الثاني عربيًا والـ22 عالميًا، تلتها السعودية في المرتبة الثالثة عربيًا، والـ28 عالميًا (تعرّف في الإنفوغراف أعلاه إلى ترتيب الدول العربية على مؤشر السعادة العالمي)

وتراجعت السعادة بشكل كبير بين الشباب في أمريكا الشمالية، حتى أنّ الشباب هناك حاليًا، أقل سعادة من كبار السن. وساهمت هذه الدرجات المتدنية بإخراج الولايات المتحدة من قائمة الدول العشرين الأكثر سعادة في القائمة الشاملة، وذلك للمرة الأولى منذ صدور التقرير لأول مرة في عام 2012.

لكنّ تراجع الولايات المتحدة ودول أخرى في الترتيب العام مردّه أيضاً لتحقيق دول أخرى، خصوصًا في أوروبا الشرقية مكاسب في مجال السعادة.

أسعد دول العالم

مُنحت فنلندا مجددًا لقب أسعد دولة في العالم، وذلك وفق التقرير السنوي الذي يحتفي باليوم العالمي للسعادة بحسب الأمم المتحدة، والمحدّد في 20 مارس/ آذار.

ويعتمد التقرير على بيانات المسح العالمية المستقاة من أشخاص في أكثر من 140 دولة. وتصنّف السعادة في كل دولة بناءً على متوسط ​​تقييمات الحياة الخاصة بها على مدى السنوات الثلاث السابقة، أي بين العامين 2021 و2023. ويُعتبر التقرير بمثابة شراكة بين مؤسسة غالوب، ومركز أكسفورد لأبحاث الرفاهية، وشبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، وهيئة تحرير.

تظهر الصورة العاصمة الفنلندية هلسنكي. وقد حلت فنلندا للمرة السابعة على التوالي على رأس قائمة الدول الأكثر سعادة في العالم. Credit: scanrail/iStockphoto/Getty Images

وفي فنلندا ذات الطقس البارد، حيث تتراقص الأضواء الشمالية شتاء، وتشرق الشمس طوال ليالي الصيف، تتوفر الكثير من الظروف الاجتماعية المناسبة للسعادة.

وقال جون هيليويل، أستاذ الاقتصاد الفخري بكلية فانكوفر للاقتصاد في جامعة كولومبيا البريطانية، والمحرر المؤسس لتقرير السعادة العالمية، إنّ "الاستطلاع طلب من كل مشارك تقييم حياته بالمجمل، والأخذ بعين الاعتبار ما يقدره".

وتابع: "تُعتبر فنلندا غنية جدًا بعناصر مميزة، مثل إعادة المحافظ لأصحابها إذا سقطت في الشارع، وتقديم الناس المساعدة لغيرهم، وتوفر فرص الصحة والتعليم".

وأشار أيضًا إلى أن "المهاجرين في فنلندا سعداء، لذلك هم على استعداد لمشاركتها مع القادمين الجدد".

حلت الدنمارك في المرتبة الثانية بين أسعد دول العالم. وبات مألوفا أن تحل دول الشمال في المراكز العشرة الأولى. في الصورة: كونغينز نيتورف في مدينة كوبنهاغن القديمة. Credit: Ole Jensen/Getty Images

بحث التقرير في ستة متغيرات رئيسية للمساعدة بتفسير تقييمات الحياة: الناتج المحلي الإجمالي للفرد، والدعم الاجتماعي، ومتوسط ​​العمر الصحي، والحرية، والكرم، وتصورات الفساد.

احتفظت أيسلندا بالمرتبة الثالثة في نسخة 2024 من تقرير الدول الأكثر سعادة. وتبدو في الصورة منطقة التسوق، والكنيسة الإنجيلية اللوثرية Hallgrimskirkja في ريكيافيك. Credit: Richard Green/Alamy Stock Photo

وصُنفت دول الشمال الأوروبي المجاورة لفنلندا ضمن مراتب عليا، حيث حلّت الدنمارك في المرتبة الثانية، وأيسلندا في المرتبة الثالثة، والسويد في المرتبة الرابعة. وحلت النرويج في المرتبة السابعة.

السويد: الساحة الكبرى (ستورتورغيت) في غاملا ستان بستوكهولم. Credit: Michael Robinson/Corbis Documentary RF/Getty Images

وحلّت هولندا بالمرتبة السادسة، ولوكسمبورغ بالمرتبة الثامنة، وسويسرا بالمرتبة التاسعة، وأستراليا بالمرتبة العاشرة.

وتراجعت هولندا مركزا واحدا عن تصنيف 2023، إلى المركز السادس. في التصنيف الأخير. وفي الصورة يبدو مجمع حدائق كيوكينهوف في ليسه (Lisse) Credit: Allard1/iStock Editorial/Getty Images

أمريكا تخرج من قائمة الدول العشرين الأوائل

وخرجت الولايات المتحدة (رقم 23) وألمانيا (رقم 24) من المراكز العشرين الأولى، ومردّ ذلك جزئياً إلى ارتفاع معدلات السعادة بين البلدان الأخرى، خصوصًا في التشيك (رقم 18)، وليتوانيا (رقم 19)، وسلوفينيا (رقم 21)، والمملكة المتحدة (رقم 20).

واحتلت ليتوانيا المرتبة 19 هذا العام ضمن القائمة الشاملة، لكنها تبوأت المركز الأول بين المشاركين الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا لعام 2024. وبالنسبة لمن تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، حلّت ليتوانيا في المرتبة 44.

وفي الولايات المتحدة وكندا، كانت درجات السعادة للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا أدنى بكثير بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا وما فوق.

وبين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا، احتلت الولايات المتحدة المرتبة 62، فيما احتلّت المرتبة العاشرة بالنسبة لأولئك الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا وما فوق. واحتلت كندا المرتبة 58 بين الشباب والمرتبة الثامنة لمن تبلغ أعمارهم 60 عامًا وما فوق.

كما شهدت أستراليا ونيوزيلندا، بدرجة أقل، تصنيفات أدنى بكثير بين الشباب.

النرويج حلت في المرتبة السابعة وكانت بين دول الشمال الأوربي الخمس التي احتلت المراكز العشرة الأولى. في الصورة: قرية الصيد رين في جزر لوفوتين. Credit: Sergiy Trofimov Photography/Moment RF/Getty Images

وقال هيليويل إن الدرجات المنخفضة بين الشباب في تلك البلدان ليست مسألة تراجع في التعليم، أو تدني الدخل، أو المزيد من اعتلال الصحة.

ويعزو هيليويل هذا التراجع جزئيًا إلى المعلومات التي يستهلكها الشباب في تلك الدول الأربع الناطقة باللغة الإنجليزية بشكل أساسي.

وأضاف: "إنهم يسمعون أخباراً تجعلهم غير سعداء، وربما يشاركونها، وهذا قد يجعلهم غير سعداء أيضاً".

أسعد 20 دولة في العالم لعام 2024

فنلندا الدنمارك أيسلندا السويد إسرائيل هولندا النرويج لوكسمبورغ سويسرا أستراليا نيوزيلندا كوستاريكا الكويت النمسا كندا بلجيكا أيرلندا التشيك ليتوانيا المملكة المتحدة

في أسفل القائمة

لا تزال أفغانستان الدولة الأدنى في العالم من حيث السعادة. كما احتل لبنان، وليسوتو، وسيراليون، والكونغو، درجات في أسفل اللائحة.